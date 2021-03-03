Aksesuar
3. nesil Apple Pencil geliyor!
“Bay White” olarak bilinen sızıntı kaynağı, 3. nesil Apple Pencil olduğunu ettiği iddia ettiği görüntüleri Twiter’da paylaştı.
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3. nesil Apple Pencil neler getirecek?
Sözde yeni Apple Pencil mevcut 2. nesil Apple Pencil ile çok benzer bir tasarımı paylaşıyor.
Güncellenen Apple Pencil, 2. versiyonda kullanılan mat beyaz kaplama yerine 1. nesil Apple Pencil ve AirPods’larda kullanılana çok benzeyen parlak bir yüzeye sahip gibi duruyor.
Diğer önemli farkı ise Apple Pencil’ın uç kısmı oluşturuyor. 1. ve 2. nesil Apple Pencil, kolayca değiştirilebilen küçük, vidalı uçlara sahipti. Güncellenen model ise Apple Pencil’ın kendisine vidalanan daha uzun daha büyük bir uca sahip. Yeni Apple Pencil’ın neden yeniden tasarlanmış bir uca sahip olabileceği bilinmiyor. Ancak muhtemelen bu, dahili tasarım değişikliklerinin bir göstergesi olacak.
New Apple Pencil pic.twitter.com/CWGQrkU2Yn
— Mr·White (@laobaiTD) March 3, 2021
Yeniden tasarlanan başlık, Apple Pencil’a yeni işlevlerin geleceğinin sinyallerini veriyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Apple, kalemin bir renk sensörü aracılığıyla renkleri gerçek dünyadan iPad’e geçirmeye olanak tanıyan bir patent başvurusu da yapmıştı. Bu nedenle Apple’ın, iPad kaleminin kullanımını genişletmekle ilgilendiğini biliyoruz.
Sonuç olarak, yeni Apple Pencil tasarım değişikliklerinden ziyade aksesuarın yeteneklerine odaklanıldığını gösteriyor. Bununla birlikte, ek işlevler üzerine alınan patentler cihazın yeni bir versiyonunun çıkacağı yönündeki söylentileri güçlendiriyor.
“Bay White” daha önce, iPhone 12 mini’nin ekranını ve A14 yonga bileşenlerinin gerçek görüntülerini sızdırmıştı. Örgülü Lightning kablo ve siyah Apple Pencil renk seçeneği gibi diğer sızıntıları henüz kanıtlanmadı. Ancak “Bay White” genel olarak güvenilir bir geçmişe sahip.
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Akıllı Telefonlar
Apple, lightning bağlantı noktasını kaldırıyor!
Bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Apple, lightning bağlantı noktasını kaldıracak. Ancak yine de USB-C’ye geçiş yapmayacak. Apple‘ın bu konuyla ilgili aldığı yeni patent de günün erken saatlerinde ortaya çıktı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan yeni patent, üç pinli MagSafe cihazının ana hatlarını gösteriyor. Ayrıca yuvarlak ve düz olmak üzere iki farklı pin tasarımı da patent fotoğraflarında yer alıyor.
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Apple, yeni aldığı patent ile neyi hedefliyor?
Patent görüntüleri, yeni bağlantı noktasının bir iPhone için geliştirildiğini gösteriyor. Görsellerde, şarj bağlantı noktasına sahip bir iPhone‘un altı gösterildiği için yeni nesil iPhonelarda bağlantı noktasının bulunmaya devam edeceğini görüyoruz. Bu bağlantı noktası, cihaza kolay takılması için mıknatıslara sahip olacak. Bunun, mevcut lightning girişine göre yeni patentin önemli bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Yeni patent, manyetik MagSafe şarj cihazının iPhone’u şarj etmek için cihazın altına eklendiğini gösteriyor.
Tianfeng International analisti Ming-Chi Kuo, yeni nesil iPhonelarda USB-C konektörünün bulunmayacağını belirtiyor. Bununla birlikte, bütün Android üreticilerinin USB-C’ye geçtiği günlerden bu yana bu alanda bir adım atılmaması Kuo’nun tezini destekliyor. Apple‘ın USB-C’ye geçmeme sebebi, bu bağlantı noktasının su ve toza karşı dayanıklılığı azalttığını düşünmesi. Ayrıca şirketin MagSafe manyetik şarja geçme gibi bir planı da mevcut. Bu nedenle, önümüzdeki süreçte iPhone’larda USB-C veya lightning yerine manyetik şarj görme ihtimalimiz oldukça yüksek.
