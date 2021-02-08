Apple’ın, iOS ve iPadOS işletim sistemlerinde yetişkin içerik filtresi açıkken, Safari tarayıcıyla “asian” (asya) kelimesini içeren URL’lere girilmesine izin vermediği ortaya çıktı. Konuyla ilgili Apple’dan herhangi bir açıklama gelmezken; bir yazılım geliştiricisi, bu durumu Apple’a bildirdiğini ancak herhangi bir cevap alamadığını söylüyor.

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Safari, ilginç bir problemle gündemde

Bildiğiniz gibi Apple’ın işletim sistemleri iOS ve iPadOS’te yetişikin içerikli web sitelerini engelleme özelliği bulunuyor. Telefonumuzu küçük çocuklarımıza/kardeşlerimize verdiğimiz zaman, bu özellik sayesinde onların uygunsuz sitelere erişmelerine mâni olabiliyoruz. Fakat şu sıralar Apple’ın bu filtreleme mekanizması ilginç bir sorunla gündeme gelmiş durumda.

Apple, telefonunda veya tabletinde “yetişkin içerik filtresini” aktif eden kullanıcıları tuhaf bir problemle başbaşa bırakıyor. Bir yazılım geliştiricisi Steven Shen tarafından keşfedilen probleme göre, yetişkin içerik filtresini açanlar Safari üzerinden “asian” (asya) kelimesini içeren URL’lere giriş yapamıyorlar.

On iOS, if you turn on “Limit Adult Website” under Screen Time->Content Restrictions, Safari blocks any website URL containing the word “asian”. Seriously, go try it, it’s unbelievable. I filed a Feeback a long time ago. Nothing changed. Please RT for visibility. @AppleSupport — Steven Shen (@Stevenpotato) February 3, 2021

Eğer iOS’te Ekran Süresi > İçerik Sınırlama altında bulunan “Yetişkin Web Sitelerini Sınırla” seçeneğini açarsanız, Safari “asya” kelimesini içeren tüm web sitesi URL’lerini engeller. İnanılmaz! Gerçekten, gidin ve deneyin. Uzun zaman önce geri bildirimde bulunmuştum; fakat hiçbir şey değişmedi.

Apple’ın Safari tarayıcıda “asian” (asya) kelimesini engellemesi, aslında bakarsanız pek şaşılacak bir durum değil. Zira “asian”, yetişkin içerikli web siteleri dendiğinde akla ilk gelen terimlerden birisidir. Elbette ki Apple’ın böylesine radikal bir karar alması da doğru değil. Ancak en nihayetinde, maalesef istisnalar kaideyi bozmuyor. Bu arada Apple’ın sadece “asian” kelimesini değil; “olgun”, “genç”, “amatör” gibi kelimeleri de engellediğini ekleyelim.