3. nesil Apple Pencil geliyor!

“Bay White” olarak bilinen sızıntı kaynağı, 3. nesil Apple Pencil olduğunu ettiği iddia ettiği görüntüleri Twiter’da paylaştı.

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3. nesil Apple Pencil neler getirecek?

Sözde yeni Apple Pencil mevcut 2. nesil Apple Pencil ile çok benzer bir tasarımı paylaşıyor.

Güncellenen ‌Apple Pencil‌, 2. versiyonda kullanılan mat beyaz kaplama yerine 1. nesil Apple Pencil‌ ve AirPods’larda kullanılana çok benzeyen parlak bir yüzeye sahip gibi duruyor.

Diğer önemli farkı ise Apple Pencil’ın uç kısmı oluşturuyor. 1. ve 2. nesil Apple Pencil‌, kolayca değiştirilebilen küçük, vidalı uçlara sahipti. Güncellenen model ise Apple Pencil’ın kendisine vidalanan daha uzun daha büyük bir uca sahip. Yeni Apple Pencil’ın neden yeniden tasarlanmış bir uca sahip olabileceği bilinmiyor. Ancak muhtemelen bu, dahili tasarım değişikliklerinin bir göstergesi olacak.

Yeniden tasarlanan başlık, Apple Pencil’a yeni işlevlerin geleceğinin sinyallerini veriyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Apple, kalemin bir renk sensörü aracılığıyla renkleri gerçek dünyadan iPad’e geçirmeye olanak tanıyan bir patent başvurusu da yapmıştı. Bu nedenle Apple’ın, ‌iPad‌ kaleminin kullanımını genişletmekle ilgilendiğini biliyoruz.

Sonuç olarak, yeni Apple Pencil‌ tasarım değişikliklerinden ziyade aksesuarın yeteneklerine odaklanıldığını gösteriyor. Bununla birlikte, ek işlevler üzerine alınan patentler cihazın yeni bir versiyonunun çıkacağı yönündeki söylentileri güçlendiriyor.

“Bay White” daha önce, iPhone 12 mini’nin ekranını ve A14 yonga bileşenlerinin gerçek görüntülerini sızdırmıştı. Örgülü Lightning kablo ve siyah Apple Pencil renk seçeneği gibi diğer sızıntıları henüz kanıtlanmadı. Ancak “Bay White” genel olarak güvenilir bir geçmişe sahip.