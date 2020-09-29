Genel
2021 Audi A3, 67 km elektrik menzilli plug-in hibrit ile geliyor!
Audi, elektrikli ürün gamını, A3 Sportback 40 TFSI e modelini ekleyerek genişletiyor. Bu model, eski A3 e-tron‘un yerine getirildi.
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A3 Sportback 40 TFSI e modeli, hibrit bir araç. 1.4 litre hacmindeki benzinli motoru 148 beygir güç ve 250 Nm tork değerlerine sahip. Bu motora ise 107 beygir güç ve 330 Nm tork değerlerine sahip bir elektrik motoru eşlik ediyor. Bu iki ünitenin toplam çıkışı ise 201 beygir güç ve 350 Nm tork şeklinde.
0-100 km/s hızlanmasını 7.6 saniyede tamamlayan aracın maksimum hızı ise 227 km/s olarak açıklandı. Tamamen elektrikli moddaki ise maksimum hız ise 140 km/s seviyesinde. Eski NEDC döngüsüne göre 1.4 l/100 km gibi bir ortalama tüketim değeri olan A3 Sportback 40 TFSI e’nin CO2 salınımı ise 32 g/km şeklinde.
NEDC döngüsüne göre 78 km veya WLTP döngüsüne göre 67 km olan saf elektrikli menzil, önceki modele göre 20 km artmış. 13 kWh değerindeki pil, arka koltukların altında konumlandırılmış. En fazla 2.9 kWh güçle şarj edilebilen bataryanın tam dolu hale gelmesi içim 4 saatin üzerinde bir zaman gerekiyor.
16 inçlik jantların standart geldiği A3 Sportback 40 TFSI e’nin bagajı, arka koltuklar dikken 280 litre, yatırılmış haldeyken 1100 litre hacme sahip. Batarya koruma ve batarya şarj etme şeklindeki iki farklı sürüş modu, MMI bilgi-eğlence sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor. Ayrıca standart MMI sistemi, Android Auto, Apple CarPlay ve sürücünün telefonunu arabaya bağlayan myAudi uygulamasına da sahip. Panaromik cam tavan, spor koltuklar, head-up display ve Audi Virtual Cockpit gibi donanımlar ise opsiyonel olarak alınabiliyor.
Audi A3 Sportback 40 TFSI e’nin bu sonbaharda Avrupa‘da satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca bu modelin biraz daha sportif bir versiyonunun da piyasaya sürüleceği belirtildi.
Kaynak: Carscoops
Genel
Gmail kullanıcıları, Google Meet’i bir süre daha sınırsız kullanabilecek
Google, video konferans platformu Meet’i her geçen gün yeni özellikler ekleyerek büyütmeye devam ediyor. COVID-19 salgınının başlangıç döneminde, Google Meet’in premium özelliklerini ücretsiz olarak sunmaya başlayan Google, 30 Eylül tarihi itibarıyla ücretsiz kullanıcılara günlük 60 dakikalık video konferans limiti getireceğini duyurmuştu. Şirket, Gmail hesabı ile Google Meet’i kullanan kullanıcıların sınırsız video konferans deneyimini gelecek yıla kadar uzatacağını açıkladı.
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Gmail kullanıcıları için yeni tarih: 31 Mart 2021
Mart ayı başında açıklama yapan şirket, Google Meet’in premium özelliklerinin G Suite müşterileri için ücretsiz olarak sunulacağını açıklamıştı. Şirket, nisan ayında normal kullanıcılar için de Google Meet’i ücretsiz hale getirmiş ve 30 Eylül 2020 tarihine kadar herhangi bir sınırlama getirmeyeceğine dair taahhütte bulunmuştu.
Şirketin bu süreyi uzatmayacağı düşünülüyordu fakat gelen yeni haberler durumun değiştiğini gösterir nitelikte. Şirket tarafından bugün yapılan açıklamada, Gmail kullanıcılarının Google Meet’i bir süre daha limitsiz bir şekilde kullanabileceği belirtildi.
Google konu ile ilgili açıklama yaptı
“Tatil sezonuna yaklaşırken, Meet kullanıcılarının önümüzdeki aylarda da iletişim halinde kalmalarına yardımcı olmaya devam etmek istiyoruz. Taahhüdümüzün bir nişanesi olarak, Gmail hesapları üzerinden kullanılan ücretsiz sürümde, 31 Mart 2021 tarihine kadar sınırsız Meet görüşmeleri yapmaya devam edebileceksiniz.”
