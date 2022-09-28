Meta, geçtiğimiz birkaç yıl içinde bir dizi farklı özellik kazanan Instagram için yakın zamanda yeni bir arayüz test ediyor. Bazı Twitter kullanıcılarına göre şirket, uygulamanın ana ekranındaki “Alışveriş” bölümünü gizleyerek yerini bir dizi başka kısayola bırakıyor.

Tanımlanmamış, değişiklik hala değerlendirme aşamasındadır. TechCrunch‘ın detaylandırdığı üzere, bazı kullanıcılar söz konusu sekmenin yerini bildirimler için bir kısayolun alacağını bildirirken, diğerleri ise değişimin mesajlaşma bölümünü tercih ettiğine dikkat çekti. Bu bağlamda kaynak, birden fazla arayüz versiyonunun Meta tarafından aynı anda test ediliyor olabileceğini öne sürdü.

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Meta, siteye yaptığı bir yorumla hipotezi doğruladı: Bir temsilci, “Instagram deneyimini basitleştirmek için devam eden çalışmaları” gerekçe göstererek, “uygulamanın altındaki ana gezinme çubuğunda bazı değişiklikleri az sayıda kişiyle test ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Instagram’da olumlu değişim?

İster olası düşük performanstan ister e-ticarete yönelik daha az agresif bir yaklaşımdan kaynaklansın, Instagram’ın “Alışveriş” sekmesini ana ekrandan gizleme kararı platformdaki satın alma akışını azaltabilir. Uygulamadan çıkarılması gerekmese de, erişimi daha sınırlıdır ve bu özelliğe bağımlı olan satıcıları etkileyecek.