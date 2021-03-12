İşlemci
i9-11900K işlemci sızıntısı oyun performansıyla ilgili ipucu veriyor
Intel firmasının gelecek Rocket Lake işlemcileriyle ilgili yeni bir bilgi daha geldi. Bu seferki bilgiler çiplerin özelliklerini ve 11.nesil amiral gemisinin oyun performansını yansıtıyor. Özellikle de Intel Core i9-11900K Rocket Lake işlemci ve Comet Lake 10900K’nın oyun karşılaştırması dikkat çekiyor.
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VideoCardz Weibo’da yapılan bu paylaşımı Twitter üzerinde tespit etmiş durumda. Dolayısıyla sızıntıları her zaman olduğu gibi dikkatle karşılamakta fayda var. Yine de bu bilgilerin Core i9-11900K işlemcisinin muhtemel performansıyla ilgili bir fikir verdiğini de söyleyebiliriz. 8 çekirdekli ve 16 parçacıklı işlemci söylenene göre 3.5GHz ile çalışıyor. Tek çekirdekte artırılan saat hızı ise 5.3GHz’i buluyor. Tüm çekirdeklerde ise bu rakam 4.7GHz.
Diğer yandan yüksek ayarlarda ve 1080p çözünürlükte dört farklı oyunda yapılan testlerde; i9-11900K işlemci bir önceki nesil 10900K’ya oranla %14’e kadar kare hızı artışı sağlıyor. Bu yüzde Microsoft Flight Simulator’da görülürken; bir diğer oyun Gears 5‘de ise %9’luk bir artış var.
Ayrıca bunların sızıntılar olmasının yanında gelen testlerde belli durumların seçilip sunulabileceği ihtimalini de unutmamak gerek. Örneğin testler, seçilen oyunlarda, oyun ayarlarında veya test edilen sistemde bazı değişikliklerle gelmiş olabilirler. Hatta VideoCardz’a göre gelen bilgilerin kare hızı yerine başka bir ölçüm sunması bile mümkün.
Yine de sızıntılar doğruysa önemli gelişmeler kat edilmişe benziyor. Bununla birlikte işlemciler çıktıktan sonra gelecek testlerde hem Intel hem AMD işlemcileri ile arasındaki farkı daha net görebiliriz gibi.
İşlemci
Qualcomm Apple karşısına son teknoloji ARM işlemciyle çıkabilir
Qualcomm söylentilere göre Apple M1 çipine karşılık ARM tabanlı 8cx işlemcilerinin yeni bir versiyonunu çıkaracak. Öyle ki bu sefer WinFuture.de tarafından gelen bilgiler; Qualcomm’un Windows 10 için ikinci nesil ARM işlemci olacak yeni 8cx işlemcisini test ettiğini söylüyor.
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Qualcomm Windows 10 işlemcileri için pil ömrü ve bağlantı seçeneklerine daha çok öncelik veriyordu. Şimdi ise görünüşe göre firma performansı ön planda tutacak. Bu hamlenin ise Apple firmasının diğer ARM işlemcilerinden önde olan çiplerine karşılık geliyor olması muhtemel.
Rapora göre, Qualcomm yeni işlemcilerinde rekabeti üst seviyeye çıkarmak için güç tasarruflu çekirdeklere yer vermeyecek. Ancak 8 çekirdekli bir kurulum düşünen firma; dört “Gold+” dört tane de “Gold” son teknoloji çekirdek kullanmayı planlıyor. Bu çekirdekler ise sırasıyla 2.43GHz ve 2.7GHz saat hızına sahip olacaklar. Bununla birlikte WindowsFuture 3GHz gözüken bazı numunelerden de bahsediyor. Dolayısıyla birden fazla Qualcomm ARM işlemcisi görmemiz mümkün.
Onun dışında SC8280XP ismiyle bilinen yeni Snapdragon 8cx işlemcisi; 32GB RAM’e kadar bellekli sistemlerde teste de dahil olmuş durumda. Önceki Qualcomm Windows 10 işlemcilerinin ise 16GB RAM desteğine sahip olduğunu hatırlatalım.
Son olarak söylediğimiz gibi performans odaklı olacağı konuşulan SC8280XP entegre bir NPU; yani Nöral İşlemci Ünitesi barındıracak. Bunun da firmanın bu konudaki mevcut çözümünden çok daha hızlı işlem imkanı sunacağı belirtilenler arasında.
Qualcomm SC8280XP işlemcisinin şu anda hala geliştirilme aşamasında olduğu not düşelim. Yani işlemcinin yakın bir zamanda duyurulması pek olası gözükmüyor.
Ekran Kartı
AMD GPU piyasasında Nvidia’ya cevap veremiyor
PC GPU cihazları alanında, yani ekran kartı piyasasında Nvidia firmasının AMD karşısındaki üstünlüğü devam ediyor. Yakın zamanda AMD piyasadaki en iyi ekran kartlarını çıkarmış olmasına rağmen; kırmızı takımın piyasa payı üçte birlik bir düşüş bile görmüş durumda.
