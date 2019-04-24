iFixit Galaxy Fold’u parçalayıp dayanıksız olduğunu söyledi!

iFixit , Samsung Galaxy Fold’u parçalarına ayırıp inceledikten sonra; yeni nesil katlanır cihazın kesinlikle sağlam olmadığını ve kullanıldıkça farklı sorunların ortaya çıkabileceğini söyledi.

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Samsung Galaxy Fold, son dönemlerin en çok konuşulan akıllı telefonlarından olmaya aday. Kendisinden iyi bir şekilde bahsettirmeyen cihazın, basın mensuplarına gönderilen test ürünlerinin sıkıntı çıkarması ile piyasaya sürülmesini süresiz ertelemiş oldu.

Galaxy Fold, görünüşe göre dayanıklı bir cihaz değil. Ancak bu tip oldukça pahalı satışa sunulacak cihazdan beklenti bu değil. iFixit ‘in telefonun ekranının yırtılması ya da soyulması gibi durumları nedeniyle tasarımın oldukça kusurlu olduğunu belirtti.

Two sliding hinges, a central geared hinge, and four spring-loaded clasps put the fold in the Galaxy Fold. https://t.co/KpKYSS8Rt6 pic.twitter.com/WWMC5bH9ac — iFixit (@iFixit) April 24, 2019

iFixit, şimdiye kadar pek çok telefonu ele alarak ne derece tamir edilebilir ve dayanıklı olduğunu araştıran özel bir şirket. Bu şirket Samsung’un en sansasyonel cihazlarından olan Fold’u da masaya yatırdı. Cihaz bazı konularda iFixit’ten yüksek puan alsa da dayanıklılık konusunda oldukça kusurlu bir telefon olduğu ortay açıktı.

iFixit raporuna göre; cihaz, alıştığımız kapalı cam ekrana göre pek çok açıklık içeriyor. Bu da yabancı maddelerin cihazın içerisine ya da ekranının altına girmesini kolaylaştırıyor. 7.3 inçlik ekranının arasında kalan 7mm’lik boşluk, görünüşte bir şey ifade etmese de ekranı açıkta bırakıyor. Söylenen kusurların yanında modüler olan telefonun, bir parçası bozulduğunda yalnızca o parçanın değiştirilmesi yeterli oluyor. Bu da cihazın modüler ve kullanışlı olmasını sağlıyor.

Like a beautiful butterfly, the Galaxy Fold is incredibly fragile, scoring a shaky 2/10 on our repairability scale: https://t.co/KpKYSS8Rt6 pic.twitter.com/ERBN2ciJq4 — iFixit (@iFixit) April 24, 2019

Tüm bu eleştiriler sonucunda iFixit’ten 10/2 alan cihazın, kendi alanında birinci nesil bir telefon olup bu sorunların çözüleceği beklenebilir. Dayanıklılık sorunu nedeniyle başka özelliklerinin değerlendirilemediği cihaz için kullanıcılar tarafından beklenti hala oldukça fazla.