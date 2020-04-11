İlginç Corvette’lerde bugün: Kamyonet Corvette!

Geçen günlerde ortaya çıkan “kırpılmış” Corvette’den sonra İsviçre’de bulunan “kamyonet Corvette” karşınızda.

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Modifiye dediğimiz kültürün ucu bucağı yok. Bazı efsane araçları da olmadık hallerde görmemiz de haliyle mümkün. Haberin konusu olan araç, İsviçre’de yaşayan bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldı. İşin dikkat çeken bir diğer kısmı ise bu aracın kiralanabilir olması.

Bu C5 Corvette, İsviçre’ye geldikten sonra tavanın arka camla birleştiği kısımdan itibaren kesilmiş ve arka tarafı tamamen kamyonet kasasına dönüştürülmüş.

Kamyonetler genelde eşya taşımak için kullanılan araçlardır. Fakat bu Corvette’in arka kasası, eşya taşımaktan o kadar uzak ki, birkaç çocuk arabasını zor taşıyabilir gibi görünüyor. Hatta asıl önemli kısım, aracın çekme kapasitesi bir kamyonet kadar bile değil. Yani bu aracı Corvette’in pratik bir versiyonu olarak değil de, Chevrolet El Camino‘ya saygı için tasarlanmış bir araç olarak görmemiz gerekiyor.

Corvette’i bu hale getirmiş olmak tam tatmin etmemiş olacak ki, araba açık mavi – beyaz renge boyanmış ve aracı oldukça sıradan gösteren gümüş renkli jantlarla bu eseri tamamlamışlar.

Araç, Neufield’s Special Cars Zurich şirketine ait ve film, sinema gibi prodüksiyonlar da dahil olmak üzere özel organizasyonlara kiralanıyor.