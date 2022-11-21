Geçtiğimiz ay Galaxy A14’ün çentikli ekranı ve üçlü arka kameralarını ortaya çıkaran görselleri ortaya çıktı, şimdi de Galaxy A14 5G (SM-A146B & SM-A146P) Dimensity 700 ve Exynos 1330 SoC’ları ortaya çıkaran iki farklı kıyaslamada ortaya çıktı.

Exnyos 1330 ile Galaxy A14 5G

Galaxy A14 (SM-A146B) ve Galaxy M14 (SM-M146B), Geekbench Tek ve Çok Çekirdekli kıyaslamaları için sırasıyla 770 ve 2151 ve 751 ve 2051 puanlarını ortaya koyuyor.

Bu, 4GB RAM ve Android 13’e sahip Exynos 1330 sürümü içindir. Bu da 2 x 2.4GHz yüksek performans çekirdeği ve 6 x 2GHz verimlilik çekirdeği ortaya koymaktadır.

Dimensity 700 ile Galaxy A14 5G

Galaxy A14 5G’nin (SM-A146P) Dimensity 700 versiyonu, Exynos 1300 modelinden daha az olan 522 tek çekirdekli ve 1710 çok çekirdekli puana sahiptir. Bu aynı zamanda Android 13’ü çalıştırıyor ve 4GB RAM içeriyor.

Samsung Galaxy A14 5G söylenti özellikleri

Daha önceki söylentilere dayanarak Galaxy A14’ün 6,8 inç Full HD+ (2408 x 1080 piksel) LCD ekrana ve selfie kamerası için U şeklinde bir çentiğe sahip olacağı söyleniyor. Görüntüler, sağ tarafta yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı ve ses düğmelerini ortaya çıkardı. Alt kısımda bir hoparlör ızgarası, bir C tipi bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Söylentilere göre, 2023 yılında Samsung’un en ucuz 5G telefonu olacak. Samsung Galaxy A13 geçen yıl Aralık ayında tanıtılmıştı, bu nedenle A14’ü Aralık 2022’de veya Ocak 2023’te bekleyebiliriz.

Kaynak 1, 2 | Mysmartprice