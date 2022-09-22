İngiltere kültür bakanı Michelle Donelan, Çevrimiçi Güvenlik Yasası’nın “hızlı bir şekilde” meclise döneceğini söyledi. Donelan, “Çevrimiçi içeriğe erişirken çocukları korumanın mümkün olan en kısa sürede yasada olmasını istiyoruz.” dedi.

Tasarı, teknoloji şirketlerinin kullanıcılarını çocuk istismarı görüntüleri gibi yasa dışı içerikten korumasını gerektiriyor.

Ancak Donelan, eleştirmenlerin sansüre yol açabileceğini söylediği “yasal ama zararlı” materyallerle de mücadele etmelerini gerektiren kuralların değişeceğini söyledi.

İçindekiler Yeme bozuklukları

Yeme bozuklukları

“Çocukların erişmesi muhtemel” platformlar, onları kendine zarar verme veya yeme bozukluklarını teşvik eden gönderiler gibi uygunsuz veya zararlı içerikten korumalıdır.

Ancak “en büyük, en yüksek riskli platformlar”, yetişkinlerin eriştiği bazı yasal ancak zararlı materyallerle de mücadele etmek zorunda kalacak. Platformlar, kendi sitelerinde nelerin kabul edilebilir ve nelerin kabul edilemez olduğunu ve uygulamalarından beklenen şart ve koşulları açıkça belirtmelidir.

Dijital sivil özgürlükler kampanyacılarına göre bu, büyük teknolojiye çok fazla güç veriyor.

Açık Haklar Grubu, “Tasarı, polisten, mahkemelerden ve meclisten Silikon Vadisi’ne kadar internet polisliğini etkin bir şekilde dış kaynaklardan sağlıyor” diyor.

Temmuz ayında, muhafazakar liderlik kampanyası sırasında, şimdi Uluslararası Ticaret Sekreteri olan aday Kemi Badenoch, tasarının sonbahara kadar ertelenmesini memnuniyetle karşılayarak, yasanın “aşılması” anlamına geldiğini ve yasalaşması için “uygun durumda olmadığını” söyledi.

Liz Truss, başbakanın ilk sorularında milletvekillerine şunları söyledi: “Emin olmak istediğim şey, 18 yaş altındakileri zarardan korumak ve aynı zamanda özgürce konuşabileceklerinden emin olmak. Bu nedenle bazı ince ayarlar gerekiyor”.

Donelan ise şunları söyledi: “Açık hedefim, bu tasarıyı hızla meclise geri getirmek, çok önceden hazırladığımız ve düzenlemekte olduğumuz kısmı düzenlemek ve yasaya soktuğumuzdan emin olmak. Bu unsur yetişkinlerle ilgili – çocuklar ve çevrimiçi güvenlikle ilgili kısımlar değişmeyecek.”

Yetişkinlerin eriştiği bu içeriğin çocuklar tarafından da görülmemesini nasıl sağlayacağı sorulduğunda, “Yasal ama zararlı unsur konusunda yaptığımızın detayına girmeyeceğim çünkü konu bu değil. Bunu yapmak için doğru forum ve bu duyuruları Parlamentoda yapmamız gerekiyor.”

Ancak haber sitesi Tech Crunch, sosyal medya şirketlerinin “tüm kullanıcıları doğrulama ve böylece İngiliz sosyal ağını evrensel bir yaş sınırının arkasına koymasını” gerektirebileceğini öne sürdü.