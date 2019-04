iFixit Galaxy Fold’u parçalayıp dayanıksız olduğunu söyledi!

iFixit , Samsung Galaxy Fold’u parçalarına ayırıp inceledikten sonra; yeni nesil katlanır cihazın kesinlikle sağlam olmadığını ve kullanıldıkça farklı sorunların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Samsung Galaxy Fold, son dönemlerin en çok konuşulan akıllı telefonlarından olmaya aday. Kendisinden iyi bir şekilde bahsettirmeyen cihazın, basın mensuplarına gönderilen test ürünlerinin sıkıntı çıkarması ile piyasaya sürülmesini süresiz ertelemiş oldu.

Galaxy Fold, görünüşe göre dayanıklı bir cihaz değil. Ancak bu tip oldukça pahalı satışa sunulacak cihazdan beklenti bu değil. iFixit ‘in telefonun ekranının yırtılması ya da soyulması gibi durumları nedeniyle tasarımın oldukça kusurlu olduğunu belirtti.

Two sliding hinges, a central geared hinge, and four spring-loaded clasps put the fold in the Galaxy Fold. https://t.co/KpKYSS8Rt6 pic.twitter.com/WWMC5bH9ac

— iFixit (@iFixit) April 24, 2019