Intel Rocket Lake çipleri Hitman 3 oyununu ücretsiz verebilir

Intel yeni nesil işlemcileriyle alakalı gelen son sızıntılar doğruysa firma Rocket Lake işlemcilerinin çıkışıyla birlikte Hitman 3 paketi de sunacak.

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Sızıntılarıyla bilinen Twitter kullanıcısı @momomo_us, PC Gamer’ın tespit ettiği paylaşımında; Intel’in Hitman 3 paketiyle alakalı hüküm ve koşullar belgesini bulduğunu iddia ediyor. Paylaşımda görülebildiği üzere Comet Lake yanında Rocket Lake işlemcilerinin de uygun donanımlar altında adı geçiyor. Promosyon son tarihi olarak ise belgede 30 Haziran 2021 gösteriliyor.

Belgenin gerçek olup olmadığını kanıtlayamayacağımız için dikkatli olmakta fayda var. Ancak bu sızıntılar; önceden gelen Intel’in IO Interactive ile Hitman 3 optimizasyonu için işbirliği yaptığı bilgileriyle paralel nitelikte. Firma yine CES 2021’de Rocket Lake işlemcisinin mevcut işlemciye göre kare sayısı farkını göstermek için de bu oyunu sergilemişti.

Dolayısıyla Intel Rocket Lake işlemcileri çıkışını yaptığında yanında Hitman 3 bedava bir şekilde gelmeleri mümkün. Yani eğer yeni nesil bir Intel işlemcisi ve Hitman 3 oyununu almayı düşünüyorsanız; bu paketin gelip gelmeyeceğini beklemek iyi bir fikir gibi duruyor. İşlemcilerin çıkış tarihi ise bir aksilik olmaması durumunda Mart ayı olarak karşımıza çıkıyor. Ön siparişlerin erkenden başlaması da yine ihtimaller dahilinde.

Bu işlemcilerin başında 8 çekirdekli ve saat başı komutta %19’luk bir gelişme sağlayan işlemci geliyor. Hitman 3 de birçok incelemeden hikaye ve oynanış tarafında oldukça iyi notlar toplamış bir oyun. Dolayısıyla bu paket gerçekleşmesi durumunda kullanıcıları mutlu edeceğe benziyor.