Infinix Baytell ile Türkiye’de üretime başlıyor

Infinix ve Baytell yerli üretime başlıyor. Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi Türkiye’de üretim yapmak için kolları sıvadı.

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Infinix, 2013 yılında Hong Kong’da kurulmuş, Fransa ve Kore’deki geliştirme merkezleri ve Fransa tasarım ofisi ile 30’dan fazla ülkede satış ağı bulunan bir akıllı telefon markasıdır. Ülkemizde pek bilinmeyen Infinix, sene başında yerli bir firma olan Baytell ile kurdukları ortaklıkla Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmıştı. Şimdi ise bu ortaklığı bir adım ileri taşıyarak Türkiye’de yerli üretim yapmak için çalışmaya başlıyorlar.

Infinix ve Baytell yerli üretime başlıyor

Baytell’in internet sitesinden ve Instagram hesabından yapılan açıklamada şunlar söyleniyor; Baytell olarak Infinix marka akıllı cep telefonlarının üretimine başlıyoruz. Muhteşem fiyat performans ile daha da fark yaratacağız. #YerliveMilli. Şimdilik elimizde bundan başka detay bulunmasa bile, bir akıllı telefon üreticisinin ülkemizde yatırım yapması ve üretime geçmesi oldukça sevindirici bir haber. Infinix, uygun fiyatlı akıllı telefonlarla dikkat çekiyor. Şirketin S5, S5 Lite, HOT8, Note7 Lite gibi telefonları giriş seviyesi fiyatı ve sunduğu teknik özelliklerle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu modellerden hangileri ülkemizde ne kadar üretilecek hala belirsizliğini koruyor.

Akıllı telefon üreticileri yatırım yapıyor

Infinix , ülkemizde yatırım yapan ilk üretici değil. Geçtiğimiz günlerde bir başka Çinli şirket olan OPPO da Türkiye’de yatırım yapacağını ve üretim için fabrika kuracağını açıklamıştı. Gelen haberlere göre başka yabancı markalar da ülkemizde yerli üretime başlıyor. Geçtiğimiz yıl başında devreye giren gümrük gözetim uygulamasıyla devlet, akıllı telefon üreticilerinden 200 dolar altında telefon satabilmeleri için işçi maaşlarından tutun, çalışan sayısına kadar oldukça detaylı bilgiler istemişti. Bu uygulama ne yazık ki kötü sonuçlar doğurmuş ve ülkemizde akıllı telefon fiyatlarının artmasına sebep olmuştu. Görünen o ki akıllı telefon üreticileri, Covid-19 sebebiyle üretimi tek yerde sabit tutmamak ve gümrük gözetim sorunlarını aşmak adına giriş ve orta seviye telefonlarının üretim adresi olarak Türkiye’yi seçebilir gibi duruyor.

Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…