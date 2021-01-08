Akıllı Telefonlar
Moto G Stylus 2021, Geekbench’te görüntülendi!
Lenovo‘nun sahibi olduğu Motorola, Moto G Stylus 2021 akıllı telefon modelinin piyasaya sürülmesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Telefon, geçtiğimiz günlerde Amazon tarafından resmi fotoğraflarıyla listelenmişti. Yayınlanan görüntülere göre Moto G Stylus 2021‘in nokta delik tasarımlı selfie kamerası ve arka tarafta dörtlü kamera dizilimi bulunuyor. Bugün ise Motorola‘nın yeni cihazı, Geekbench‘te çekirdek skorları ile birlikte görüntülendi.
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Moto G Stylus 2021, Geekbench’te nasıl bir skor aldı?
Moto G Stylus 2021, Geekbench‘te tekli çekirdekte “542“, çoklu çekidekte ise “1650” skor aldı. Geekbench listesine göre cihaz, Aralık 2020‘de tanıtılan sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 678 yonga seti ile gelecek. Bu yonga seti, 2,2 GHz saat hızına sahip Qualcomm Kyro 460 CPU‘ya sahip. Snapdragon 678, çift SIM, çift VoLTE, çift bantlı Wi-Fi, USB 3.1 ve Qualcomm Quick Charge 4+ teknolojisini destekliyor. Moto G Stylus 2021‘in grafik arabirimi ise Adreno 612 GPU‘su olacak. Cihazın 4 GB RAM‘i ve Android 10 tabanlı OneUI arayüzü mevcut.
Moto G Stylus 2021‘in henüz kesinleşmiş bir teknik özellik listesi bulunmuyor. Tahminlere göre cihaz, 48 MP ana kamera ile gelecek. Ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör eşlik edecek. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüklü selfie kamerasının bulunması muhtemel gözüküyor. Telefonun 10W hızlı şarj destekli 4.000 mAh değerinde batarya ile gelmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 ve Buds Pro hakkında yeni bilgiler geldi!
Samsung’un 2021 yılındaki yeni modelleri Galaxy S21 ve Buds Pro modellerinin satışa sunulma tarihleri belli oldu.
2021 yılına hızlı bir giriş yapan Samsung, yeni modelleri ile Ocak ayı içerisine karşımıza çıkacak. Cihazlarını 14 Ocak‘ta tanıtacak olan Samsung, Galaxy S21 ve Buds Pro modelleri ile kaşımıza çıkacak. Cihazların özellikleri halihazırda biliniyordu. Şimdi ise cihazların mağazalarda yer alacakları tarihler belli oldu.
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Galaxy S21 ve Buds Pro’yu ne zaman satın alabileceğiz?
Samsung’un 14 Ocak‘ta tanıtacağı yeni amiral gemisi modelleri, ilk olarak karşımıza o gün çıkacaklar. Galaxy S21 Serisi‘nin uzun süredir beklenilen modelleri, 29 Ocak‘ta Batı Avrupa’da satışa sunulacak. Daha sonra sırayla diğer ülkelere de yayılacak. 14 Ocak – 29 Ocak tarihleri arasında ise Galaxy S21 Serisi’nin ön sipariş süreci yer alacak.
Öte yandan yine beklenilen bir kablosuz kulaklık modeli olan Buds Pro’nun da aynı tarihte satışa sunulacağı söyleniliyor. Hatta Samsung, yaptığı bir kampanya ile Galaxy S21 Ultra modelini ön sipariş ile satın alanlara, Galaxy Buds Pro‘yu hediye edecek. Yani ücretsiz olarak verilecek. Galaxy S21 ve S21+ modellerini satın alanlara ise Galaxy Buds Live ve SmartTag Bluetooth hediye edilecek.
Galaxy Buds Pro modelini ayrıca satın almak isteyen kullanıcılar ise 230 Euro fiyat etiketi ile karşılaşacaklar. Öte yandan Buds Live zaten piyasada olan bir üründü. Fiyatı ise 120 Euro civarında diyebiliriz. SmartTag Bluetooth’u ayrı satın almak isteyenler için ise fiyat 30 Euro civarında.
