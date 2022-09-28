Infinix, küresel pazarlar için Infinix ZERO 20 ve Note 12 2023‘ü tanıttı. Her iki telefon da MediaTek Helio G99 işlemci, 6,7 inç Full HD+ AMOLED ekran, hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip.

Infinix ZERO 20, daha önce de belirtildiği gibi 60MP ön kameraya ve OIS’e sahip ilk ZERO serisi telefon. Bu kamera aynı zamanda otomatik odaklama ve video çekerken renk, keskinlik ve ayrıntıları geliştiren bir vlogger moduna sahip.

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Arka tarafta dörtlü LED flaşlı kare bir modülün içinde üçlü bir kamera kurulumu var. Kurulumu 10X’e kadar yakınlaştırma özelliğine sahip 108MP ana sensör, 8MP ultra geniş sensör ve 2MP sensör oluşturuyor. Zero 20 ayrıca 8GB RAM, 256GB depolama alanı, Android 12 tabanlı XOS 12 yazılımı, 4500mAh pil ve 45W hızlı şarj desteğine sahip.

Öte yandan Infinix Note 12 2023, selefine göre küçük bir yükseltme. Note 12 bir Helio G88 işlemci tarafından desteklenirken, 2023 modeli Arm Mali-G57 MC2 GPU’lu bir Helio G99 işlemci ile beraber geliyor. Cihaz 7,8 mm inceliğinde bir gövdeye ve 10 katmanlı grafit soğutma sistemine sahip.