Hyundai’nin premium markası Genesis, GV70 için gün sayıyor!

Genesis, şu sıralar hala kamuflaj altında olan, ikinci SUV modeli GV70‘in ipucu görüntülerini yayınladı.

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Bir yılı geçkin süredir GV70’i, casus fotoğraflardan biliyoruz. Fakat Genesis’in yayınladığı bu görsellerle, onu biraz daha iyi detaylandırmak mümkün. Aracın, markanın ilk SUV modeli GV80‘den biraz daha küçük fakat biraz daha şık bir tasarıma sahip olacağını söyleyebiliriz.

Genesis GV70 Genesis GV70 Genesis GV70 Genesis GV70 Genesis GV70 Genesis GV70 Genesis GV70

Genesis’in “Atletik Zerafet” olarak adlandırdığı tasarım felsefesini, GV70 modeli üzerinde uygulamış. Markanın diğer modelleri G70, G80 ve G90 ile benzer dörtlü lambalara (Marka buna Quad Lamp diyor.) sahip olan araçta, ortadaki büyük siyah ızgara ve yanlardaki çift ızgara dikkat çekiyor.

Genesis GV80 Genesis GV80 Genesis GV80 Genesis GV80 Genesis GV80

Aracın yan profili ise alışagelmişten biraz farklı. GV80’e kıyasla daha kısa dingil mesafesi, kalın C sütunları ve C-D sütunları arasında küçük yan pencereler bulunuyor. Arkaya doğru alçalan tavan çizgisi, eğimli arka camla buluşuyor. Arkada ise ön farlarla benzer tasarımdaki Quad Lamp arka farlar yer alıyor.

Genesis G70 Genesis G80 Genesis G90

Genesis, bu görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte, “İkinci SUV modelimiz Genesis GV70’in bu erken görsellerini sizlerle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Heyecan verici tasarımıyla, ürün gamımızın marka değerine güç katıyor. Yakın bir gelecekte GV70 ile ilgili tüm detayları paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

GV70’in resmi tanıtım tarihi ile ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Carscoops