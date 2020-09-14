Uygun fiyatlı çözümleriyle bilinen mobilya devi IKEA’nın yeni hedefi oyuncular. Kendi AR uygulamasını çıkaran ve farklı teknolojik atılımlar yapan İsveçli şirket, çok farklı bir alana yatırım yapacak. Bilgisayar oyunculuğunu ve büyüyen oyuncu pazarını gören IKEA oyuncu ekipmanları üretecek.

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IKEA ve Asus iş birliği yapacak

IKEA, üreteceği oyuncu ekipmanlarında bu konuda oldukça tecrübeli Asus’tan destek alacak. Asus, özellikle ”Republic of Gamers” yani Oyuncular Cumhuriyeti isimli serisindeki ekipmanlarıyla oyuncular tarafından tercih ediliyor ve oldukça seviliyor. IKEA, Asus ROG ile bir araya gelerek uygun fiyatlı ve kaliteli oyuncu ekipmanları üretmek istiyor. Öncelikli olarak 30 farklı ekipman üretilmesi bekleniyor. Başlıca ekipmanlar, oyuncu koltukları ve oyuncu masaları olacak.

Sadece Asus’la yetinmeyen IKEA, profesyonel oyunculardan da destek alacak. Ekipmanlar, IKEA Şanghay Ürün Geliştirme Merkezi’nde geliştirilecek. IKEA tarafından yapılan açıklama şu şekilde: ROG ile işbirliği yaparak mobilya konusundaki tecrübemizi, Asus’un oyuncular konusundaki tecrübesiyle birleştirmek istiyoruz. Yeni ekipmanların üretimine Şubat 2021’de başlanacağı aktarılanlar arasında. Ekipmanların, Ekim 2021’de satışa çıkması bekleniyor.