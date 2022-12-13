Mozilla Vakfı, Firefox tarayıcısı için yeni bir büyük güncelleme yayınladı. Windows 11’in Verimlilik Modu için destek, yeni kısayollar ve diğer değişiklikler getiren yeni sürüm 108 artık Yayın kanalındaki tüm müşterilerin kullanımına sunuldu.

Firefox 108’deki yenilikler neler?

Diğer tarayıcılarda olduğu gibi Firefox’ta da sekmelerin ve diğer tarayıcı işlemlerinin kaynakları nasıl tükettiğini izlemek için yerleşik bir “Görev Yöneticisi” bulunuyor. Artık Firefox İşlem Yöneticisi’ni başlatmak için Shift + Esc tuşlarına basabilirsiniz.

Windows 11 Verimlilik Modu Desteği: Firefox artık enerji verimliliğini artırmak ve kaynak yükünü azaltmak için Windows 11’in Verimlilik modunu destekliyor.

Firefox artık enerji verimliliğini artırmak ve kaynak yükünü azaltmak için Windows 11’in Verimlilik modunu destekliyor. ICCv4 Görüntüleri: Firefox 108, ICCv4 profilleriyle etiketlenmiş görüntülerin renk düzeltmesi için destek ekliyor.

Firefox 108, ICCv4 profilleriyle etiketlenmiş görüntülerin renk düzeltmesi için destek ekliyor. PDF Formları İyileştirmeleri: PDF formlarının yazdırılması ve kaydedilmesi artık İngilizce olmayan karakterleri de destekliyor.

PDF formlarının yazdırılması ve kaydedilmesi artık İngilizce olmayan karakterleri de destekliyor. Yer İmleri araç çubuğu için düzeltmeler: Yer imleri araç çubuğunun varsayılan “Yalnızca Yeni Sekmede göster” durumu artık boş yeni sekmeler için doğru şekilde çalışıyor

Firefox 108 için sürüm notlarını, güvenlik düzeltmelerini ve geliştirici bilgilerini resmi Mozilla web sitelerinden kontrol edebilirsiniz.

Firefox’u güncellemek için ana menüye gidip Yardım > Firefox Hakkında seçeneğine tıklayarak güncellemeyi yükleyebilirsiniz.