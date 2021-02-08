Apple
Apple, yetişkin içerik filtresi açıkken “Asian” kelimesini içeren siteleri engelliyor
Apple’ın, iOS ve iPadOS işletim sistemlerinde yetişkin içerik filtresi açıkken, Safari tarayıcıyla “asian” (asya) kelimesini içeren URL’lere girilmesine izin vermediği ortaya çıktı. Konuyla ilgili Apple’dan herhangi bir açıklama gelmezken; bir yazılım geliştiricisi, bu durumu Apple’a bildirdiğini ancak herhangi bir cevap alamadığını söylüyor.
İlgili haber: Apple, iPhone 12 Mini üretimini durdurmaya hazırlanıyor!
Safari, ilginç bir problemle gündemde
Bildiğiniz gibi Apple’ın işletim sistemleri iOS ve iPadOS’te yetişikin içerikli web sitelerini engelleme özelliği bulunuyor. Telefonumuzu küçük çocuklarımıza/kardeşlerimize verdiğimiz zaman, bu özellik sayesinde onların uygunsuz sitelere erişmelerine mâni olabiliyoruz. Fakat şu sıralar Apple’ın bu filtreleme mekanizması ilginç bir sorunla gündeme gelmiş durumda.
Apple, telefonunda veya tabletinde “yetişkin içerik filtresini” aktif eden kullanıcıları tuhaf bir problemle başbaşa bırakıyor. Bir yazılım geliştiricisi Steven Shen tarafından keşfedilen probleme göre, yetişkin içerik filtresini açanlar Safari üzerinden “asian” (asya) kelimesini içeren URL’lere giriş yapamıyorlar.
Bu fiyata mutlaka kaçırmamanız gereken oyuncu laptoplarını satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz
On iOS, if you turn on “Limit Adult Website” under Screen Time->Content Restrictions, Safari blocks any website URL containing the word “asian”. Seriously, go try it, it’s unbelievable. I filed a Feeback a long time ago. Nothing changed. Please RT for visibility. @AppleSupport
— Steven Shen (@Stevenpotato) February 3, 2021
Eğer iOS’te Ekran Süresi > İçerik Sınırlama altında bulunan “Yetişkin Web Sitelerini Sınırla” seçeneğini açarsanız, Safari “asya” kelimesini içeren tüm web sitesi URL’lerini engeller. İnanılmaz! Gerçekten, gidin ve deneyin. Uzun zaman önce geri bildirimde bulunmuştum; fakat hiçbir şey değişmedi.
Apple’ın Safari tarayıcıda “asian” (asya) kelimesini engellemesi, aslında bakarsanız pek şaşılacak bir durum değil. Zira “asian”, yetişkin içerikli web siteleri dendiğinde akla ilk gelen terimlerden birisidir. Elbette ki Apple’ın böylesine radikal bir karar alması da doğru değil. Ancak en nihayetinde, maalesef istisnalar kaideyi bozmuyor. Bu arada Apple’ın sadece “asian” kelimesini değil; “olgun”, “genç”, “amatör” gibi kelimeleri de engellediğini ekleyelim.
Apple
Apple, iPhone 12 Mini üretimini durdurmaya hazırlanıyor!
Geçtiğimiz yılın Ekim ayında yeni iPhone 12 ailesi ile tanışmıştık. Apple, nispeten uygun fiyatlı ve küçük ebatlı Mini modelini bünyesine katmıştı. Yeni iPhone 12 Mini modelinden şirketin umutları yüksek olsa da son gelen raporlar aksini işaret ediyor. Apple, iPhone 12 Mini üretimini ikinci çeyrekte sonlandırmayı planlıyor.
İlginizi çekebilir: Apple, batıl inanç nedeniyle iPhone 13’ü atlayabilir!
Pandemi süreci nedeniyle geçtiğimiz yıl geciken iPhone lansmanı, Ekim ayında gerçekleşmişti. Geç gelen yeni iPhone serisi, yeni ve küçük boyutlara sahip bir üyeyi de bünyesine katmıştı. iPhone 12 Mini olarak tanıtılan modelle beraber şirket, geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyordu. Halen daha ufak boyutlarda cihaz kullanmak isteyen kullanıcıların olması, şirketin bu modeli piyasaya sürmesine sebep olmuştu. Ancak işler pek de Apple kanadının planlandığı gibi ilerlemiyor.
