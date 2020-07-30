Genel
Hyundai, havayı temizleyebilen yeni bir klima geliştirdi!
Hyundai, kabin içi hava kalitesini iyileştiren yeni klima sistemini duyurdu. Bu sistem ilk olarak, Hyundai Grubu’nun global modellerinden önce Güney Kore‘deki belirli modellerde kullanılacak.
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Yeni klima sisteminde Üfleme (After-Blow), Çoklu Hava (Multi-Air) ve İnce Toz Ayırıcı (Fine Dust Indicator) olarak üç ayrı klima modu yer alıyor. Üfleme modunda, sistem üzerinde yer alan bir çeşit buharlaştırıcı ile klima içerisinde oluşan suyu kurutarak, klima üzerinde küf oluşumu engelleniyor. Bu mekanizma aracın motoru durdurulduktan sonra çalışıyor. Normal klimalardaki buharlaştırıcı ile bu işlem 30 dakika sürerken, Hyundai’nin sisteminde bu süre 10 dakikaya kadar iniyor. Böylelikle klima içinde kalan nem ile zararlı mikropların çoğalması için uygun ortam, daha çabuk yok ediliyor.
Çoklu Hava modunda ise bildiğimiz hava menfezlerine ek olarak sürücü ve yolcu koltuklarına eklenen yeni çoklu hava yuvalarından hava dağıtılıyor. Bu mod ile gürül gürül bir hava akımı yerine, hafif bir esinti ile daha sakin ve sessiz yolculuklar hedefleniyor. Kendi kişisel fikrim, bu tip “sakin ama etkili” bir klima sistemiyle ekstra konforun yanı sıra, özellikle elektrikli araçlarda, araç menzilinin uzunluğuna katkı sağlayacağını da düşünüyorum.
Gelelim bu yeni sistemin en dikkat çeken modu olan İnce Toz Ayırıcı’ya. PM 2.5 seviyesindeki (boyutu 2.5 mikrometre veya daha küçük olan parçacıkların sınıfı) ultra ince partiküllerin yoğunluğunu ve havanın kirlilik seviyesini ölçebilen bu modda, eğer havadaki partikül seviyesi eşik değeri aşılırsa bu mod devreye giriyor. Bu mod aktifken hava sirkülasyonu yapılıyor ve havadaki nemi azaltmak için klimanın gücü 3 ve 8 arasında otomatik olarak değiştiriliyor. Eğer bu prosedür de işe yaramazsa araç sahibinin klima filtrelerini değiştirmesi, kirli koltuk veya paspasları temizlemesi gibi uyarılar veriliyor.
Kaynak: Carsoops
Akıllı Telefonlar
5G iPhone çıkışı bir süre daha gecikebilir
5G iPhone modelinin çıkışıyla ilgili, Qualcomm tarafından isim vermeden bir açıklama yapıldı. Geçen hafta Çarşamba günü 2020’nin 3. çeyrek istatistiklerini de içeren bir rapor yayınlayan şirket, yatırımcılara 5G‘ye geçiş konusunda önemli bilgiler de verdi.
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Qualcomm’un yayınladığı raporda, 5G iPhone modelinin sandığımızdan daha fazla gecikebileceğinin sinyalini görüyoruz. Zira şirket, bir sonraki çeyrek raporunu açıklayacağı güne kadar, 5G‘li halinin tanıtımı planlanan küresel amiral gemisi modellerinin gecikeceğini öngörüyor. Her ne kadar direkt olarak iPhone adını kullanmasa da, bugüne kadar amiral gemisi düzeyinde telefon modeli çıkaran çoğu üreticinin 5G’li modellerini piyasaya sürdüğünü gördük, 5G‘li telefon çıkarmayan sadece Apple kaldı. Bununla birlikte analist Anshel Sag, Apple’ın bu sene COVID-19 pandemisinden dolayı zor dönemler geçirdiğini hatırlatarak ve bahsedilen gecikmenin 5G iPhone modeli olduğunun büyük bir ihtimal olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Ayrıca iPhone’lara donanım üretimi yapan Broadcom da benzer bir açıklamayı Haziran ayında yapmıştı. Broadcom yine isim vermeden yatırımcıları, büyük bir amiral gemisi modelin, normalden daha uzun sürede piyasaya sürüleceği konusunda uyarmıştı.
Apple’dan yeni iPhone tanıtımıyla ilgili kesin bir açıklama gelene kadar bu bilgiler sadece iddialardan ibaret. Bir sonraki iPhone’un tanıtımı gecikse bile, bu gecikmenin en fazla birkaç hafta; belki de Eylül ayından Ekim ayına aksayacağı düşünülüyor.
