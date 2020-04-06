Genel
“Kırpılmış” Chevrolet Corvette C5 ile tanışın!
Efsane Chevrolet Corvette‘in 5. jenerasyonuna ait bir çok modifiye örneği görüyoruz. Fakat haberimize konu olan aracın sahibi, aracın fabrika çıkışı halinden pek de memnun kalmamış gibi görünüyor.
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Piyasada 5. nesil Corvette için birçok modifiye parçası bulunabiliyor. Fakat bu aracın sahibi için kendi tarzını ortaya koymuş diyebiliriz.
Reddit üzerinden bir kullanıcının paylaştığı görsel ile büyük kitlelere ulaşan araç, her gün görebileceğiniz tarzda bir modifiyeli Corvette değil. Görünüşe bakılırsa araç sahibi, kendi bakış açısında göre C5’in “fazlalıklarından” kurtulmak istemiş.
Ön ve arka kısımlarındaki “fazlalıklardan” kurtulurken, araca kendine has tasarım detayları da yerleştirilmiş. Corvette logoları halen durmasına karşın aracın yüzü, gömülü yeni farlarıyla bir hayli değişmiş. “pop-up” olarak tabir edilen katlanan farların faal olup olmadığı bilinmiyor fakat “yeni tasarım” sebebiyle biraz kısalmış gibi görünüyorlar.
Arka kısma baktığımızda ise arka farların sayısı yarı yarıya düşmüş. Normalde arkaya bakan egzozlar yerine, yanlara bakan egzozlar bulunuyor. Bu arada arka tarafın oldukça küçülen boyutlarını düşünürsek, bagaj kapasitesi adına pek de bir şey kalmamış gibi görünüyor.
Akıllardaki en büyük soru işareti ise bu “kırpma” veya “yeni tasarım” aracın sürüşüne nasıl etki ediyor? Aracın arka tekerlekleri üzerindeki ağırlık büyük ölçüde azalmış olduğu için yol tutuşu da hatırı sayılır seviyede düşmüş olabilir. Fakat böylesine ilginç bir araca sahipken, bu tip “ufak” detayları kim düşünür ki?
Genel
2021 BMW 2 Serisi Active Tourer, kamuflajlı olarak yakalandı!
Şu sıralar BMW‘nin üzerinde çalıştığı bir diğer model ise 2 Serisi Active Tourer modelinin ikinci nesli. Mercedes-Benz B-Sınıfı ile rekabet halindeki model, 2014 yılından beri satılıyordu.
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Şu an satışta olan modelin MPV tarzındaki duruşuna karşın, yeni nesil modelde crossover duruşu olacak gibi görünüyor. Tavanın arkaya doğru eğimli yapısı ve aracın arka camının açılı olarak yer alması, iç hacim adına farklılıklar oluşturması bekleniyor.
Ön ve arkada yer alan ağır kamuflajdan ötürü isabetli bir tasarım tahmininde bulunmak zor. Fakat kamuflajdan anlaşıldığı kadarıyla, yeni 4 Serisi’nde olması beklenen kadar büyük olmasa da, eski nesline göre büyüyen böbrekler görececeğiz gibi. Ayrıca yan aynaların kapı üstlerine monte edildiğini ve kapı kollarının da farklı tasarıma sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Yeni 2 Serisi Active Tourer modelinde geniş ekranlı yeni bilgi-eğlence sistemi ve dijital göstergeler içeren, entegre çift ekran kurulumuna sahip yeni tasarımlı konsol olması bekleniyor. Biraz daha küçük tasarıma sahip vites kolu ve onun etrafındaki sürüş asistanı düğmeleriyle, yeni direksiyon simidi dikkat çekiyor.
X1, X2 ve 1 Serisi‘nin paylaştığı UKL platformunu kullanacak olan 2 Serisi Active Tourer, biraz daha büyük kardeşi olan 2 Serisi Gran Tourer modelinin aşamalı olarak üretiminin durdurulması planından ötürü, boyutlarını biraz daha büyütecek. Bu da demek oluyor ki 5 kişilik oturma düzeni standart olarak sunulurken, 7 kişilik oturma düzeni muhtemelen opsiyon olarak sunulacak.
Aracın çok yönlü mimarisi, benzinli ve dizel motorların yanı sıra, plug-in hibrit ünitelerin de kullanılmasına imkan verecek. 2 Serisi Active Tourer modelinde, yeni 1 Serisi‘nden tanıdığımız benzinli ve dizel ünitelerden 1.5 litrelik 3 silindirli ve 2.0 litrelik dört silindirli motorların kullanılması bekleniyor. Ayrıca, teknik olarak mümkün olsa da 302 beygir gücündeki M2.35i Active Tourer gibi bir modelin gelmesi ise pek mümkün görünmüyor.
Covid-19 günlerinde kesin bir şey söylemek mümkün değil. Fakat 2021 model 2 Serisi Active Tourer’ın, yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.
Genel
VW Touareg V8 TDI, emisyon testinden yüksek puanla geçti!
