Haber
İleti Yönetim Sistemi (İYS) nasıl kullanılır?
T.C. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğiyle oluşturulan İleti Yönetim Sistemi (İYS), bugünden itibaren vatandaşların kullanımına sunuldu. Servis, özellikle istenmeyen tanıtıcı arama ve SMS’lerin önüne geçecek.
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İleti Yönetim Sistemi (İYS), vatandaşların kullanımına sunuldu!
İleti Yönetim Sistemi (İYS); sıklıkla şikayet edilen istenmeyen arama, SMS ve e-postalara verilen izinleri yönetebilmenizi sağlıyor. Ücretsiz sunulan servisi kullanan tüketiciler, daha önce elektronik ileti onayı verdiği firmaları görüntüleyip söz konusu izni firma bazlı şekilde kaldırabiliyor.
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150 bin ve üzerinde ticari elektronik ileti onayı olan firmalar, aldıkları izinleri 2020 sonuna kadar İYS’ye tanımladı. İkinci aşamada ise onay sayısı 150 binin altındaki hizmet sağlayıcıların izinleri sisteme yüklemesi gerekiyor. 31 Mayıs’ta sona erecek sürecin ardından tüketiciler verdikleri bütün ileti onaylarını kontrol edebilecek. Son olarak İYS’den ticari ileti onaylarını kontrol etmeyen tüketicilerin verdiği bütün izinlerin 16 Temmuz’dan sonra otomatik olarak geçerli sayılacağını belirtelim.
Adım adım İYS kullanım rehberi
1 – Hizmeti kullanmaya başlamak için öncelikle İYS Vatandaş internet sitesine giriş yapın.
2 – Siteye girdikten sonra iki farklı şekilde kullanıcı girişi yapabilirsiniz. e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapıldığında SMS ve mail izinlerinin aynı anda yönetilebildiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra e-Devlet girişi yapılmadan da doğrulama adımına geçilebiliyor.
3 – Kullanıcı girişinin yapılmasının ardından aydınlatma metnini onaylayarak bir sonraki aşamaya geçin.
4 – Bu aşamada telefon numaranızı ya da mail adresinizi sisteme tanımlamanız gerekiyor. Girdiğiniz telefon numarası ya da mail adresine gelen doğrulama kodunu ilgili alana yazdıktan sonra devam edebilirsiniz.
5 – Açılan sayfada sırasıyla kaç firmaya arama ve SMS izni verdiğinizi görebilirsiniz. Sayfanın alt kısmında izin verilen firmaları ayrıntılı olarak görebilir, istediğiniz firmaya verdiğiniz izni kaldırabilirsiniz. E-posta adımında da benzer şekilde elektronik ileti gönderim izni verdiğiniz firmaları görüntüleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 ve Buds Pro hakkında yeni bilgiler geldi!
Samsung’un 2021 yılındaki yeni modelleri Galaxy S21 ve Buds Pro modellerinin satışa sunulma tarihleri belli oldu.
2021 yılına hızlı bir giriş yapan Samsung, yeni modelleri ile Ocak ayı içerisine karşımıza çıkacak. Cihazlarını 14 Ocak‘ta tanıtacak olan Samsung, Galaxy S21 ve Buds Pro modelleri ile kaşımıza çıkacak. Cihazların özellikleri halihazırda biliniyordu. Şimdi ise cihazların mağazalarda yer alacakları tarihler belli oldu.
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Galaxy S21 ve Buds Pro’yu ne zaman satın alabileceğiz?
Samsung’un 14 Ocak‘ta tanıtacağı yeni amiral gemisi modelleri, ilk olarak karşımıza o gün çıkacaklar. Galaxy S21 Serisi‘nin uzun süredir beklenilen modelleri, 29 Ocak‘ta Batı Avrupa’da satışa sunulacak. Daha sonra sırayla diğer ülkelere de yayılacak. 14 Ocak – 29 Ocak tarihleri arasında ise Galaxy S21 Serisi’nin ön sipariş süreci yer alacak.
Öte yandan yine beklenilen bir kablosuz kulaklık modeli olan Buds Pro’nun da aynı tarihte satışa sunulacağı söyleniliyor. Hatta Samsung, yaptığı bir kampanya ile Galaxy S21 Ultra modelini ön sipariş ile satın alanlara, Galaxy Buds Pro‘yu hediye edecek. Yani ücretsiz olarak verilecek. Galaxy S21 ve S21+ modellerini satın alanlara ise Galaxy Buds Live ve SmartTag Bluetooth hediye edilecek.
