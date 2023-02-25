Razer ülkemizde çok sevilen bir firma. Birçok oyuncuda Razer markalı oyuncu klavyeleri, oyuncu mouseları, oyuncu kulaklıkları vb. bulunuyor. Razer bunların yanı sıra aynı zamanda oldukça büyük bir bilgisayar üreticisi. Geldiğimiz noktada bugün Razer, yeni oyuncu laptopu olan Razer Blade 15 2023’ü piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Razer Blade 15 2023, Intel Core i7-13800H işlemcisi ile birlikte geliyor. İntel’in bu mobil işlemcisi 14 çekirdek ve 20 thread ile birlikte geliyor. Bunlar 5.2 GHz hıza kadar hızlandırılabiliyor.

Oyuncular için en öne çıkan parçalardan birisi ise ekran kartı. Razer Blade 15 2023, Nvidia GeForce RTX 4070 GPU ile birlikte geliyor. Bu ekran kartına 16 GB DDR5 5200 MHz RAM ve 1 TB SSD eşlik ediyor.

Ekran tarafında ise bilgisayar 240 hz ekran yenileme hızına sahip 2K IPS LCD bir panele sahip. Bu ekran DCI-P3 renk gamına da sahip. Renklerin doygun, çözünürlüğün yüksek olduğu bu ekranda oyun oynamak keyifli olacaktır.

Razer Blade 15’in en önemli yanlarından birisi de abileri olan Blade 16 ve Blade 18’den daha hafif olması. Blade 15 2.4 kg iken Blade 15 1.9 kg bir ağırlığa sahip. Bu da taşınabilirlik anlamında oldukça güzel bir artı.

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Razer yeni oyuncu laptopu olan Razer Blade 15’i ABD pazarında 2.499 dolar fiyat etiketi ile satışa sundu. Bunun yanı sıra abileri Blade 16 2699 dolar, Blade 18 ise 2899 dolarlık bir fiyat etiketiyle satılıyor. Oyuncu laptopunun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı, sunulsa da fiyat etiketi hakkında herhangi bir bilgimiz yok. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız.