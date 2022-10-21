SpaceX ve Tesla’nın CEO’su olan ve aynı zamanda dünyanın en zengin insanlarından biri olarak lanse edilen Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması durumunda çalışanlarının yüzde 75’ini işten çıkaracağı ortaya çıktı. ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’ta yer alan haberde, Musk’ın yatırımcılarına, şirketi satın alması durumunda çalışanların yüzde 75’ini işten çıkaracağını söylediği kayıtlara geçti.

Şirketten yetkililerle görüşen ve belgelere ulaşan Washington Post, gelecek aylarda şirketi kim alırsa alsın işten çıkarmaların olacağını aktardı.

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Twitter son dönemde işe alımları duyurduğunu açıklamıştı. Fakat dün gece Bloomberg, şirket içi yazışmalara erişti. Şirketin İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yapılan açıklamada, “Şirket genelinde işten çıkarma planları yok” denildi.

Bu yılın Nisan ayında Musk, Twitter için 44 milyar dolarlık bir devralma teklifi yaptı ve bu teklif sosyal medya tarafından kabul edildi. Tesla’nın üst düzey yöneticisi daha sonra platformda faaliyet gösteren çok sayıda bot hesap olduğunu ve Twitter’ın bu konuda yeterince şeffaf davranmadığını iddia ederek anlaşmadan vazgeçmek istedi. Sonunda Twitter, Musk’ın orijinal satın alma tutarı karşılığında anlaşmaya devam etmek istediğini açıkladı. Twitter ve Musk’ın satın alma işlemini en geç 28 Ekim Cuma gününe kadar tamamlaması bekleniyor.