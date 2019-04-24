Gosu.ai ‘ye göre kadınlar erkeklerden daha iyi DOTA 2 oynuyor!

Gosu.ai isimli, DOTA 2 oyuncularının becerilerini geliştirmesine yardımcı olması adına geliştirilen yapay zekaya göre; kadınlar erkeklerden %44 daha fazla kazanıma sahip.

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Geçen sene ortaya çıkan Gosu.ai , oyuncuların daha mantıklı seçimler yapması ve daha kolay bir şekilde becerilerini geliştirmesi için kullanılıyor. Bu yapay zeka, oyuncuların tercihlerini kullanarak analiz yapar. Analizlerin sonucunda da oyunculara, kişisel tercihlerine yönelik eşleşmelerde bulunur ve oyunun bu uygulama tarafından öğrenilmesini sağlar.

Gosu.ai , hangi faktörlerin oyuncuları daha başarılı ya da başarısız yaptığını anlayabilmek için oyunu oynayan yaklaşık 5.000 oyuncuyu araştırdı. Ankete katılan oyunculardan sadece %4’ünün kadın olmasına rağmen, kadınların erkeklere oranla %44 daha fazla kazanıma sahip oldukları ortaya çıktı. Bu çalışma “Kadınların erkeklerden daha iyi oynadığı anlamına geliyor mu?” sorusunun tam bir cevabı olmayabilir çünkü bilimsel çalışma olarak gösterilemez. Ancak oldukça dikkat çekici ve can alıcı bir sonucu ortaya koyduğunu söylemek mümkün.

Çalışmadan çıkan farklı sonuçlara göre; yabancı dillerdeki beceriler arttıkça ve bir işe sahip olunduğunda oyundaki yükselmenin yavaşladığı anlaşılıyor. Aynı zamanda; üniversite mezunu olmayanların, seyahat etmeyenlerin ve spor yapanların oyundaki becerilerini daha hızlı yükselttikleri belirtiliyor.

Gosu.ai ,kendisine rakip olan analiz programları Mobalytics, Dojomdness ve Moremmr‘dan pek çok konuda farklı olduğunun altını çiziyor. Gosu.ai’nin oyunculara doğrudan tavsiyeler vermesi ve her oyuncunun fare hareketine kadar spesifik davranışlarını takip etmesi sayesinde diğerlerinden daha gelişmiş olduğunu gösteriyor.