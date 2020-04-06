“Kırpılmış” Chevrolet Corvette C5 ile tanışın!

Efsane Chevrolet Corvette‘in 5. jenerasyonuna ait bir çok modifiye örneği görüyoruz. Fakat haberimize konu olan aracın sahibi, aracın fabrika çıkışı halinden pek de memnun kalmamış gibi görünüyor.

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Piyasada 5. nesil Corvette için birçok modifiye parçası bulunabiliyor. Fakat bu aracın sahibi için kendi tarzını ortaya koymuş diyebiliriz.

Reddit üzerinden bir kullanıcının paylaştığı görsel ile büyük kitlelere ulaşan araç, her gün görebileceğiniz tarzda bir modifiyeli Corvette değil. Görünüşe bakılırsa araç sahibi, kendi bakış açısında göre C5’in “fazlalıklarından” kurtulmak istemiş.

Ön ve arka kısımlarındaki “fazlalıklardan” kurtulurken, araca kendine has tasarım detayları da yerleştirilmiş. Corvette logoları halen durmasına karşın aracın yüzü, gömülü yeni farlarıyla bir hayli değişmiş. “pop-up” olarak tabir edilen katlanan farların faal olup olmadığı bilinmiyor fakat “yeni tasarım” sebebiyle biraz kısalmış gibi görünüyorlar.

Fabrika çıkışı haliyle Corvette C5 Fabrika çıkışı haliyle Corvette C5

Arka kısma baktığımızda ise arka farların sayısı yarı yarıya düşmüş. Normalde arkaya bakan egzozlar yerine, yanlara bakan egzozlar bulunuyor. Bu arada arka tarafın oldukça küçülen boyutlarını düşünürsek, bagaj kapasitesi adına pek de bir şey kalmamış gibi görünüyor.

Akıllardaki en büyük soru işareti ise bu “kırpma” veya “yeni tasarım” aracın sürüşüne nasıl etki ediyor? Aracın arka tekerlekleri üzerindeki ağırlık büyük ölçüde azalmış olduğu için yol tutuşu da hatırı sayılır seviyede düşmüş olabilir. Fakat böylesine ilginç bir araca sahipken, bu tip “ufak” detayları kim düşünür ki?