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Radeon 6900 XT ve 6800 XT ekran kartları her ne kadar başarılı olmuş olsalar da; görülen düşüşün nedenini bu kartların genel anlamda ulaşılamaz olmaları olarak gösterebiliriz. Özellikle de salgın nedeniyle önemli derecede artan bilgisayar piyasasıyla işlemcilerin üretimi olumsuz anlamda etkilenmişe benziyor.
Ancak yine de bu alanda AMD firmasının neden bu kadar etkilendiği hala bir soru işareti. Bu duruma firmanın çip tedarikçisi TSMC’nin birçok müşteriye birden yetişmeye çalışmasının sebep gösterilmesi mümkün gibi. Öyle ki bu müşterilerin arasında Sony ve Microsoft da konsolları adına yer alıyorlar. Bu listeye Apple da katılınca AMD firmasının biraz arka plana düşmüş olması olası.
Ancak AMD için durum o kadar da kötü gözükmüyor
Her ne kadar bu ve benzeri bilgiler AMD açısından olumsuz görünseler de GPU rekabetinin bitmiş olduğunu söylemek mümkün değil. Radeon 6900 XT kartlarının az sayıda olması birçok kullanıcıyı üzecek, orası kesin gibi. Ancak firmanın yine de şikayet edecek çok da bir şeyi yok. Çünkü diğer taraftan bakarsak firmanın ürettiği donanım parçaları çok kısa sürede bitiyor. Tabii ki dediğimiz gibi stok konusunda daha iyi bir manzara görebilirdik. Ama durumu bu seviyelerde tutmak da firma açısından önem taşıyor.
Diğer yandan işlemci alanında da PassMark’a göre AMD çiplerinin yükselişte olduğunu görebiliyoruz. Tüm bilgisayarlarda firmanın işlemci kullanım oranı %40’a ulaşmış durumda. Laptop özelinde ise bu rakam %51 olarak görülebiliyor. Böylece bahsettiğimiz durum daha da pekişiyor.
Tabii ki bu rakamlar gerçek satış rakamları olmayıp kullanım tahminleri oldukları için dikkatle yaklaşmak gerek. Ama yine de AMD firmasının düşünüldüğü kadar geride kalmadığını bizlere gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla özellikle de bu sene ve gelecek sene için rekabetin nasıl ilerleyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek.
İşlemci
Intel 11.nesil Tiger Lake son sızıntıları hayal kırıklığı oluşturabilir
Intel firmasının 11.nesil mobil işlemcileri Tiger Lake hakkında yeni bilgiler var. Bu bilgilerin arasında işlemcilerin isimleri ve saat hızları da yer alıyor.
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Daha öncesinde @momomo_us tarafından Twitter üzerinde yeni işlemcilerle alakalı sızıntılar geliyordu. Buna göre 11.nesil Tiger Lake işlemci serisi Intel Core i9-11980HK, i9-11900H ve i7-11800H çiplerini barındıracaktı. Şimdi de bir iş istasyonundan görüntülenen yeni bilgiler var. Bu bilgilere göre Core i9-11900H 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı olacak. i7-11800H işlemcisi de aynı şekilde 8 çekirdek ve 16 işlem parçacığına sahip olacak.
Önceden sızan bilgi hakkında ise bir düzeltme de görebiliyoruz. Öyle ki işlemcilerin önceden bildirilen saat hızlarında bir düşüş gözlemlenebiliyor. Öncesinde 2.5GHz temel saat hızı olacağı söylenen i9-11900H işlemcisinin 2.1GHz saat hızı olduğu görülebiliyor. Diğer yandan i7-11800H da 2.4 yerine 1.9, i5-11400H ise 2.7 yerine 2.2GHz ile karşımıza çıkıyor.
Bir başka tanındık isim @OneRachu şu anlık bilinmeyen 11260H işlemcisini de sızdırıyor. Aynı zamanda kendisi bu işlemcilerin 45W güç tüketimi sunacaklarını söylerken; söylenene göre i9-11980HK için görebileceğimiz 65W tüketim modu işlemcinin saat hızını 5.0GHz’e çıkarabiliyor.
Her zaman söylediğimiz gibi resmi bir kaynaktan gelmeyen sızıntılar; doğru çıkabilseler de nispeten yanlış ya da eksik olma durumları da gözlemlenebiliyor. Dolayısıyla bu tip bilgiler hakkında çok dikkatli olmak gerektiğini hatırlatalım.
Intel firmasının resmi bir çıkış tarihi vermediği işlemcilerin birkaç ay içerisinde kullanıcıyla buluşmaları muhtemel. Özellikle Computex fuarı bunun için iyi bir platform gibi duruyor. Bu çipler arasında ise özellikle de doğru donanımlarla kullanılması durumunda sağlam bir hız aşırtma imkanı sağlayacak olmasıyla i9-11980HK işlemcisi Intel için önemli bir hamle olabilme potansiyeline sahip.
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