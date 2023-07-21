Android ve iOS arasındaki süregelen rekabet teknoloji dünyasında tartışmalı bir konu olmuştur. Her iki tarafın da kesin tercihleri olan tutkulu takipçileri vardır. Bazılarının deneyimlerine göre, en iyi Android telefonların bazıları, çeşitli yönlere bakıldığında Apple iPhone’larla başa baş gidiyor. Bu görüşü destekleyenlerden biri Instagram ve Threads’in başkanı Adam Mosseri’dir, kendisi Android’in artık kalite ve performans açısından iOS’u aştığına inanıyor.

Bilinen YouTube içerik üreticisi Marques Brownlee, bu konudaki teknolojik ilerlemeler hakkında bir tartışma başlattı. Adam Mosseri, “Android artık iOS’tan daha iyi” şeklinde net bir yanıt verdi. Bu açıklama, internette geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Özellikle Reddit gibi platformlarda insanlar konu hakkında çok tutkulu ve farklı görüşlere sahip. Tartışma, kullanıcıların Mosseri’nin ifadesine katılıp katılmadıklarına dair görüşlerini paylaştıkça hızla yayıldı.

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Mosseri’nin Android’e olan bakış açısının değişmesi tartışmaları alevlendirdi. Ancak kısa bir gönderiyle yeni bakış açısının tam olarak neye dayandığını belirtmedi. İki büyük sosyal medya uygulamasını yöneten bir kişi olarak, Mosseri’nin bir geliştirici perspektifinden konuşup konuşmadığı ya da Google’ın Android deneyimini geliştirmek için yaptığı kullanıcı odaklı yeniliklerden etkilenip etkilenmediği belirsiz.

Bir diğer olasılık, Mosseri’nin görüşlerinin, Mark Zuckerberg ve Apple arasında uygulama mağazası moderasyon politikaları ve uygulama takip sınırlamaları konusunda son zamanlarda yaşanan anlaşmazlıklar tarafından etkilenmiş olabileceğidir. Bu anlaşmazlık, Meta’nın reklam odaklı iş modelini önemli ölçüde etkilemiştir. Mosseri’nin Android lehine olan güncellenmiş duruşunda bu durumun etkisi olmuş olabilir. Ancak, gönderisinden daha fazla ayrıntı alınmadan, açıklamasının arkasındaki kesin nedenler hala belirsiz.

Her iki platformda da kullanıcı deneyimi söz konusu olduğunda, iOS 16’nın kararlı yapısının güçlü yönleri olduğu kadar, çok sayıda hata ve sorunu da bulunmaktadır. Bu durum, Apple’ın “sadece işe yarıyor” anlayışıyla, kusursuz bir deneyim sunma iddiasıyla çelişiyor. Yaklaşan iOS 17 ile birlikte, Apple’ın kullanıcıları ekosistemlerine kilitleme ve daha kapalı hale getirme eğilimini artırdığı görülüyor.

Öte yandan, Android 14 beta sürümleri, yaşam kalitesiyle ilgili çeşitli geliştirmeler getiriyor. Bu yenilikler arasında yeni kilit ekranı özelleştirmeleri, şarj göstergeleri, tahmini geri hareketler ve metin ve fotoğrafları sürükle-bırak yeteneği bulunuyor. Bu geliştirmeler, Android deneyimini daha kullanıcı dostu ve özelleştirilebilir hale getiriyor gibi görünüyor.

Genel olarak bakıldığında, her iki platformun kullanıcıları, tercihlerine ve ihtiyaçlarına en uygun işletim sistemini seçerken platformların avantajlarını ve dezavantajlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Instagram’ın başkanı Adam Mosseri’nin Android’i tercih etmesine rağmen, Instagram tarihsel olarak Android uygulamasını iOS uygulamasına tercih etmiştir. Instagram başlangıçta bir Android uygulamasına bile sahip değildi. Bu durum, iOS’ta çok sayıda özellikle birlikte gelen son Threads güncellemesiyle değişmemiş gibi görünüyor. Ancak bu güncellemenin Android kullanıcıları için ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz bir bilgi yok. Bu durum, Instagram’ın iOS ve Android uygulamalarında hala bir dengesizlik olduğunu gösteriyor.