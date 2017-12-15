Humble Bundle Bu Sefer de Company of Heroes 2’yi Ücretsiz Sundu!

Son dönemde hediyettiği oyun skalasına fazlasıyla dikkat çekici olanlara yer veren Humble Bunde, Company of Heroes 2’yi de ücretsiz olarak sunuyor.

IGN tarafından satın alınmasının ardından neredeyse her hafta bir popüler oyunu ücretsiz oyun vermeye başlayan Humble Bundle, bu sefer de efsanevi strateji oyunlarından Company of Heroes 2’yi ücretsiz sunuyor.

Relic Entertainment tarafından geliştirilmiş ve yayımcılığını SEGA’nın yaptığı COH2, ilk oyundaki gibi ikinci oyundada II. Dünya Savaşı’nı konu alırken, yine Rusya ayağında geçmektedir. Kızıl Ordu’yu kontrol ettiğimiz yapım zamanında fazlasıyla ilgi görererek kült yapımlar arasına girmiş durumda. 2013 yapımı oyuna ücretsiz ulaşmak için ise oldukça basit bir yol var;

İlk olarak tabiki bir Humble Bundle hesabınızın olması gerektiğini belirtelim. Eğer hesabınız var ise buradan giriş yaparak “Get Company of Heroes 2 FREE for a limited time!” yazısına tıklayıp ücretsiz satın almanızı gerçekleştirebilirisiniz. Ardından dilerseniz gelen mail üzerinden dilerseniz de Profil bölümündeki Keys kısmından Steam anahtarını alabilir, bu anahtarı da Steam üzerinen etkinleştirerek oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

İyi oyunlar..