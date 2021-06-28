Huobi Çin’deki kullanıcıların türev ticaret işlemlerini yasakladı!

Sistem içerisindeki açıklardan faydalanılarak SafeDollar protokolüne bir saldırı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen saldırı sonucunda yapılan açıklamaya göre ise SafeDollar’ın değeri sıfıra indi.

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Yapılan açıklamaya göre Polygon tabanlı SafeDollar protokolüne sistemdeki açıktan faydalanılarak bir saldırı gerçekleşti. Böylece Polygon üzerinde değerini yitiren DeFi protokollerine bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Polygon Scan panosundaki sözleşme adresine göre, 28 Haziran’da USDC ve Tether (USDT) cinsinden 248 milyon dolar protokolden çekilirken SafeDollar (SDO) stablecoin sıfıra düştü.

SDO, senyoraj, deflasyon protokolü ve sentetik varlıkların benzersiz özelliklerini birleştiren algoritmik bir stablecoindir. Bu ayın başlarında protokol, bDollar, Iron Finance, MidasDollar, Safemoon ve Quick swap dahil olmak üzere bir dizi DeFi topluluğuna 100.000 dolarlık sabitlenmiş SDO stablecoinlerini airdrop şeklinde dağıttı.

Yaşanan saldırı ile ilgili protokolün Telegram kanalından bir uyarı mesajı gönderildi. SDO fiyatının sıfıra düştüğü bilgisi verildi ve SDO trade yapmamaları söylendi.

“SafeDollar saldırı altında. SafeDollar üzerindeki aktiviteleri durdurduk ve şu anda durumu soruşturuyoruz. Yapılan araştırmaların ardından, likitide sağlayıcılarına bir tazminat planıyla birlikte sizlere bilgi vereceğiz.”

Haftada yaşanan ikinci saldırı

Yaşanan bu saldırı ile beraber protokol 1 hafta içerisinde ikinci kez saldırıya uğradı. SafeDollar, en son Polygon tabanlı saldırı yaşayan protokol oldu. 22 Haziran’da da 9,959 SDO token kaybı ile sonuçlanan bir saldırı yaşanmıştı. 17 Haziran’da da yine Polygon üzerinde bir dönem 2 milyar dolarlık kilitli değeri olan Iron Finance’da kullanıcılar panik satışı yapmış ve “banka kaçışı” olarak tanımlanan olay gerçekleşmişti.