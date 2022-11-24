Vivo kısa süre önce, sınıfının en iyisi Vivo X90 Pro+, X90 Pro ve X90’dan oluşan amiral gemisi X90 serisini piyasaya sürdü. X90 Pro+, ilk Snapdragon 8 Gen 2 donanımlı cep telefonu olarak piyasaya çıktığı ve bazı ciddi kamera teknolojilerine sahip olduğu için gösterinin yıldızı.

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Şimdi, görünüşe göre şirketin iki yeni akıllı telefonu var, muhtemelen orta sınıf. Gizemli telefonlar, yakında piyasaya çıkabileceklerini ima eden 3C sertifikası aldı.

“V2245A” ve “”V2244A” model numaralarına sahip bilinmeyen iki Vivo akıllı telefon, Çin’in zorunlu 3C sertifikasını aldı. Bu telefonların her ikisi de 80W hızlı şarjı destekleyecek. 3C listesi, bu modellerle ilgili başka herhangi bir ayrıntı açıklamadı, ancak yakında piyasaya sürüleceklerini söylüyor.

Bu telefonların resmi isimleri henüz bilinmiyor. Ancak, orta sınıf telefonlar olarak piyasaya çıkmalarını bekleyebiliriz. Bu bilinmeyen Vivo cihazları hakkında daha fazla ayrıntı yakında ortaya çıkacaktır. Sizi bilgilendireceğiz.