5G’yi kim icat etti, 5G’yi bulan Türk mü soruları Türkiye’nin gündemine taşındı. Kendine Muhabir kanalının yaptığı bir sokak röportajı, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini ve bu potansiyelin yeterince değerlendirilip değerlendirilmediğini tartışmaya açtı. Röportajda konuşan bir vatandaş, Türkiye’nin dünya çapında büyük başarılara imza atmış birçok bilim insanından habersiz olduğunu dile getirdi. Bu kişinin özellikle 5G teknolojisinin mucidi olarak tanınan Erdal Arıkan isimli profesörü örnek göstermesi, dikkatleri bu önemli bilim insanının üzerine çekti. Peki 5G’yi kim buldu? İşte dünyayı değiştiren bağlantı teknolojisinin arkasındaki Türk.

5G’yi Kim İcat Etti? İşte 5G’nin Gizli Kahramanı: Erdal Arıkan

Sokak röportajında yer alan ve kimliği belirsiz kişi, Türkiye’nin yetiştirdiği bilim insanlarının yeterince tanınmadığını ve bu nedenle büyük fırsatların kaçırıldığını belirtti. Bu kişi, 5G teknolojisinin temelini atan kişinin, Bilkent Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapan Erdal Arıkan olduğunu iddia etti. 39 yıldır ABD’de yaşayan bu kişi, Türkiye’nin bilim insanlarını israf eden bir ülke olduğunu söyledi.

Sokak röportajında konuşan profesör, 39 senedir ABD’de yaşadığını söyledikten sonra şunları anlattı:

“Türkiye kadar insanlarını israf eden bir ülke dünyada yok. Hani burada diyorlar ya ‘çıkar telefonunu’ diye, dünyadaki en ileri telefon şu anda 5G. Bütün her yerde 5G var; ABD’de, Çin’de, Avrupa’da… Peki, 5G’yi kim icat etti? 5G’yi icat eden Erdal Arıkan, Bilkent Üniversitesi’nde profesör. Benim ev arkadaşımdı ABD’de MIT’den. 5G’yi Türkiye’de buldu, sonra Çin makaleyi buldu, 600 milyon dolar para yatırdı onun makalesine. Çin o işten yarım trilyon dolar para kazandı. Görüyor musun? Adam Ankara’da oturuyor, 5G’yi icat ediyor ve Türkiye’nin bundan haberi yok. Çin, Erdal’ın makalesini buluyor, 600 milyon dolar yatırıyor, 500 milyar dolar para kazanıyor 10 senede. Türkiye’de ne pırlantalar var biliyor musun? Devlet başkanından sokaktaki halka kadar kimsenin haberi yok. Partili değilse adamı Bilim Kurulu’na falan bile koymazlar. Dünyanın en iyi ekonomistlerinden 3 tanesi Türk. 2 tanesi Harvard’da, 1 tanesi MIT’de profesör. Türkiye’de kimsenin haberi yoktur bu adamlardan.”

Eğer videoyu daha detaylı olarak izlemek isterseniz, aşağıya bağlantıyı bırakıyoruz.

Erdal Arıkan Kimdir? 5G’yi Erdal Arıkan mı Buldu?

Erdal Arıkan, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde görev yapıyor. 2013 yılında bilgi teorisinde kutupsal kodlamayı geliştirmesiyle tanındı ve bu buluşu sayesinde IEEE WRG Baker Ödülü ve Shannon Ödülü gibi prestijli ödüller kazandı. Ancak Arıkan’ın ismi, sokak röportajında 5G teknolojisinin mucidi olarak geçince, kendisi bir anda ülke gündeminde oturduç

Arıkan’ın kutupsal kodlama yöntemi, bilgi teorisi alanında büyük bir yenilik olarak kabul ediliyor. Bu yöntem, iletişim sırasında meydana gelen hataları sıfıra yakın bir düzeye indirmeyi başarıyor. Dünya devleri bile Arıkan’ı alanında yetkin bir isim olarak kabul ediyor.