Galaxy Buds Pro modelini ayrıca satın almak isteyen kullanıcılar ise 230 Euro fiyat etiketi ile karşılaşacaklar. Öte yandan Buds Live zaten piyasada olan bir üründü. Fiyatı ise 120 Euro civarında diyebiliriz. SmartTag Bluetooth’u ayrı satın almak isteyenler için ise fiyat 30 Euro civarında.
Gelen bilgilere göz attığımızda Samsung Galaxy S21 ailesinden herhangi bir ürünü ön sipariş ile verenler, ciddi maddi değere sahip hediyelere sahip olacaklar. Özellilke Galaxy Buds Pro hediyesi almak gerçekten cihazı satın almaya teşvik edici olacaktır.
Samsung S21 ve Buds Pro modelleri 14 Ocak tarihinde tüm özellikleri ile karşımızda olacaklar. Bakalım Galaxy Buds Pro ve Galaxy S21 ailesi bilinmeyen ne gibi özellikler sunuyorlar. Sizce Galaxy S21 Serisi’nin satış rakamlarında patlama yaşanacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Moto G Stylus 2021, Geekbench’te görüntülendi!
Lenovo‘nun sahibi olduğu Motorola, Moto G Stylus 2021 akıllı telefon modelinin piyasaya sürülmesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Telefon, geçtiğimiz günlerde Amazon tarafından resmi fotoğraflarıyla listelenmişti. Yayınlanan görüntülere göre Moto G Stylus 2021‘in nokta delik tasarımlı selfie kamerası ve arka tarafta dörtlü kamera dizilimi bulunuyor. Bugün ise Motorola‘nın yeni cihazı, Geekbench‘te çekirdek skorları ile birlikte görüntülendi.
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Moto G Stylus 2021, Geekbench’te nasıl bir skor aldı?
Moto G Stylus 2021, Geekbench‘te tekli çekirdekte “542“, çoklu çekidekte ise “1650” skor aldı. Geekbench listesine göre cihaz, Aralık 2020‘de tanıtılan sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 678 yonga seti ile gelecek. Bu yonga seti, 2,2 GHz saat hızına sahip Qualcomm Kyro 460 CPU‘ya sahip. Snapdragon 678, çift SIM, çift VoLTE, çift bantlı Wi-Fi, USB 3.1 ve Qualcomm Quick Charge 4+ teknolojisini destekliyor. Moto G Stylus 2021‘in grafik arabirimi ise Adreno 612 GPU‘su olacak. Cihazın 4 GB RAM‘i ve Android 10 tabanlı OneUI arayüzü mevcut.
Moto G Stylus 2021‘in henüz kesinleşmiş bir teknik özellik listesi bulunmuyor. Tahminlere göre cihaz, 48 MP ana kamera ile gelecek. Ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör eşlik edecek. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüklü selfie kamerasının bulunması muhtemel gözüküyor. Telefonun 10W hızlı şarj destekli 4.000 mAh değerinde batarya ile gelmesi bekleniyor.
Genel
MEB tablet dağıtımında 4. faza başladı
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 4. fazın başladığını açıkladı.
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Tabletler, kontrolleri yapıldıktan sonra illere gönderiliyor. Geçen hafta gerçekleştirilen 66 bin cihazlık dağıtımın ardından bu fazda 47 bin tablet bilgisayar daha öğrencilerle buluşturulacak. Bu yeni faz ile birlikte 500 bin tabletin 313 bin 500 adedi sahiplerine ulaşmış olacak. Haftalık olarak gerçekleştirilecek gönderimlerle ay sonunda 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak.
MEB Bakanı Selçuk, bugün başlayan 4’üncü faz dağıtımda tablet bilgisayarların gönderildiği 26 ilin yöneticisi ile dijital ortamda toplantı gerçekleştirdi. Selçuk, 9 ile cihazların ulaştığını, 17 ile de sevkiyatın devam ettiğini ve 10 Ocak Pazar günü tablet bilgisayarların tüm illere ulaşmış olmasının planlandığını söyledi.
MEB: “ders başı yapan öğrencilerimizin sayısı artıyor”
MEB Bakanı Ziya Selçuk, “İl müdürlerimizin teslim edeceği bu tablet bilgisayarlarda öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet hizmeti de var. İl yöneticilerimiz tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim edecek. Her hafta yeni cihazlarıyla ders başı yapan öğrencilerimizin sayısı artıyor. Çocuklarımızın eğitime erişimi konusunda bizlere destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Erişim problemi yaşayan çocuğumuz kalmayana kadar bu konuda hep birlikte kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz“ dedi.
Öncelikli hedeflerinin ‘Eğitimde Fırsat Adaleti‘ olduğunun altını çizen MEB Bakanı Selçuk, planlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde öncelikli gereksinimi olan (ailenin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı) öğrencilere resmi veriler üzerinden ulaşılmaya devam edildiğini hatırlattı.
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