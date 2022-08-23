Eski bir Apple çalışanı, Apple Car projesinin ticari sırlarını başka bir elektrikli araç (EV) üreticisiyle paylaştığını kabul ederek suçunu kabul etti.

Bir CNBC haber raporuna göre, Xiaolang Zhang, Xpeng olarak bilinen Çinli bir EV üreticisi olan Guangzhou Xiaopeng Motors Technology için çalışmak üzere Apple’daki işini bıraktı.

Apple, soruşturma sırasında Zhang’ın şirketin otonom araç laboratuvarından yaklaşık 24 GB nitelikli bilgi, devre kartları ve bir sunucu çaldığını öğrendi.

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ABD’de ticari sırların çalınması, maksimum 10 yıla kadar hapis cezasına ve 250 bin dolara kadar para cezasına çarptırılabilir. Ancak Zhang’ın duruşması 14 Kasım’da yapılması planlanan bir konferansta sonuçlandırılacak.

CNBC, bunun bir Apple eski çalışanının ticari sırları ilk kez sızdırmadığının altını çiziyor. Bir çalışanın Apple’ın otomobil projesinden el kitaplarını, şemaları, diyagramları ve fotoğrafları çalmak ve bunları Çin’e kaçırmak gibi benzer bir suç işlerken yakalandığını da ekliyor.

Xpeng’i içeren başka bir örnekte, bir Tesla Inc. çalışanı, şirketin otomatik pilot sisteminin kaynak kodunu öncekiyle paylaştı. Bu açıklamanın ardından Xpeng, The Verge’e “herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarına ve gizli bilgilerine saygı duyduğunu” söyledi.

Kaynak: TheVerge