Uzun bir süredir oyun dünyasındaki sessizliğini koruyan Crytek, çok sevilen oyunu Hunt Showdown için yeni bir güncelleme ile eski ününü tekrardan kazanmak istiyor. Şirket geçtiğimiz saatlerde ünlü oyunu için yeni bir yun motoru güncellemesi yapacağını duyurdu.

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Şirketin başarılı yapımı yeni güncelleme ile 4 yıldan uzun bir süre sonra tekrardan oyun motoru alanında kendini yenileyecek. Söz konusu güncelleme ile oyunun CryEngine sürümü 5.6’dan 5.11’e yükseltilecek ve PC platformunda birçok yeni özellik sunulacak.

Crytek, Hunt Showdown Oyunu İçin Büyük Bir Güncelleme Yapacaklarını Duyurdu

Hunt Showdown Genel Müdürü David Fifield, CryEngine 5.11 ile birlikte oyunun HDR, AMD FSR 2.1, DirectStorage ve DirectX12 desteği kazanacağını açıkladı. Oyun, DirectStorage sayesinde yükleme sürelerinde büyük iyileştirmeler sağlayacak ve FSR 2.1 sayesinde de performans artışları mümkün olacak.

Fifield yaptığı açıklamaya göre, oyun 2023’ten sonra da desteklenmeye devam edecek ve nesiller arası desteklenen bir yapım olacak. Bu güncelleme, özellikle yeni nesil konsollarda görsel deneyimi güçlendirecek ve Hunt Showdown’un tekrar dikkatleri üzerine çekmesine yardımcı olacak.

Hunt Showdown İçin Gereken Mininum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel i5-4590 @ 3.3GHz (4. nesil veya üzeri) veya AMD Ryzen 3 1200 ve üzeri

Intel i5-4590 @ 3.3GHz (4. nesil veya üzeri) veya AMD Ryzen 3 1200 ve üzeri Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 TI or AMD Radeon R7 370 / minimum 3GB VRAM

NVIDIA GeForce GTX 660 TI or AMD Radeon R7 370 / minimum 3GB VRAM DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 36 GB kullanılabilir alan