Basın Bülteni
HyperX, Qi Şarjlı Cloud Flight S kablosuz kulaklığı duyuruldu!
Kingston oyun birimi HyperX, kablosuz oyuncu kulaklığı HyperX Cloud Flight S’i 24 Şubat 2020 itibariyle kullanıma hazır olacağını duyurdu. Bu yeni oyuncu sınıfı kulaklık, bağımsız Qi sertifikalı kablosuz şarj ve 30 saate kadar pil ömrü sunuyor.
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Cloud Flight S, özel ayarlanmış HyperX sanal 7.1 surround ses ve kristal netliğinde yüksek, orta ve düşük seviyeli 50mm dinamik sürücülerle etkileyici bir oyun içi ses deneyimi sunuyor. 90 derece dönebilen kapalı kulaklık kapağı tasarımına sahip olan Cloud Flight S’in kafa bandında ayarlanabilir çelik sürgüler bulunup, esnek deri kaplamalıdır. Yumuşak hafızalı süngerlerin kullanılması da HyperX’in dizaynına ait bir detay olarak karşımıza çıkıyor.
PC, PS4 ve PS4 Pro hazır kulaklığı, dahili mikrofon izleme özelliğine sahip olup, sessizde olup/olmama durumunu gösteren LED göstergeli çıkarılabilir bir mikrofon içerir ve HyperX NGENUITY yazılımı kullanılarak özelleştirilebilen oyun ve sohbet ses seviyesini ayarlamak için sezgisel kulaklık kontrolleri içerir.
HyperX Ses Departman Müdürü Nate Almond, “Kablosuz oyuncu ekipmanı pazarı büyümeye devam ediyor. Qi kablosuz şarjı destekleyen ilk oyuncu kulaklığını sunduğumuz için heyecan duyuyoruz.” dedi. “Cloud Flight S, yüksek kaliteli ses, kullanım özgürlüğü ve esnekliği isteyenler için harika bir kablosuz kulaklıktır.” diyerek de sözlerine ekledi.
HyperX geçtiğimiz günlerde Qi sertifikalı kablosuz şarj ürünlerini, iki farklı Qi tabanlı ürününü piyasaya sürerek genişletmiştir. İlki tek şarjda 50 saate kadar batarya ömrü sunan oyuncu faresi Pulsefire Dart, diğeri ise aynı anda iki cihaza kadar şarj edebilen, ChargePlay tabanlı Qi kablosuz şarj cihazıdır. Bu ürünler kablosuz şarj özellikleriyle oyun dünyasına kullanım kolaylığı ve esnekliği sunmaktadır.
Basın Bülteni
Huawei yeni MateBook D serisinin lansmanını gerçekleştirdi
Huawei, ultra hafif Huawei MateBook D Serisi’ni Barselona’da düzenlediği lansmanda duyurdu. Genç kullanıcılar için tasarlandığı ifade edilen, farklı ekran boyutlarına sahip serinin detayları da belli oldu.
Huawei PC ve Tablet Ürün Bölümü Başkanı Wang Yinfeng, ürünle ilgili yaptığı açıklamada; “Bilgisayar kategorisi ürünlerimizde, her yenileme döneminde farklı deneyimler sunma misyonumuzu bu seride de sürdürüyoruz. Huawei MateBook D ile genç tüketicilerimiz için en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya odaklandık. Şık tasarımı ve güçlü yapısıyla yeni MateBook D serisi, üretkenlik yeteneklerinin yanı sıra, oyunlarda da mükemmel bir performans sergilemek için tasarlandı” dedi.
Seri, yüzde 87‘lik ekran/gövde oranına sahip, incelen çerçeveler ve entegre kamera, cihazın form faktörünü daha kompakt bir hale getirdiği söyleniyor. FullView olarak adlandırılan ekran teknolojisine ve parlama önleyici 16: 9 IPS paneline sahip seri, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor. Kullanıcılar için daha güçlü göz koruması sağladığını iddia edilen cihaz düşük mavi ışık emisyonu ise TÜV Rheinland sertifikasına sahip olarak piyasaya çıkıyor.
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MateBook D teknik özellikleri neler sunuyor?
Huawei MateBook D AMD serisi, AMD Ryzen işlemci desteğine sahip, AMD Radeon Vega 8 Graphics ile grafik desteği sunan seri, Huawei Shark Fin Fan 2.0 adlı soğutma sistemini içeriyor. Bu sistemin, dizüstü bilgisayar performansının artışı için hava akışını dinamik olarak optimize ettiği ifade ediliyor.
