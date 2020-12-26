iCloud kullanıcıları, oturum açma ve etkinleştirme sıkıntısı yaşıyor!

Son günlerde herhangi bir Apple cihazı aldıysanız ve kurulum esnasında sıkıntı yaşıyorsanız, muhtemelen yalnız değilsiniz. iCloud sisteminde yaşanan bir hata, kullanıcıların oturum açmasına ve yeni cihaz etkinleştirmesine izin vermiyor. Apple kanadından ise henüz hatayla ilgili bir açıklama yapılmış değil.

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iCloud üzerinden cihaz etkinleştirmesi yapılamıyor

Noel ya da Yılbaşı hediyesi olarak herhangi bir Apple cihaz alanlar, aldıkları cihazların kurulumu esnasında sıkıntı yaşıyor. Cihazlarını sıfırlamak isteyenler de benzer servis hatasından muzdarip. iCloud tarafında meydana gelen hata nedeniyle 26 Aralık sabah saatlerinden bu yana sisteme giriş yapmak ve yeni cihaz etkinleştirmek bazı kullanıcılar için imkansız görünüyor.

AppleInsider tarafından da merceğe alınan hatayla alakalı ise resmi bir açıklama şimdilik yok. Birkaç saattir süren hata için ise Apple Destek sayfasında ‘bazı kullanıcılar etkilenebilir’ şeklinde bir bilgilendirme mesajı paylaşıldı. iPhone kullanıcılarından HomePod sahiplerine kadar farklı kullanıcılar hatayla alakalı sosyal medya platformlarında paylaşımlarda bulunuyor. Ancak henüz etkilenen cihaz sayısı ya da hatanın nedeni bilinmiyor. Apple Destek ise sorun yaşayan kullanıcılara bekleyip daha sonra tekrar denemelerini öneriyor.

Diğer servis özelliklerinde aksaklık yok

Aktivasyon ve oturum açma haricinde herhangi bir iCloud servisinde ise hata bulunmuyor. TechRadar, hatanın meydana gelmesiyle alakalı olarak son dönemde tanıtılan Apple cihazlarının artması ve aktivasyon ile etkinleştirme isteklerindeki yoğunluğunu işaret ediyor.