VW‘in bir süre önce emisyon kurallarını, test cihazını kandırabilen bir yazılımla çiğnediği ortaya çıkmıştı. Bundan dolayı büyük bir cezai yaptırıma uğrayan şirket, şimdilerde V8 TDI motorunun emisyon değerlerinden dolayı mutlu görünüyor.
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Son zamanlarda dizel motorlar hakkında, özellikle de emisyon değerleri hakkında pek bir şey duymuyoruz. Fakat VW, Touareg V8 TDI‘ların ne kadar temiz olduğu konusunda kendine oldukça güveniyor. Bunun sebebi ise AB‘nin en son Gerçek Sürüş Emisyonları (GSE) kriterlerini karşılıyor olması.
Yeni VW Touareg V8 TDI üzerinde, üç Alman metropol bölgesinde, bağımsız bir kuruluş olan Emissions Analytics tarafından üç ayrı GSE testi yapıldı. Testlerden biri, çok engebeli olmayan Aşağı Saksonya‘da, Baden-Württemberg ve Bavyera‘da farklı rakımlarda yapılan iki ayrı testten oluşuyordu.
Her üç testte de Touareg V8 TDI, Euro 6 NOx sınırı olan 80 mg/km değerinin çok altında verilere ulaştı. Aşağı Saksonya’da 10 mg/km, Bavyera’da 13 mg/km ve Baden-Württemberg’de ise 20 mg/km gibi emisyon değerleri sundu. Bu da ortalama olarak 14 mg/km gibi bir değere denk geliyor.
VW’nin yaptığı açıklamaya göre bu değerleri yakalamak, SCR katalitik dönüştürücünün de yer aldığı çok aşamalı egzoz gazı arıtımı sistemiyle mümkün olmuş. Ayrıca Avrupa’daki çoğu yeni nesil dizel aracın emisyonlarını düşürmek için kullanılan AdBlue olarak da bilinen sentetik üre çözeltisinin, NOx‘i zararsız su buharı ve azot gazına dönüştürdüğü sistemin de büyük yardımı olduğunu da belirtiyor.
VW Touareg V8 TDI, gücünü çift turbolu 4.0 litre V6 dizel motordan alıyor. 415 beygir güç üreten bu aracın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise, ürettiği 900 Nm torku 1250 devir/dakika’dan itibaren sunuyor olması. Bu tork festivali gibi olayın yaşanması için düşük devirlerde birinci turbo kullanılıyor. İkinci turbo ise elektrikli “valvelift” teknolojisini kullanarak 2000 devir/dakikadan itibaren görev yapıyor.
V8 TDI, sekiz ileri otomatik şanzımana ve VW’nin 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemiyle gücünü yola aktarıyor. Ayrıca araç, 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlarken, en yüksek hızı 250 km/s‘de elektronik olarak sınırlandırılmış.
Söylentilere bakılırsa VW Touareg V8 TDI, üreticinin sekiz silindirli dizel ünite kullanan son otomobili olacak. Aslında piyasanın genel durumu ve sektörün elektrifikasyona doğru yönelmesi göz önüne alındığında, pek de mantıksız durmuyor.
Apple
Apple milyonlarca maske/siper üretmeye başladı
Apple sağlık çalışanları için her hafta 1 milyon yüz koruyucu üreteceğini duyurdu. Şirket CEO’su duyuruyu sosyal medya üzerinden yaptı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Dünyada toplam koronavirüs vaka sayısı 1,2 milyonu geçerken büyük şirketler salgınla mücadele için yardım çalışmaları yapıyor. ABD merkezli teknoloji devi Apple da söz konusu salgın için yapacağı yardımı açıkladı.
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Apple CEO’su Tim Cook, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada sağlık çalışanları için yüz siperlikleri üretmeye başladıklarını belirtti. Cook, bu zor dönemde salgınla mücadeleye yardımcı olmak için şirket tarafından dünyanın dört bir yanına şu ana kadar 20 milyon cerrahi maske gönderildiğini söyledi.
Tim Cook, ilk teslimatın geçen hafta Santa Clara Vadisi Kaiser Hastanesi‘ne yapıldığını belirtirken, ürettikleri kutunun içinden çıkan yassı haldeki yüz koruyucunun kullanımının son derece kolay olduğunu paylaştı. Her birinin montajının iki dakikadan fazla sürmediğinin altını çizen Apple CEO’su, bu maskelerin üretimi için ihtiyaç duyulan materyallerin ise ABD ve Çin‘den temin edildiğini vurguladı.
Tim Cook son olarak, “Apple, dünya çapında COVID-19’a karşı verilen mücadeleye destek olmaya kendisini adadı. Tedarik zincirlerimiz üzerinden 20 milyondan fazla maske tedarik ettik. Tasarım, mühendislik, operasyon ve paketleme ekiplerimiz de sağlık çalışanları için yüz siperlikleri tasarlamak, üretmek ve bunları sağlık çalışanlarına ulaştırmak için tedarikçilerle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Apple tarafından üretilen söz konusu maskeler ve siperler, ilk etapta ABD‘de dağıtımı gerçekleştirilecek. Gelecek haftalarda ise şartlara göre diğer ülkelere de dağıtım yapılacak.