Serinin 10. nesil Intel Core işlemcili sürümü de görüntü ve video düzenleme, 3D model oluşturma işlevlerinde ve oyunlarda kadar yüksek bir performans iddiasıyla geliyor. 2 GB yüksek hızlı GDDR5 VRAM ve NVIDIA® GeForce® MX250 grafik kartı, görüntü ve video düzenleme görevleri için kullanılıyor.
Huawei MateBook D Serisi’nin Intel ve AMD işlemcili modellerinin ayrıca kendi içinde versiyon seçenekleri de bulunuyor.
Huawei MateBook D Serisi’nin 15,6 inçlik versiyonu 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip olarak geliyor. 14 inç’lik versiyonu ise 322,5 x 214,8 x 15,9 mm olarak ölçülüyor. Seri 56 WH pile sahip bulunuyor.
Huawei MateBook D Serisi, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduruyor. 8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip Huawei MateBook D Serisi PCIe arabirimini kullanıyor. SSD ve SSD+ sabit disk seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor. Cihazın düşmesi durumunda sabit diskte saklanan verileri koruyan G-sensörü bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca çift antenli WLAN modülü de cihazda entegre olarak yer alıyor.
Seri, yenilendiği söylenen Huawei Share özellikleriyle sayesinde diğer cihazlarla daha etkin bir bağlantı sağlayabildiği iddiasında da bulunuyor.
Yenilikçi, hafif ve güçlü sloganıyla çıkan seriye dair, -özellikle Türkiyeli tüketicilerin günümüzde birincil önceliği haline gelen- fiyat konusunda ise henüz bir veri bulunmuyor.
Basın Bülteni
HONOR MagicWatch 2’nin pil ömrü nasıl 2 hafta dayanıyor?
HONOR’un en yeni akıllı saati MagicWatch 2, 14 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Bu süreyi sağlayan ise cihazın içindeki özel olarak tasarlanmış Kirin A1 yonga seti. Peki bunu nasıl sağlayabiliyor?
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HUAWEI Technologies çatısı altında bulunan HONOR, geçtiğimiz ay Türkiye’deki teknoloji severlerle tanıştırdığı yeni akıllı saati HONOR MagicWatch 2 ile giyilebilir teknoloji sektöründe iddialı çözümler yarabiliyor.
Kişiselleştirilebilir saat yüzleri, şık görünümü, 15 farklı spor modunda kapsamlı aktivite takibi, stres ve uyku takibi gibi özellikleriyle ilgi çeken MagicWatch 2, en çok da 14 güne kadar süren pil ömrüyle kullanıcıların sevgisini kazanmayı başarıyor. Peki bir akıllı saat bu kadar uzun pil ömrüne nasıl sahip oluyor?
Yüksek verimlilik sunan Kirin A1 yonga seti
HONOR MagicWatch 2’nin kalbinde, özel üretilen Kirin A1 yongası yer alıyor. 4.3×4.4mm’lik alana yayılan bu yonga, üzerinde Bluetooth ve ses işleme üniteleriyle birlikte, düşük güç tüketen bir işlemci ve bağımsız bir güç yönetim ünitesini barındırıyor. Cortex M7 işlemcisini kullanan bu yonga, bu işlemci sayesinde birçok modelden neredeyse üçte bir kadar güç tüketiyor.
Akıllı algoritmalarla desteklenen güç yönetimi
Her ne kadar düşük güç tüketen bir yongaya sahip olsa da HONOR MagicWatch 2’nin içerisinde yer alan özel algoritmalar, gücün akıllı şekilde tüketilmesini, böylece daha da fazla tasarruf edilmesini sağlıyor. HONOR’un güç yönetim algoritması sayesinde MagicWatch 2, kullanıcının spor yaptığını ya da sabit durduğunu ayırt edebiliyor. Böylece performansı ve enerji aktarımını da uygun bir şekilde sağlıyor. Saatin çıkarıldığını da algılayabilen bu algoritma, bu sayede sensörlerin frekans aralığını da düşürüyor ve güç tüketimini azaltıyor.
Honor MagicWatch 2’yi takın ve 14 güne kadar şarj etmeyin!
Uzun süreli pil ömrü özellikle giyilebilen teknolojilerde istenen bir özellik. Kullanıcılar bu tür ürünleri elektronik bir cihaz olarak değil, bir aksesuar olarak görüyorlar. Bu nedenle de üzerinde, sabit şekilde kullanmayı hedefliyorlar. 14 güne kadar pil ömrü sunabilen HONOR MagicWatch 2, böylece kullanıcıların aradığı “aksesuar” hissini onlara en iyi şekilde sunmayı hedefliyor.
