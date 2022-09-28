iPhone 14 serisinin piyasaya sürülmesinden bu yana, seriyle ilgili çok sayıda rapor yayınlandı. Piyasaya sürüldüğünde, ilk raporlar iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ın satın almaya değmeyeceği yönündeydi. Bunun nedeni çok az yenilikle gelmesiydi.

Daha sonra satış rakamları gelmeye başladı ve iPhone 14 / 14 Plus hala etkileyici değil. Bununla birlikte, iPhone 14 Pro / Pro Max önemli yükseltmeleri nedeniyle büyük ölçüde övüldü. Delikli ekran, Dinamic Island özelliği ve 48MP ana kamera Pro serisinin yükseltmelerinden bazıları.

Gizchina web sitesi, iPhone 14 Pro ve Pro Max’te kullanıcılar tarafından bildirilen ana kusurları bir araya getiren bir yayın yaptı.

Otomatik yeniden başlatma

Apple iPhone 14 Pro şarj olurken otomatik olarak yeniden başlatılabiliyor, cihazın bazı kullanıcıları bundan şikayetçi. Rahatsızlık, cihaz hem MagSafe hem de Lightning bağlantısı ile şarj edilirken ortaya çıkıyor. Bazı raporlar, şarj sırasında her 10 veya 20 dakikada bir yeniden başlatmaya işaret ediyor.

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Gizchina’ya göre, sorun en az sekiz gün boyunca bir düzeltme yapılmadan devam etti. Şimdiye kadarki tek çözüm, iPhone’u 14 gün içinde iade ederek yenisiyle değiştirilmesini ya da para iadesi yapılmasını talep etmek.

SIM kart hatası

Amerika Birleşik Devletleri için iPhone 14 sürümü artık fiziksel SIM’leri değil, yalnızca AT&T, T-Mobile ve Verizon gibi ABD şirketleri tarafından sunulan elektronik SIM’leri (e-SIM) kullanıyor. Çin versiyonu çift SIM kart kullanımına izin veriyor, ancak bir üretim hatası yalnızca tek bir SIM kart yuvasına izin veriyor.

Apple’ın sorun nedeniyle cihazların Çin’e sevkiyatını geciktirdiğine dair göstergeler var. Çinli taşıyıcılar e-SIM hizmetlerini kullanmamaktadır. Ancak bu durum cihazın Çin’deki satış başarısını durdurmadı.

Dinamik Ada kapanmıyor

Hatırlatıcıları, bildirimleri ve önemli etkinlikleri gerçek zamanlı olarak gösteren ve yeni iPhone 14 Pro’nun bilgi merkezini güncelleyen Akıllı Ada, iOS 16 sisteminde yerleşik olduğu için devre dışı bırakılamıyor.

Siteye göre, bazı müşteriler için Dynamic Island dikkat dağıtıcı bir unsur olarak görülüyor. Kullanıcılar ekran içeriğini yalnızca manuel olarak ve ada üzerinde sola veya sağa kaydırarak tek tek kaldırabilir.

Yukarıdaki sorunlar şikayet yaratmaya devam ederken, Apple’ın iPhone 14 ile ilgili diğer hataları çoktan çözdüğünü belirtmek önemlidir.