Mini modeli satışlarda yüzde 6’lık paya sahip
5.4″ boyutlarındaki mini ekranı ve ufak boyutlarıyla ailenin en kompakt modeli Mini olmuştu. Buna karşın Mini modeli, satışlarda da en ufak paya sahip olan cihaz. Toplam iPhone satışlarında, yalnızca yüzde 6’lık paya sahip model, şirketi pek de memnun etmiş değil. Global yatırım firmaları da bu olguyu destekleyen bazı verileri paylaşmaya başladı. Son olarak JP Morgan kanadından analist William Young’ın bir raporu paylaşıldı. Rapora göre iPhone 12 üretim tahminlerinde azalma yaşanması kuvvetle muhtemel. Analistler, iPhone 12 ve 12 Mini modellerinin üretiminde sırasıyla 9 ve 11 milyon adet düşüş olmasını öngörüyor. Mini’ye olan düşük talebi raporlarla da ortaya koyan analistler, şirketin Mini üretimini durduracağını iddia ediyor.
iPhone 12 Mini, en kısa ömürlü amiral gemisi olacak
Apple, Mini üretimini ikinci çeyrekte sonlandırırsa cihaz en kısa ömürlü amiral gemisi olacak. GizChina’da yer alan haber göre Mini modeli batarya performansıyla kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmış, bu nedenle de tercih edilmemişti. Bundan dolayı uzmanlara göre Mini modeli, revize edilerek ilerde tekrar piyasada yer alacak.
Pro Max için satış adeti tahminleri ise artıyor
Ancak Apple kanadının Mini ile yaşadığı düşüş Pro Max modeli ile yükselişe çevriliyor. Analistler ise Pro ve Pro Max modelleri için öngörülen satış adeti tahminlerini 11 milyon arttırdı. Apple kanadının yaptığı bu atılımlar, birçok firma tarafından yapılan piyasa araştırmalarına da pozitif olarak yansıyor. Bununla beraber Çin’de de önemli satış adetlerine ulaşan şirket, mobil pazarın yüzde 23’üne hakim pozisyonda.
En güvenilir ve uygun fiyatlı Apple ürünlerine Hepsiburada üzerinden göz atmak için tıklayınız.
Apple
Apple’ın ilk bilgisayarı 10 milyon TL’ye satışa çıkarıldı
Apple’ın ilk bilgisayarı satışa çıktı. 45 yıllık bilgisayar, eBay üzerinden yaklaşık 10 milyon Liraya alıcılarını bekliyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Xiaomi telefonları, özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
Apple, teknoloji dünyasının en köklü firmalarından biri. 1 Nisan 1976 tarihinde kurulan şirket, başlangıçta sadece bir bilgisayar üreticisiyken, şimdilerde akıllı telefondan kulaklığa pek çok ürün geliştiren bir teknoloji şirketi. Steve jobs, Steve Wozniak ve RoanldWayne tarafından Apple-1 kişisel bilgisayarını satmak için kurulan şirket, bugünlerde kimsenin hayal etmediği kadar büyük. Gelirinin büyük kısmını iPhone marka, akıllı telefonlarından sağlayan şirket özellikle 2020 yılında elde ettiği rekor gelirlerle adından söz ettiriyor. Bugünlerde ise şirket başka bir konu ile gündemde. Çıkışından 45 yıl sonra Apple tarafından üretilen ilk bilgisayar, rekor bir fiyata satışa çıkarıldı. Apple’ın ilk bilgisayarı için, tam 10 milyon TL etiket istenmekte.
Apple’ın ilk bilgisayarı 10 milyon TL’ye satışa çıktı
Satışı, eBay üzerinden Krishna Blake isimli biri gerçekleştiriyor. ABD’de yaşayan Blake, bilgisayarı çıkışından iki sene sonra 1978 yılında satın almış. Ahşap bir kasa içerisinde bulunan bilgisayar, bugün hala çalışır durumda. 1.5 milyon dolar (yaklaşık 10 milyon TL) etiket koyulan bilgisayar, alıcılarını bekliyor. Apple’ın ilk bilgisayarı olan modelin benzerleri, geçmişte de çeşitli platformlarda benzer rakamlara satıldı. Kullanıcılar daha öncelerde de Apple ürünlerini, inanılmaz fiyatlara satılığa çıkarmıştı. Özellikle kutusu açılmamış olan ürünler, inanılmaz rağbet görüyor. Bilgisayarın satılıp satılmayacağı ise şu an için merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Göz atmak isteyebilirsiniz: Apple, batıl inanç nedeniyle iPhone 13’ü atlayabilir!
