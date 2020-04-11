Genel
İlginç Corvette’lerde bugün: Kamyonet Corvette!
Geçen günlerde ortaya çıkan “kırpılmış” Corvette’den sonra İsviçre’de bulunan “kamyonet Corvette” karşınızda.
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Modifiye dediğimiz kültürün ucu bucağı yok. Bazı efsane araçları da olmadık hallerde görmemiz de haliyle mümkün. Haberin konusu olan araç, İsviçre’de yaşayan bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldı. İşin dikkat çeken bir diğer kısmı ise bu aracın kiralanabilir olması.
Bu C5 Corvette, İsviçre’ye geldikten sonra tavanın arka camla birleştiği kısımdan itibaren kesilmiş ve arka tarafı tamamen kamyonet kasasına dönüştürülmüş.
Kamyonetler genelde eşya taşımak için kullanılan araçlardır. Fakat bu Corvette’in arka kasası, eşya taşımaktan o kadar uzak ki, birkaç çocuk arabasını zor taşıyabilir gibi görünüyor. Hatta asıl önemli kısım, aracın çekme kapasitesi bir kamyonet kadar bile değil. Yani bu aracı Corvette’in pratik bir versiyonu olarak değil de, Chevrolet El Camino‘ya saygı için tasarlanmış bir araç olarak görmemiz gerekiyor.
Corvette’i bu hale getirmiş olmak tam tatmin etmemiş olacak ki, araba açık mavi – beyaz renge boyanmış ve aracı oldukça sıradan gösteren gümüş renkli jantlarla bu eseri tamamlamışlar.
Araç, Neufield’s Special Cars Zurich şirketine ait ve film, sinema gibi prodüksiyonlar da dahil olmak üzere özel organizasyonlara kiralanıyor.
Genel
Yeni Porsche 718 Cayman GT4 RS, 500 beygir olabilir!
Porsche‘nin ortadan motorlu modeli olan Cayman’ın en güçlü versiyonu olan GT4 RS’in, yıllardır beklenen yeni nesli hakkında dedikodular ortaya çıktı.
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Car & Driver‘ın haberine göre aracın 500 beygir seviyesinde güç üretebileceği söyleniyor.
Geçtiğimiz yıldan beri test edilen yeni nesil 718 Cayman GT4 RS, birkaç kez casus kameralara yakalandı. O görüntülerdeki bazı detaylara bakılırsa araç, bekleyenlerini fazlasıyla memnun edecek gibi görünüyor.
Mevcut 718 Cayman GT4’te 4.0 litrelik 6 silindirli atmosferik ünite 414 beygir güç üretiyor. Yeni nesilde 4.0 litre hacim korunarak, gücün 500 beygir gibi bir seviyeye ulaştırılması bekleniyor.
Yeni nesil GT4 RS’te olması beklenen başka değişiklikler de var elbette. Önceki nesle göre hafifleyen gövdenin, daha güçlü frenler ve geliştirilmiş süspansiyonlar ile desteklenmesi bekleniyor. Şanzıman konusunda ise henüz kesin bir haber yok.
Mevcut Cayman GT4 sadece altı ileri manuel şanzıman ile satılıyor. Fakat bu yılın ilerleyen zamanlarında PDK şanzıman ile satışa sunulacağı söyleniyor. Porsche, 911 GT3 RS’teki benzer yolu izlerse, Cayman GT4’teki tek şanzıman seçeneğinin PDK olması da olası görünüyor.
Apple
Apple ve Google Covid-19 konusunda iş birliğine gidiyor!
Firmalar Corona virüs konusunda, insanlara yardımcı olmaya devam ediyor. Apple ve Google da insanların hastalık sürecinde daha doğru bilgilenmesi amacıyla iş birliğine gidiyor.
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Uygulama sayesinde virüsü kontrol etmek amaçlanıyor.
Corona virüs dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Akıllı telefon pazarında ki en büyük rakipler olarak yıllardır kendilerini gösteren Apple ve Google, insan sağlığı konusunda birleşme kararı aldılar. Apple, Google ile Covid-19 konusunda devletlere ve sağlık çalışanlarına yardım edebilecekleri bir iş birliğinin duyurusunu yaptı. Şöyle ki bu iki firma Bluetooth ile çalışan bir yazılım sayesinde sağlık merkezlerinin ve devletlerin virüsün yayılımını takip edecekleri bir sistem geliştirecek. Bu sayede virüsün yayılımını kontrol etmek ve virüsün bir nevi konumunu bulabilmek amaçlanıyor. Aynı zamanda günlük veriler ile de sağlık sektörüne geri dönüş sağlayacak uygulamalar IOS ve Android cihazlar için çalışabilir olacak. Uygulamanın yapım sürecinde geliştiriciler, devletler ve sağlık kuruluşlarından ortak fikirler de alınacak.
Ayrıca, firmalar bu yardımı sadece yazılım ayaklı yapmayabilir. Apple duyurusunda teknolojik her türlü desteğin ve çözümün sunulacağını da belirtti. Bu gelişme sayesinde sağlık dünyasının Covid-19 karşısında önemli bir avantajı olabilir. Tedavi için çalışmaların dünyanın dört bir yanında sürdüğü şu günlerde iki rakip firmanın insanlık için bir araya gelmesi sevindirici bir gelişme olarak kayda geçti. Sistemin ilk aşamasının Mayıs 2020 tarihinde başlatılacağı tahmin edilmekte.
Akıllı Telefonlar
Samsung, Google için yonga seti üretebilir
Samsung, kendi ürettiği Exynos yonga setleri için yeni bir müşteriye sahip olmaya çok yakın. Paylaşılan bilgiye göre şirket, Google için özel yapılandırılmış Exynos işlemciler üretebilir.
Güney Koreli teknoloji şirketi, sektörün birçok alanında yer almaya ve üretmeye devam ediyor. Özellikle akıllı telefon pazarında kendisini dışında pek çok markaya ekran, yonga seti gibi ürün satışı yapıyor. Şu anda sektördeki pek çok akıllı telefon üreticisi, doğrudan ya da dolaylı olarak Samsung ile iş birliği içinde olduğunu söyleyebiliriz.
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Son zamanlarda şirketin üretmiş olduğu Exynos işlemcileri, rakibi Qualcomm’un Snapdragon modellerinden daha düşük performans göstermesi gibi birçok sorun ortaya çıktı. Durum böyle olunca kullanıcılar, Exynos üretiminin durdurulması ve akıllı telefonları için Qualcomm yonga seti kullanılması konusunda Samsung’a baskıda bulundular. Tüm bunlara rağmen Samsung, kendi işlemcisinden vazgeçmeye niyetli değil.
Paylaşılan rapora göre Samsung’un, Google için özel bir çipin geliştirilmesi konusunda bir ortaklık anlaşması imzaladığı belirtiliyor. Bu yonga setinin bir hayli güçlü olacağı da sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.
Yeni Exynos yonga, Samsung’un 5nm LPE üretim teknolojisine dayanacak. Toplam 8 çekirdek içerecek olan Exynos işlemcide 2 adet Cortex A78, 2 adet Cortex A76 ve 4 adet Cortex A55 çekirdekleri kullanılacak.
Google’ın, Samsung tarafından istemiş olduğu yeni yonga setini hangi ürünlerde kullanacağı henüz netlik kazanmadı. Teknoloji devi, söz konusu işlemciyi telefon, tablet ya da notebook tarafında değerlendirebilir.