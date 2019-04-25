Apple 5G Destekli iPad Pro’larda LCP Soft Board kullanacak

Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre, seneye üretimine başlanacak olan iPad Pro modelleri “LCP Soft Board” kullanacak ve 5G uyumlu olarak karşımıza çıkacak.

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Apple hakkında pek çok bilgiyi basına yansıtan Ming-Chi Kuo, şirketin önümüzdeki yıllarda kullanıcı deneyimne sunacağı iPad Pro ‘ların 5G uyumlu olacağını söylüyor. Yeni çıkan hücresel veri teknolojisini kendi cihazlarına uygulamakta geç kalan şirketin, 5G uyumlu iPad Pro ‘ların üretimine 2020 başında başlayacağı düşünülüyor.

Ming-Chi Kuo, şu an piyasada bulunan iPad Pro’lardan dışsal bir farkının bulunmayacağını, yeni cihazların da 11 inç ve 12.9 inç ekranlara sahip olacağını söylüyor. 5G’ye olan uyumu artırmak için sıvı kristal polimere benzer “LCP Soft Board” ın Apple tabletler için ilk örnekleri bu cihazlarda kullanılacak. Daha esnek ve yumuşak levhalar sayesinde, Apple’ın 5G uyumlu yeni modemleri daha seri bir şekilde çalışacak. Kuo, iPad Pro için yeni olan bu bileşenin, modemi anakarta bağlamak için kullanılacağını ve sinyal kaybını azaltılacağını söylüyor. Böylelikle yeni cihazlar, kullanıcılarına daha hızlı hücresel veri deneyimi sunulacak

Murata adlı şirketin iPhone‘a ürettiği gibi iPad Pro için de LCP sağlayıcısı olacağı söylense de Tayvanlı başka bir şirketin de bu üretim için hazır olduğu söyleniyor.