ASUS
Kurumsal donanımda Asus yeni ürünlerini tanıttı
ASUS, iş odaklı yapıya uygun kurumsal ürün serisini, Four Seasons Hotel’de gerçekleştirdiği lansman ile tanıttı.
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ASUS EEMEA Genel Müdürü Benjamin Yeh’in, ASUS markasının Global ve Türkiye özelinde 2020 yılı stratejileri ile öngörülerini aktardığı lansmanda; ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, barındırdığı teknoloji ile iş dünyasına hız ve üst düzey güvenlik sunan kurumsal ürünlere dair bilgi paylaştı. ASUS, gerçekleştirdiği lansmanda; kurumsal ürün serisi içinde yer alan dizüstü, masaüstü ve hepsi bir arada (All-in One) bilgisayarlarını tanıttı.
ASUS EEMEA Genel Müdürü Benjamin Yeh, “ASUS olarak 1989 yılından bu yana, ürettiği tüm ürün gamıyla gelişen teknolojiye öncülük eden bir şirket olarak; teknoloji donanımı sağlayıcıları içinde dünya liderleri arasındayız. Global tüketici bilgisayar satış rakamları, ASUS’un EEMEA bölgesinde oyuncu dizüstü bilgisayar pazarında birinci ve genel notebook segmentinde ise 3. sırada yer aldığını çok net şekilde gözler önüne seriyor. ASUS’un Republic of Gamers (ROG) markası altında uzun yıllardır ürettiği ve son dönemde de tüm dünyada yükselen bir trend haline gelen oyun bilgisayarlarında da ASUS ve ROG serisi dizüstü bilgisayarlarımız, dünya çapında 2’inci en büyük marka konumunda.” dedi.
ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler ise, “ASUS Türkiye olarak; 2020 yılında diğer ürün gamımızdan aldığımız güçle kurumsal ürünler pazarında da etkin bir oyuncu olmak hedeflerimiz arasında.” diyerek 3 yıl içerisinde %20 oranında kurumsal pazardan pay alma hedeflerinin olduğunu belirtti. Lansmanda ExpertBook, ProArt StudioBook, ProArt Station ürün ailesinden kurumsal pazarsa ses getirecek birçok ürün tanıtılarak Türkiye pazarında satışa hazır bir şekilde kurumsal pazara sunuldu.
Asus ExpertBook B9: 880 gramla dünyanın en hafifi
ASUS’un kurumsal ürün gamında bulunan yeni nesil dizüstü bilgisayarlar arasında yer alan ExpertBook B9, dünyanın en hafif 14 inç iş bilgisayarı olmasıyla öne çıkıyor. ASUS tarafından Ocak ayından düzenlenen CES 2020 fuarında da tanıtılan ExpertBook B9 modeli, şirketin profesyonel dizüstü bilgisayarlara yeni bir bakış getirdiğini vurgular nitelikte. Magnezyum alaşım kasası sayesinde 880 gram ağırlığı ile dünyanın en hafif 14 inç boyutundaki iş dizüstü bilgisayarı olan B9, aynı zamanda inceliğiyle de ön plana çıkıyor.
ProArt StudioBook Pro 17: En ince ve en güçlü dizüstü bilgisayarı
ProArt StudioBook Pro 17, NVIDIA Quadro grafik kartlarına sahip dünyanın en ince dizüstü bilgisayarlarından birisi konumunda. ProArt StudioBook, etkileyici görseller için daha büyük bir ekranın kompakt bir kasaya sığmasını sağlayan ince çerçeveli NanoEdge ekrana sahip. En yeni grafikler ve taşınabilirlik kombinasyonu ile yaratıcı profesyoneller için kusursuz bir seçenek.
ProArt Station D940MX: Olağanüstü performans, minimum boyut
ProArt D940MX, ASUS’un bugüne kadar ürettiği en yüksek teknik özelliklere sahip masaüstü bilgisayardan biri. Intel 9. Nesil Core i9-9900K işlemciye sahip ProArt D940MX, özellikle profesyonelleri hedef alan ultra yüksek performanslı NVIDIA Quadro RTX 4000 ya da GeForce RTX 2080 TI grafik işlemcilerini de içinde barındıran kompakt ve ince yapısıyla dikkat çekiyor.