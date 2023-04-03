TOGG‘un “34 EE 2071” plakalı aracı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim edildi ve eşi Emine Erdoğan adına kaydedildi. Aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarı belirlendi ve ödemesi 2 taksit halinde yapılacak. Temmuz ayına ait ilk taksitin tutarı 11.519 TL olarak belirlendi. İçindekiler 2 taksitle ödenecek

MTV nedir?

İlk teslimat yapıldı 2 taksitle ödenecek TOGG’un Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi, Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde yapılacak. İlk taksit tutarı olan 11.519 TL kaydedildi ve Ocak ayı toplam vergi tutarı, bu taksitle birlikte 23.180 TL olarak belirlendi.

MTV nedir? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Türkiye’de trafiğe kayıtlı olan taşıtların sahipleri tarafından devlete ödenen bir vergidir. Bu vergi, aracın türü, yaşına ve motor gücüne göre farklılık gösterir. MTV’nin ödeme süresi yılda iki döneme ayrılmıştır; birinci taksit Şubat ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. Aracın trafikten kaydının silinmesi veya devredilmesi durumunda MTV’nin kalan kısmı iade edilebilir. İlginizi çekebilir: Togg Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teslim Edildi

Kişiler yılda iki kez açılımı “Motorlu Taşıt Vergisi” olan bu vergiyi vermekle yükümlüdür. Zamanında yapılmayan her ödeme için her ay yüzde 1.4 oranında gecikme faizi ile karşılaşılır.

İlk teslimat yapıldı

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Togg için artık sayılı zaman kaldı diyebiliriz. Bugün ise Togg’un ürettiği ilk iki otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a teslim edildi. Togg’un T10X modelinin üretilen ilk iki örneğinin teslimi için, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde teslim töreni düzenlendi.

Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine tanıklık ediyoruz. 2019 yılında ilk siparişi biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz.Bu projeye iftira derecesine varan ithamlarda bulunuldu. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı, fabrikası kuruldu, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı. Tüm testleri alnının akıyla vermiş. Elektrikli araç testinden tek seferde geçmiş bir otomobildir. Bu vesileyle tüm babayiğitleri ve projede emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyorum. Milletimizin göz bebeği olan Togg’u da milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg.” ifadelerini kullandı.