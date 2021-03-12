i9-11900K işlemci sızıntısı oyun performansıyla ilgili ipucu veriyor

Intel firmasının gelecek Rocket Lake işlemcileriyle ilgili yeni bir bilgi daha geldi. Bu seferki bilgiler çiplerin özelliklerini ve 11.nesil amiral gemisinin oyun performansını yansıtıyor. Özellikle de Intel Core i9-11900K Rocket Lake işlemci ve Comet Lake 10900K’nın oyun karşılaştırması dikkat çekiyor.

Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 902-4.068TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.

reklam

VideoCardz Weibo’da yapılan bu paylaşımı Twitter üzerinde tespit etmiş durumda. Dolayısıyla sızıntıları her zaman olduğu gibi dikkatle karşılamakta fayda var. Yine de bu bilgilerin Core i9-11900K işlemcisinin muhtemel performansıyla ilgili bir fikir verdiğini de söyleyebiliriz. 8 çekirdekli ve 16 parçacıklı işlemci söylenene göre 3.5GHz ile çalışıyor. Tek çekirdekte artırılan saat hızı ise 5.3GHz’i buluyor. Tüm çekirdeklerde ise bu rakam 4.7GHz.

reklam

Diğer yandan yüksek ayarlarda ve 1080p çözünürlükte dört farklı oyunda yapılan testlerde; i9-11900K işlemci bir önceki nesil 10900K’ya oranla %14’e kadar kare hızı artışı sağlıyor. Bu yüzde Microsoft Flight Simulator’da görülürken; bir diğer oyun Gears 5‘de ise %9’luk bir artış var.

Ayrıca bunların sızıntılar olmasının yanında gelen testlerde belli durumların seçilip sunulabileceği ihtimalini de unutmamak gerek. Örneğin testler, seçilen oyunlarda, oyun ayarlarında veya test edilen sistemde bazı değişikliklerle gelmiş olabilirler. Hatta VideoCardz’a göre gelen bilgilerin kare hızı yerine başka bir ölçüm sunması bile mümkün.

Yine de sızıntılar doğruysa önemli gelişmeler kat edilmişe benziyor. Bununla birlikte işlemciler çıktıktan sonra gelecek testlerde hem Intel hem AMD işlemcileri ile arasındaki farkı daha net görebiliriz gibi.