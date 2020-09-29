2021 Audi A3, 67 km elektrik menzilli plug-in hibrit ile geliyor!

Audi, elektrikli ürün gamını, A3 Sportback 40 TFSI e modelini ekleyerek genişletiyor. Bu model, eski A3 e-tron‘un yerine getirildi.

İlginizi çekebilir: Hyundai’nin 799 beygirlik elektrikli prototipi RM20e tanıtıldı!

reklam

A3 Sportback 40 TFSI e modeli, hibrit bir araç. 1.4 litre hacmindeki benzinli motoru 148 beygir güç ve 250 Nm tork değerlerine sahip. Bu motora ise 107 beygir güç ve 330 Nm tork değerlerine sahip bir elektrik motoru eşlik ediyor. Bu iki ünitenin toplam çıkışı ise 201 beygir güç ve 350 Nm tork şeklinde.

0-100 km/s hızlanmasını 7.6 saniyede tamamlayan aracın maksimum hızı ise 227 km/s olarak açıklandı. Tamamen elektrikli moddaki ise maksimum hız ise 140 km/s seviyesinde. Eski NEDC döngüsüne göre 1.4 l/100 km gibi bir ortalama tüketim değeri olan A3 Sportback 40 TFSI e’nin CO2 salınımı ise 32 g/km şeklinde.

NEDC döngüsüne göre 78 km veya WLTP döngüsüne göre 67 km olan saf elektrikli menzil, önceki modele göre 20 km artmış. 13 kWh değerindeki pil, arka koltukların altında konumlandırılmış. En fazla 2.9 kWh güçle şarj edilebilen bataryanın tam dolu hale gelmesi içim 4 saatin üzerinde bir zaman gerekiyor.

16 inçlik jantların standart geldiği A3 Sportback 40 TFSI e’nin bagajı, arka koltuklar dikken 280 litre, yatırılmış haldeyken 1100 litre hacme sahip. Batarya koruma ve batarya şarj etme şeklindeki iki farklı sürüş modu, MMI bilgi-eğlence sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor. Ayrıca standart MMI sistemi, Android Auto, Apple CarPlay ve sürücünün telefonunu arabaya bağlayan myAudi uygulamasına da sahip. Panaromik cam tavan, spor koltuklar, head-up display ve Audi Virtual Cockpit gibi donanımlar ise opsiyonel olarak alınabiliyor.

Audi A3 Sportback 40 TFSI e’nin bu sonbaharda Avrupa‘da satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca bu modelin biraz daha sportif bir versiyonunun da piyasaya sürüleceği belirtildi.

Kaynak: Carscoops