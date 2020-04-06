İngiltere’de operatör şirketleri: Lütfen 5G kulelerini yakmayın!

İngiltere’de operatör şirketleri, insanlara 5G baz istasyonlarını yakmamaları konusunda kibarca uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada bu uygulamanın tehlikeli ve öldürücü olabileceği belirtildi.

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Birleşik Krallık’ta hizmet gösteren en popüler 4 şirket, 5G kulelerinin insanlar tarafından yakılmasını durdurmaya yardım etmek amacıyla ortak yazılı açıklamada bulundular. Son haftalarda ülke içerisinde çıkan komple teorileri birçok baz istasyonun hedef haline gelmesine neden olmuştu.

Söylenen iddialara göre virüs, 5G teknolojisinin ortaya çıkmasıyla ilintiliydi. Bununla birlikte insanlar da 5G’nin aktif olarak kullanıldığı istasyonlara saldırı düzenleyerek bu durumun önüne geçmeye çalıştılar.

5G’nin Koronavirüs salgınında etkili olduğuna dair bir kanıt yok!

Ülkede Facebook ve Nextdoor gibi popüler sosyal medya ağlarında özellikle son haftalarda bu türlü asparagas haberler dolaşıyordu. Fakat, 5G’nin Koronavirüs’ün yayılımında etkili olduğu veya virüsün çıkış noktasında etmen olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.

İngiltere’de telekomünikasyon firmalarından ortak bildiri!

Yapılan açıklamalarda, bu iddiaların sadece temelsiz olması değil aynı zamanda insanlara zarar veren bir eylem olduğu belirtildi. Hizmetlerin devamı için baz istasyonlarına saldırı yapılmaması gerektiğini belirten EE, o2, Three ve Vodofone şirketleri mühendislerinin istismara uğradığını, bakım çalışmalarının yapılamadığı aktarıldı.

İngiltere’de bulunan tüm büyük operatör şirketleri şimdilerde, internet üzerinde insanların yanlış bilgileri sosyal medya platformlarında yaymalarını engellemeye çalışıyorlar. Bu işin temelinde bulunan çalışanlarının tacize uğradıklarını görürseniz eğer bildirmeniz yönünde de eklemede bulundular.

The Verge tarafından onaylanan rapora göre Vodofone’un dört baz istasyonu, 24 saat içerisinde hedef alınmış. EE ise Birmingham’da bulunan 5G servis kulelerinin hizmet vermediğini fakat yine de yakıldığını söyledi.

Açıkçası böylesine asparagas haberlere inanç oranının Türkiye’de yüksek olduğunu düşünüyordum. Ama görüldüğü üzere İngiltere gibi 1. dünya ülkesi standartlarını taşıyan bir yaşam sahasında bile olabiliyormuş. Yanlış ellerde bilgi bıçak gibi keskin olabiliyorlar dostlar. Haberleri resmi kaynaklardan almaya devam edin ve sosyal medyada gezinen yalan yanlış bilgilere aldırış etmeyin.