Aksesuar
HP, HyperX markasını satın aldığını açıkladı!
Özellikle oyun tutkunlarının yakından tanıdığı çevre birimleri markası HyperX, bugün flaş bir gelişmeyle gündeme geldi. Kingston’ın sahibi olduğu ve pek çok alanda ürünler geliştiren markanın HP tarafından satın alındığı açıklandı!
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Kingston, oyunculara yönelik HyperX markasını HP’ye satıyor!
HP tarafından yapılan açıklamada, HyperX’in oyun çevre biriminin satışı için Kingston ile anlaşma sağlandığı ifade ediliyor. 425 milyon dolar tutarındaki anlaşma kapsamında markanın kulaklık, klavye, mouse ve oyuncu aksesuarları HP’nin olacak. Dolayısıyla HyperX markasını taşıyan DRAM bellek ve SSD serileri bu anlaşmaya dahil değil. Düzenleyici kurumların onay vermesinin ardından satış işleminin yılın ikinci çeyreğinde tamamlanacağı belirtiliyor.
HP CEO’su Enrique Lores, HyperX’in bünyelerine katılmasının yeni bir başlangıç anlamına geldiğini söyledi. Bu anlaşmanın tüketici grubundaki etkinliklerini arttıracağını belirten Lores, HyperX’in oyuncu alanındaki deneyiminden faydalanacaklarını sözlerine ekledi. Kingston’ın kurucularından John Tu ise anlaşmanın HyperX için daha parlak bir gelecek oluşturacağını ifade etti.
Bilindiği üzere HP’nin bünyesinde oyunculara yönelik OMEN serisi de yer alıyor. Dolayısıyla OMEN ve HyperX arasında yakın zamanda bir iş birliği görebiliriz. Bununla beraber oyuncu donanımı alanında ASUS, Steelseries, Logitech, Corsair ve Razer gibi markaların yer aldığı büyük bir rekabet mevcut. Son olarak HyperX’in geçtiğimiz ay pek çok yeni oyuncu ekipmanı duyurduğunu da belirtelim.
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Aksesuar
Samsung, Galaxy Watch 3/4’te Android’e geçiş yapabilir!
Ice Universe‘e göre Samsung‘un bir sonraki Galaxy Watch akıllı saati, şirketin geliştirdiği Tizen yerine Android işletim sistemi ile gelecek. Aynı zamanda Samsung, Android sisteminde OneUI arayüzünü cihazlara entegre edecek.
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Samsung, akıllı saatleri ile ilgili neler planlıyor?
Galaxy Club‘a göre Samsung‘un geliştirmekte olduğu yeni akıllı saat, Galaxy Watch Active 3 veya 4 olacak. Cihaz, iki farklı boyutta karşımıza çıkacak. Saatlerin model numaraları ise sırasıyla SM-R86x ve SM-R87x olarak listelerde yerini aldı. Samsung‘un son Android tabanlı saati, 2014’de piyasaya sürülen Gear Live’dı. O zamanlar Wear OS, Android Wear olarak da adlandırılmaktaydı. Şirket, 2014’ten sonra kendi geliştirdiği Tizen işletim sistemine geçiş yaptı. Bununla birlikte firma, Tizen’i uzun zamandır geliştiriyor. Bu gelişimin sonucunda Tizen ile Wear OS günümüzde yakın performans vermekte. Hatta bazı alanlarda Tizen’in daha stabil çalıştığı testlerde ortaya çıktı.
Samsung ve Google, son zamanlarda gittikçe yakınlaştı. Galaxy S21 akıllı telefon serisi, Samsung’un SMS uygulaması yerine Google Mesajlar ile geliyor. Ayrıca Google’ın Discover Feed özelliği de cihazlarda mevcut. Geçtiğimiz yıl iki şirket, akıllı ev aletleri konusunda da iş birliğine başladı. Dolayısıyla, bu iki firmanın akıllı saat yazılımı tarafında da iş birliğine gitmesi oldukça mantıklı. Yeni akıllı saatlerin çıkışına yakın zamanda bu konu hakkında yeni detaylar görebiliriz.
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