Şirketin 31 Mart 2021 tarihinden sonra nasıl bir tavır alacağı merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Nokia telefonların Android 11 güncelleme takvimi açıklandı
HMD Global, Nokia akıllı telefonlara Android 10 güncellemesinin dağıtımını neredeyse bitirdi fakat çok yakında Android 11 dağıtımına hazırlanıyor. Google, kısa bir süre önce Google Pixel modelleri için Android 11’i piyasaya sürmüştü. Bu durum, Nokia kullanıcılarının Android 11 beklentisini bir kademe daha yükseltti. Bazı Nokia kullanıcıları için Android 11 güncellemesinin çok yakın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
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Güncelleme takvimi Nokia Mobile tarafından paylaşıldı
Nokia Mobile’ın resmi Twitter hesabından paylaşılan Android 11 dağıtım takvimi, paylaşımdan kısa bir süre sonra ilginç bir şekilde silindi. Paylaşımda, HMD Global’in Android 11’i cihazlarına dağıtımı adına bir yol haritası mevcut. Listede görülen cihazlardan bazıları, kutusundan Android 9 ile çıkan modeller. Şirket, üç yıllık güncelleme sözü vermişti ve görünüşe göre bu sözünü tutuyor.
Ekim 2020 – Mart 2021 tarihleri arasında güncelleme alacak olan telefonlar;
♦ Nokia 2.2
♦ Nokia 5.3
♦ Nokia 8.1
♦ Nokia 8.3 5G
Ocak 2021 – Mart 2021 tarihleri arasında güncelleme alacak olan telefonlar;
♦ Nokia 1.3
♦ Nokia 2.3
♦ Nokia 2.4
♦ Nokia 3.4
♦ Nokia 4.2
Ocak 2021 – Haziran 2021 tarihleri arasında güncelleme alacak olan telefonlar;
♦ Nokia 3.2
♦ Nokia 6.2
♦ Nokia 7.2
Nisan 2021 – Haziran 2021 tarihleri arasında güncelleme alacak olan telefonlar;
♦ Nokia 1 Plus
♦ Nokia 9 Pureview
Nokia 1 ve Nokia 8 Sirocco gibi modellerin güncelleme takviminde yer almaması dikkat çekiyor. Söz konusu cihazlar geçtiğimiz yaz aylarında Android 10 güncellemesini almışlardı.
Nokia Mobile’ın söz konusu paylaşımı neden sildiği bilinmiyor fakat paylaşımın gerçek olduğu Neowin platformu tarafından doğrulandı.
Akıllı Telefonlar
Oppo A93 tanıtım tarihi açıklandı!
Oppo A93 artık kullanıcılarının karşısına çıkacağı günü bekliyor. Firmanın orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefonun tanıtım tarihi belli oldu.
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Oppo A93, 6 Ekim tanıtılacak!
Oppo yeni orta seviye akıllı telefonu A93 için artık geri sayıma geçti. F17 Pro modelinin küresel pazar versiyonu olması beklenen akıllı telefonun lansman tarihi firma tarafından duyuruldu. Twitter hesabı üzerinden duyuruyu yapan firma, akıllı telefonu hayranları ile 6 Ekim tarihinde buluşturacak. Teknik özellikleri F17 Pro modelinin aynısı olacak olan akıllı telefon gücünü MediaTek yapımı Helio P95 işlemcisinden alacak. Öte yandan akıllı telefon 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekleri ile karşımıza çıkacak.
Save the date!
The live stream of #OPPOA93 launch is happening on 6 October 2020, 3pm on our Facebook page!
And don't forget to check out our Facebook page to know how you can stand a chance to win the OPPO A93.#AceYourStyle pic.twitter.com/XZqTIsdLq0
— OPPO Malaysia (@OPPOMalaysia) September 29, 2020
6.4 inçlik AMOLED delikli ekrana sahip olacak Oppo A93, üzerinde tam altı adet kameraya yer verecek. Ön kameralar sırasıyla, 16 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenirken, arka kamera kurulumunda bizleri, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro kamerası karşılamakta. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 30W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Öte yandan cihaz beklenildiği gibi Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 arayüzüne sahip olacak. Ülkemizde Reno 4 Lite adıyla bilinen akıllı telefon Türkiye saati ile 10.00‘da tanıtılacak. Cihazın yaklaşık olarak 310 dolarlık fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.