Genel
Kia’nın yeni elektriklisi, Tesla Model 3 ile birlikte test ediliyor!
Kia‘nın ürün gamına ekleyeceği tamamen yeni ve elektrikli modeli, kamuflajlı olarak Tesla Model 3 ile birlikte görüntülendi. Haberin konusu olan model, önceden var olan bir Kia modelinin elektrikli bir versiyonu da değil.
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Söz konusu yeni elektrikli model için, yaklaşık 1.5 sene önce Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıtılan Imagine by Kia Concept’ten ilham alındığı söyleniyor.
Çekilen fotoğraflara bakılırsa Kia’nın yeni modeli, Tesla‘nın giriş seviyesi modelinden biraz daha büyük boyutlara sahip. Ayrıca aracın, Model 3 ile birlikte test edilmesi Kia için çok mantıklı bir hareket diyebiliriz. Çünkü Model 3, küresel pazarda bir çeşit kriter olarak algılanıyor. Performans olarak minik Tesla’yı geçeceğinden pek emin olunmasa da Kia, menzil olarak tehditkar bir model yaratabilir. Ayrıca test konvoyunda bulunan, hidrojenle çalışan Toyota Mirai de gözlerden kaçmadı.
Aracın tasarımını, yanındaki Model 3’e göre yapacak olursak söz konusu Kia, biraz daha yüksek ve uzun bir gövdeye sahip. Tesla’nın eğimli tavanına karşılık Kia’da köşeli bir tavan tasarımı bulunuyor.
Carscoops’a göre bu yeni elektrikli Kia, Hyundai ile ortak kullanılan Elektrik-Küresel Modüler Platformu (E-GMP) üzerinde yükselecek. Prototipin batarya değerleri ve kaç motora sahip olduğu henüz bilinmiyor. Fakat Kia’nın 500 km civarında bir menzil hedeflediği söyleniyor. Tesla Model 3‘ün uzun menzilli versiyonunun NEDC döngüsüne göre tam şarjla 620 km civarında bir menzile sahip olduğunu da belirtelim.
Kaynak: Carscoops
Genel
Google, Türkiye için alışveriş reklamlarını kaldıracağını açıkladı!
Bugün Google tarafından yayınlanan bir bildiriye göre, artık Türkiye’de Google üzerinde çeşitli fırsatları ve fiyatları listeleyen alışveriş reklamları listelenemeyecek. 10 Ağustos 2020’den itibaren artık arama sayfalarının üst kısmında yer alan alışveriş bölümü ülkemiz için gösterilmeyecek.
Rekabet Kurumu’nun Mayıs 2020’de Google aleyhine aldığı 98 milyon TL’lik ceza kararının ardından, firma bu yönde bir tercihte bulunduğunu doğruladı. Google ayrıca bildirisinde, ” Yılın en yoğun alışveriş aylarına yaklaşırken, bu bizim için kolay alınmış bir karar değil ” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Bugün hayatımıza giren sosyal medya yasası kapsamında yer almayan ancak en az onun kadar önemli bir gelişme olan bu durum, gelecekte bizler adına ne gibi dezavantajlar sunacak merak konusu.
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10 Ağustos tarihinde arama sayfalarının üst kısmından kaldırılacak olan alışveriş bölümü, kalıcı olarak bizlere veda etmeyecek gibi görünüyor. Bunun nedeni firmanın açıklamasında, Rekabet Kurumu’yla halen görüşmelerinin sürdüğünü belirtmesine dayanıyor. Umuyoruz ki sağlıklı alışverişler yapabilmemiz adına, birçok katkısı bulunan bu bölüm ülkemiz için tekrar aktif hale gelir.
Google’ın açıklaması;
“Bu yılın başlarında Rekabet Kurumu Google’ın Alışveriş Karşılaştırma Servislerine (AKS) eşit davranması yönünde bir karar verdi. Yanıt olarak, Rekabet Kurumu’na (RK),satıcılardan Alışveriş reklamlarının gösterilebilmesi için AKS’lere Google Alışveriş’le aynı fırsatı sağlayacak ve Alışveriş reklamlarının ürün kalitesini hem kullanıcılar hem de satıcılar için sürdürülebilir kılacak bir dizi tedbir sunduk. Sunduğumuz tedbirler Alışveriş reklamları için Avrupa’da 600’den fazla AKS’nin katılımıyla 3 yıldır başarıyla uygulanan tedbirlere çok benzer bir çözüm yolu içeriyor. Ancak, sunduğumuz çözüm önerilerinin Türkiye için kabul edilebilirliği şu aşamada belirsiz.”