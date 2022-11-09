IBM, bir önceki modele göre üç kat daha fazla kübite sahip bir kuantum işlemcisi olan Osprey’i tanıttı. Teknoloji, 2023’ten itibaren modüler bir kuantum bilgisayarda uygulanması gereken hesaplamaları gerçekleştirmek için parçacıkların kuantum durumunu kullanıyor.

Osprey, geçen yıl duyurulan ve IBM’in 100’den fazla kübite sahip ilk işlemci olduğunu söylediği Eagle kuantum işlemcisiyle aynı temellere sahip. Bu arada şirket, diğer şeylerin yanı sıra kabloları işlemcinin diğer parçalarından ayırarak bunu üç kattan fazla artırdı. IEEE Spectrum, ayrıca bu kabloların daha iyi yalıtılması için önlemler alındığını; artık daha az ısı açığa çıkacağını, buz gibi soğuk kuantum bilgisayarla etkileşimin azalacağını ve mikrodalga sinyallerinin kablolardan daha iyi ‘akabileceğini’ belirtiyor.

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Kuantum işlemcilerin geliştirilmesi, 2023’ten itibaren IBM Kuantum Ağı üyelerinin kullanımına sunulacak olan modüler Kuantum Sistemi İki kuantum bilgisayarının bir başlangıcıdır. Buna karşılık IBM, gelecek yıl 1121 kübit ve nihayetinde 2025 yılına kadar kuantum sistemi başına 4.000’den fazla kübit ile yaklaşan Condor için kübit sayısını ölçeklendirmek için hala çalışıyor. Bu tür sistemler teorik olarak, geleneksel bir süper bilgisayarın on binlerce yıl alacağı belirli hesaplamaları yönetilebilir bir sürede gerçekleştirebilir.