Gelen bilgilere göz attığımızda Samsung Galaxy S21 ailesinden herhangi bir ürünü ön sipariş ile verenler, ciddi maddi değere sahip hediyelere sahip olacaklar. Özellilke Galaxy Buds Pro hediyesi almak gerçekten cihazı satın almaya teşvik edici olacaktır.
Samsung S21 ve Buds Pro modelleri 14 Ocak tarihinde tüm özellikleri ile karşımızda olacaklar. Bakalım Galaxy Buds Pro ve Galaxy S21 ailesi bilinmeyen ne gibi özellikler sunuyorlar. Sizce Galaxy S21 Serisi’nin satış rakamlarında patlama yaşanacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Lite modeli geliyor
Oppo, Find X serinin yeni üyesi Find X3 Lite modelini çıkarmaya hazırlanıyor. Söz konusu model, tasarımının yanında özellikleri ile de dikkat çekiyor.
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Söz konusu akıllı telefon, geçen yılın modeli Find X2 Lite’ın halefi olarak gelecek. Ünlü haberci Evan Blass’a göre, Find X3 Lite, geçen ay Çin’de piyasaya çıkan Reno5 5G’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olacak.
Basına sızan bilgilere göre Oppo Find X3 Lite modelinin tasarımı oldukça şık görünüyor. Oppo yeni modeli gücünü 5G destekli Snapdragon 765G işlemciden ve 8 GB RAM‘den alacak. Find X3 Lite, 128 GB depolama ve 65W hızlı şarj destekli 4.300 mAh pil üzerine kurulacağı aktarılıyor.
Find X3 Lite’ın 1080 x 2400 piksel Full HD + çözünürlüğü ve 90Hz yenileme hızını destekleyen 6,4 inç AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Ayrıca telefon arka kısmında dörtlü kamera kurlumuna (64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) sahip olacak. Cihaz ön tarafta ise 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunacak.
Oppo Find X3 Lite modelinin muhtemel teknik özellikleri
- Ekran: 6.4 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli AMOLED ekran
- İşlemci: Sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti
- Grafik Birimi: Adreno 620 GPU
- RAM: 8GB RAM
- Depolama birimi: 128GB
- Arka kamera: 64 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel +2 Megapiksel
- Ön kamera: 32 Megapiksel
- Parmak izi: Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- İşletim sistemi: Android 11 / ColorOS 11.1
- Batarya: 65W SuperVOOC hızlı şarj destekli 4.300 mAh kapasiteli
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Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 Pro 5G’nin DxOMark puanı belli oldu
Oppo Reno 4 Pro 5G modelinin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. Ülkemizde de satışı bulunan Reno 4 Pro, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
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2019 yılında karşımıza çıkan Reno 4 serisi, zamanla kullanıcıların gözdesi haline geldi. Fiyatına göre oldukça iyi özelliklere sahip olan bu telefonlar, tasarımıyla da oldukça başarılı. Reno 4 Pro modeli, gerek kamerası, gerekse performansı ile çok iyi işler çıkardı. Özellikle güçlü kamerası ile ön plana çıkan Reno 4 Pro, uzun bir aradan sonra nihayet DxOMark testlerinden geçti.
DxOMark’ın detaylı incelemesinde Oppo Reno 4 Pro modeli; fotoğraf alanında 109, zoomda 60 ve video kısmında ise 101 puan aldı. Söz konusu akıllı telefonun ortalama skoru 108 puan olarak belirlendi. Cihazın hem iç hem dış çekimlerde doğru pozlama ve dinamik aralık ile başarılı bir performans gösterdiği belirtiliyor.
Oppo Reno 4 Pro modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.55 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli HDR10 destekli AMOLED ekran
- İşlemci: Sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti
- Grafik Birimi: Adreno 620 GPU
- RAM: 8GB RAM / 12GB RAM opsiyonu
- Depolama birimi: 128GB / 256GB
- Arka kamera: 48 Megapiksel Sony IMX586 sensör f/1.7 diyafram + 12 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens Sony IMX708 sensör f/2.2 diyafram + 13 Megapiksel telefoto lens f/2.4 diyafram
- Ön kamera 32 Megapiksel
- Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- İşletim sistemi: Android 10 / ColorOS 7.0
- Diğer: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
- Batarya: 65W VOOC 4.0 hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli
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