Öyle ki, bağlantı teknolojilerinde dünya lideri olan Huawei, 2018 yılında yayınladığı bir videoda, Erdal Arıkan’ı 5G teknolojisinin temelini atan kişi olarak tanıttı. Videoda, Huawei’nin kurucusu Ren Zhengfei, Arıkan’ı övgü dolu sözlerle tanıtırken, ona büyük bir altın madalya takdim etti. Ancak bu durum, Arıkan’ın Türkiye’de pek tanınmadığını ve buluşlarının yeterince değerlendirilmediğini gösteriyor.

Arıkan’ın bilimsel yolculuğu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği eğitimi aldıktan sonra 1977 yılında Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’ne transfer olmasıyla başladı. Burada bilgi teorisi üzerine eğitim alan Arıkan, daha sonra MIT’de çalışmalarına devam etti. Bilgi teorisi alanında önemli isimlerden etkilenen Arıkan, kutupsal kodlama yöntemi üzerinde çalışarak 2008 yılında bu buluşunu bilim dünyasına sundu.

Huawei, Arıkan’ın bu teorik buluşunu keşfederek büyük yatırımlar yaptı ve 5G teknolojisini geliştirdi. 600 milyon dolarlık yatırım sonucunda, Huawei, kutupsal kodlama yöntemini ticari bir ürüne dönüştürdü ve bu sayede milyarlarca dolarlık kazanç elde etti. Ancak Türkiye, Arıkan’ın bu önemli buluşunu yeterince değerlendiremedi ve bilim insanının başarısını tanıtmakta yetersiz kaldı.

Arıkan’ın başarısı, sadece Huawei’nin dikkatini çekmekle kalmadı, aynı zamanda bilim dünyasında da büyük bir yankı uyandırdı. 2018 yılında Shannon Ödülü’nü kazanan Erdal Arıkan, bilgi teorisi alanında yaptığı katkılarla uluslararası alanda tanınan bir bilim insanı haline geldi. Ancak, ABD’de yapılan birçok başarılı çalışmanın aksine, Arıkan’ın bu büyük başarısı Türkiye’de yeterince duyulmadı ve değerlendirilemedi.

Türkiye Erdal Arıkan Gibi Değerli Bilim İnsanlarını Değerlendirmekte ve Tanıtmakta Yetersiz

Sokak röportajında konuşan kişi, Türkiye’nin bu tür değerli bilim insanlarını tanımakta ve değerlendirmekte yetersiz kaldığını belirterek, ülkenin potansiyelini tam anlamıyla kullanamadığını vurguladı. “Dünyanın en iyi ekonomistlerinden üçü Türk. İkisi Harvard’da, biri MIT’de profesör. Ama Türkiye’de kimsenin haberi yok,” diyerek Türkiye’nin bilimsel potansiyelini israf ettiğini söyledi. Buna katılmamak elde değil. Bu ülkede ne yazık ki papaz eriğini imam eriğine çevirme projesi 5G’yi bulan Türk bilim insanından daha çok biliniyor.

Erdal Arıkan, sadece bir akademisyen değil, aynı zamanda Türkiye’nin bilim dünyasına sunduğu büyük bir değer. Ancak, Türkiye’nin bu tür değerleri yeterince tanımaması ve değerlendirmemesi, ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini tam anlamıyla kullanamamasına neden oluyor. Arıkan’ın hikayesi, Türkiye’nin sahip olduğu bilimsel potansiyeli ve bu potansiyelin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Sonuç olarak, sokak röportajında dile getirilen iddialar, Türkiye’nin bilimsel potansiyelini ve bu potansiyelin nasıl değerlendirildiğini yeniden düşünmemizi sağlıyor. Erdal Arıkan’ın hikayesi, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Ancak, bu potansiyelin tam anlamıyla kullanılabilmesi için, ülkenin bilim insanlarına ve onların buluşlarına daha fazla değer vermesi gerekiyor. Türkiye, kendi pırlantalarını tanımalı ve değerlendirmeli ki, bilim ve teknoloji alanında hak ettiği yere gelebilsin.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Erdal Arıkan gibi değerli bir isim neden ülkemizde yeteri kadar tanınmıyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!