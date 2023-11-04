Dün açıklanan verilere göre her sene Ekim ayı sonunda belirlenen değerleme oranı 2023 yılı içinde belli oldu. 2023 yılında gerçekleşen değerleme oranı ise %58,46 olarak belirlemiş durumda. Böylece 2024 yılı içerisinde ödeyeceğimiz vergilerin oranları da belli oldu.

-Yurtdışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarında harç tutarı 20.000 liradan 31.692 liraya,

-Bir otomobil için araç muayene ücreti 1.149,60 liradan 1.821,66 liraya,

-En düşük radar cezası 951 liradan 1.506,95 liraya,

-10 yıllık pasaport ücreti ise 4.943,25 liradan 7.833,07 liraya yükselmiş oldu.

Yurt dışında getirilen telefonların IMEI kaydını pasaporta 2024 yılından itibaren 31.692 TL’ye kayıtetmek birçok kişi için çok büyük bir miktar. Bakalım yeni yıl ile beraber bu meblağ Cumhurbaşkanı inisiyatifiyle değişecek mi hep beraber göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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