Evinizde çocukların erişmesini istemeyeceğiniz, temizlik malzemeleri, alkol veya ilaç gibi tehlikeli maddeler içeren ürünleriniz varsa Yale Akıllı Dolap Kilidi çözümü tam istediğiniz bir ürün olabilir.

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Her ne kadar fiziksel kilitli dolap sistemleri de olsa da hem bu ürünler kolay kırılabilmesi hem de anahtar kaybetme derdi olması nedeniyle mantıksız olabiliyor. Akıllı kilit sistemleri denildiğinde akla ilk gelen markalardan Yale tarafından geliştirilen Akıllı Dolap Kilidi sistemiyle dikkat çekiyor.

Kolay montaj

Bu tarz cihazların kurulumunda bildiğiniz gibi kilidin konulacağı yer oldukça önemlidir. hem kilit mekanizmasının mesafesi vb. önemli etmenler vardır. Bir de tahmin edebileceğiniz gibi “Ben bu işlerden anlamam” diyerek usta çağırmayı düşünenler. Yale markasının en sevdiğim yanı ise neredeyse tüm ürünlerinin kolayca kurulabilir olması. Kutu içeriğinden çıkan kullanım ve kurulum kılavuzu ile 5-10 dk içerisinde kurulumunu rahatla yapabilirsiniz.

Ancak adın adım görsel bir bilgi isterseniz aşağıdaki videoya da göz atabilirsiniz. Sonrasında ise kullanma hazır!

Telefon ile kilidi açılan dolap

Peki nedir bu Yale Akıllı Dolap Kilidi? diye soracak olursanız; aslında oldukça basit bir kullanım şekli olan, ama ufak hatalardan kaynaklanacak büyük sorunların da önüne geçen bir sistem. Başta söylediğim gibi evde çocukların ya da yabancıların ulaşmasını istemeyeceğiniz ürünler vardır. Çocuk özelinde temizlik ürünleri, ilaçlar, alkol ve ruhsatlı silah da olabilir. Yabancıların yanlışlıkla da olsa erişmesini istemeyeceğiniz özel ürünleriniz de olabilir.

Bu sistem de adından da anlaşılacağı gibi telefon ile kilidini açabileceğiniz, eğer Yale Connect Wi-Fi Köprüsü’ne de sahipseniz uzaktan da kontrol edebileceğiniz bir sistem haline geliyor. Yale Home uygulaması üzerinden kullanabileceğiniz akıllı dolap kilidinde mutfak dolapları, banyo dolapları ve çalışma masası çekmeceleri gibi noktalarda kullanabilirsiniz.

Ayrıca misarif ve o sırada kilitli dolaptan bir şey almak isteyen kişiler için gecici yetki verebilir, açık bırakıldığında da uygulama üzerinden bildirim alabilirsiniz.

Bir diğer yandan Airbnb vb. şekilde oda, ev kirası yaptığınız durumlarda da Yale Akıllı Kilit sisteminde olduğu gibi bu dolap kilidini de kullanabilir, gelen günlük misafirlerin erişmesini istemeyeceğiniz ürünleri de bu dolapta saklayabilirsiniz.

Teknik özellikler

Montajlı hali 58,4 mm x 40,6 mm x 50,8 mm boyutlarında olan kilit sistemi 623 gram ağırlığa sahip İçerisine koyabileceğiniz 3V Lityum CR2 pili ile çalışan sistem tek pil ile ortalama olarak bir yıl boyunca kullanılabiliyor. Bu da yıllık 100 TL civarı bir masraf anlamına geliyor (Kasım 2023 itibarıyla).

Bluetooth 4.2 arayüzünü kullanan ve Wi-Fi bağlantısı noktasında 2,4 Ghz bandından iletişim kuruyor. Yale Connect Wi-Fi köprüsüne sahip iseniz uzaktan erişim avantajına da sahip olabiliyorsunuz.

Genel değerlendirme ve sonuç

Genel olarak baktığımızda hem çocukların hem misafirlerin ulaşmasını istemeyeceğiniz ve telefon ile kolayca açıp-kapatabileceğiniz bir sistem olmasıyla çok mantıklı bir kullanım formu haline geliyor. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümüne aktarmayı unutmayın.