Apple
Apple ve Hyundai-Kia’nın Apple Car konusundaki görüşmeleri durdu
Apple Car son günlerin durmak bilmeden konuşulan konularından. Öyle ki, Apple’ın olası bir aracın üretimi için Hyundai-Kia ile anlaşma noktasına geldiği söyleniyordu. Ancak, bu görüşmeler görünene göre o kadar da iyi gitmiyor. Son söylentilere göre, görüşmeler durma noktasına geldi. Apple’ın bu olası anlaşmayı başlamadan bozması an meselesi…
İçinde arabanızda da kullanabileceğiniz telefon aksesuarları bulunan ürün önerileri listemize bu linke tıklayarak göz atabilirsiniz.
Apple, Hyundai’nin projeyi açığa çıkarmasından mutsuz
Apple ve Hyundai’nin Apple Car konusunda yaptığı görüşmeler son bir aydır manşetlerden düşmüyor. Hatta bu görüşmelerin gün yüzüne çıkışının kaynağı Hyundai’nin yıllık mali raporlarını açıkladığı toplantı. Başka bir deyişle, Amerikan teknoloji devi, ürünlerinin gizli kalmasını isterken, söz konusu markaların sürekli olarak Apple Car konusundan bahsetmelerinden rahatsız. Bunun üzerine geri adım atan Hyundai, hemen bir açıklama yayımladı ve hala projeye parça sağlayıcı olarak katılma konusunda görüştüklerini belirtti. Ancak, bu, Amerikan teknoloji devi için pek de ikna edici olmadı.
Hyundai ve Apple arasındaki görüşmelerin devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil. Bunun yanı sıra, Apple’ın diğer otomotiv firmalarıyla görüştüğü de gelen bilgiler arasında.
Bu haberi de sevebilirsiniz: Apple Car projesine Porsche’den büyük transfer!
Hyundai de Apple Car’a aslında pek olumlu bakmıyordu
Reuters’ın daha önce bildirdiğine göre, Hyundai yöneticileri Apple Car konusunda görüş ayrılıkları yaşamaktaydı. Konu hakkında çekimser olan yöneticiler, Hyundai daha önce “başka markalara otomobil üreten” bir firma olmadığı için, Apple ile bir işbirliği yürütmeye olumsuz bakıyorlardı. Hyundai yöneticilerinin anlaşamadığı bir başka konu ise üretimi hangi firmanın yapacağıydı. Bildiğiniz üzere, Hyundai, Kia’nın en büyük hissesine sahip. Bu yüzden, üretimi Kia mı yoksa Hyundai mi yapacak konusu da yöneticiler arasında sıkça gündeme geliyordu. Her ne kadar proje henüz başlangıç aşamasında olsa da, 3,6 milyar dolar değerindeydi. Ayrıca, 5 yıl gibi uzun bir süreye yayılacağı konuşuluyordu. Ancak, gerek Hyundai yöneticilerinin çekinceleri, gerek Apple’ın mutsuzluğu bu yüksek değerdeki projeyi iki taraf için de şimdilik muallakta bırakmış gözüküyor…
Kaynak: MobileSyrup, Reuters
Forumdan Son Mesajlar
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: Ju1iet, 2 saat önce
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: singleman75, 4 saat önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: Ersin Akman, 4 saat önce
-
Huawei P40 Lite vs Samsung Galaxy M31
Yazan: Kojiro H., 11 saat önce
-
Yazan: Kojiro H., 11 saat önce
iQOO Neo5 modelinin görüntüsü ve temel özellikleri sızdı
Apple, yetişkin içerik filtresi açıkken “Asian” kelimesini içeren siteleri engelliyor
Samsung Galaxy S21 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Samet Kuzucuoğlu)
Samsung Galaxy A52 5G özellikleri FCC sertifikasyonunda ortaya çıktı
realme’den yepyeni iki kampanya
Samsung Galaxy S21 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Samet Kuzucuoğlu)
Dilşah’a hesap sordum! | Poco X3 NFC alınır mı?
Xiaomi Mi 11 kaç dakikada şarj oluyor? | 55W GaN şarj testi
Hwp Ekibi Aşı olacak mı?| Sorun Söyleyelim #10
Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!
Samsung Galaxy S21 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Samet Kuzucuoğlu)
Dilşah’a hesap sordum! | Poco X3 NFC alınır mı?
Xiaomi Mi 11 kaç dakikada şarj oluyor? | 55W GaN şarj testi
Hwp Ekibi Aşı olacak mı?| Sorun Söyleyelim #10
Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.