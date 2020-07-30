Hyundai, havayı temizleyebilen yeni bir klima geliştirdi!

Hyundai, kabin içi hava kalitesini iyileştiren yeni klima sistemini duyurdu. Bu sistem ilk olarak, Hyundai Grubu’nun global modellerinden önce Güney Kore‘deki belirli modellerde kullanılacak.

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Yeni klima sisteminde Üfleme (After-Blow), Çoklu Hava (Multi-Air) ve İnce Toz Ayırıcı (Fine Dust Indicator) olarak üç ayrı klima modu yer alıyor. Üfleme modunda, sistem üzerinde yer alan bir çeşit buharlaştırıcı ile klima içerisinde oluşan suyu kurutarak, klima üzerinde küf oluşumu engelleniyor. Bu mekanizma aracın motoru durdurulduktan sonra çalışıyor. Normal klimalardaki buharlaştırıcı ile bu işlem 30 dakika sürerken, Hyundai’nin sisteminde bu süre 10 dakikaya kadar iniyor. Böylelikle klima içinde kalan nem ile zararlı mikropların çoğalması için uygun ortam, daha çabuk yok ediliyor.

Çoklu Hava modunda ise bildiğimiz hava menfezlerine ek olarak sürücü ve yolcu koltuklarına eklenen yeni çoklu hava yuvalarından hava dağıtılıyor. Bu mod ile gürül gürül bir hava akımı yerine, hafif bir esinti ile daha sakin ve sessiz yolculuklar hedefleniyor. Kendi kişisel fikrim, bu tip “sakin ama etkili” bir klima sistemiyle ekstra konforun yanı sıra, özellikle elektrikli araçlarda, araç menzilinin uzunluğuna katkı sağlayacağını da düşünüyorum.

Gelelim bu yeni sistemin en dikkat çeken modu olan İnce Toz Ayırıcı’ya. PM 2.5 seviyesindeki (boyutu 2.5 mikrometre veya daha küçük olan parçacıkların sınıfı) ultra ince partiküllerin yoğunluğunu ve havanın kirlilik seviyesini ölçebilen bu modda, eğer havadaki partikül seviyesi eşik değeri aşılırsa bu mod devreye giriyor. Bu mod aktifken hava sirkülasyonu yapılıyor ve havadaki nemi azaltmak için klimanın gücü 3 ve 8 arasında otomatik olarak değiştiriliyor. Eğer bu prosedür de işe yaramazsa araç sahibinin klima filtrelerini değiştirmesi, kirli koltuk veya paspasları temizlemesi gibi uyarılar veriliyor.

Kaynak: Carsoops