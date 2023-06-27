Birçok Android telefon üreticisi önümüzdeki aylarda son halini alması beklenen Android 14 için çalışmalara başlamış durumda. Samsung cephesinin de bu konuda hummalı bir çalışma içerisinde olduğunu biliyoruz. Öyle ki, Android 14 tabanlı One UI 6’nın beta sürümlerinin şirket içi dahili testlerden geçtiğini öne süren raporlar yayınlanmıştı. Şirket artık bir sonraki ayak için hazır ve One UI 6’nın ilk beta sürümünün bir aydan kısa bir süre içerisinde Galaxy S23 serisine uğraması bekleniyor!



One UI 6 Her Şeyiyle Eksiksiz Olacak!



Google, testler başladığında diğer markalara Android 14’ü erken çalıştırma fırsatı vermeye hevesliydi, ancak ne yazık ki Samsung cihazları Android 14’ü erken benimseyenler listesinde yer almadı. Bu aslında şirket için olumlu bir şey oldu. Zira ilk Android 14 beta sürümleri kararlı çalışmaktan çok uzaktı ve kararsız bir beta sürümünün yayınlanması Samsung’un itibarına zarar verebilirdi.



Android 14 Beta 3.1 geçtiğimiz hafta başında yayınlandı ve Google’ın Android 14 ile platform kararlılığına ulaştıktan sonraki ilk güncellemesi oldu. Platform kararlılığına ulaşılan güncellemeler, genelde artık büyük hataların giderildiği ve sadece küçük çapakların kaldığı sürümler oluyor. Yani Google bundan sonra artık ufak hataları gidermekle ilgilenecek ve Android 14 nihayet diğer üreticiler tarafından da korkusuzca kullanılabilecek.

Son haberlere göre Samsung’un Android 14 tabanlı One UI 6 beta sürümünün yayınlanmasına ise bir aydan kısa bir süre kaldı. Yani Samsung cephesi de artık Android 14’ün platform kararlılığına emin oldu ve şirket içi birkaç testten sonra Beta sürümleri genel kullanıcılara sunulacak.



Yeni sürümün Galaxy Unpacked etkinliğinden bir hafta önce, yani Temmuz ayının üçüncü haftasında Galaxy S23 serisi için yayınlanması bekleniyor. Yaygınlaştırma kademeli olarak yapılacak ve zamanı geldiğinde diğer Samsung telefonlara da destek sağlanacak.

One UI 5 beta sürümlerinin çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda, Samsung geçen yılın sonlarında söz verdiği gibi bu sefer gerçekten hızlı davranıyor. Samsung’un bu yılki One UI 6 sürümünü Google’ın hemen ardından yayınladığını görmeyi çok isterdik, ancak hem kararlı hem de beta sürüm zaman çizelgeleri konusunda Samsung’dan henüz resmi bir haber yok.

Yazılım sessizce hazırlanırken, Samsung bir sonraki Unpacked etkinliğinin tarihini ve yerini doğruladı. Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5’in Temmuz ayı sonunda Güney Kore’de sahneye çıktığını göreceğiz. Etkinliğe günler kala, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5’e ait basın görselleri de sızdırıldı. Ancak bu cihazlar One UI 5.1.1 sürümü ile bizleri karşılayacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce One UI 6.0 nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!