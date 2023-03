Ülkemizde ve dünyada oyunculara sunduğu bedava ve indirimli oyunlar ile adından söz ettiren Humble Bundle, ülkemizde yaşanan ve büyük yıkımlara sebep olan depremin açtığı yaraları sarmak adına afetin yaşandığı ilk haftadan itibaren desteğini sürdürüyor. Ünlü şirket, Türkiye ve Suriye’yi derinden etkileyen depreme destek amaçlı yeni bir kampanya yürüttüklerini açıkladı.

Dünyaca ünlü oyun platformu, geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinde yürüttüğü yardım politikalarına bir yenisini daha ekledi. Bundan önce bölgeye götürülecek yardımları orginize ediyordu. Firma şimdi ise yeni bir oyun koleksiyonu yayınladı ve koleksiyondan kazanılacak gelirin Türkiye-Suriye deprem bölgesinde görev alan kuruluşlara bağışlanacağını açıkladı.

Kriz döneminde söz konusu bölgeye destek vermeye devam etmek isteyen şirket, oyun yapımcıları, kitap yayıncıları ve diğer sektör ortaklarıyla birlikte çalışarak deprem yardım çalışmalarını desteklemeye adanmış bir paket hazırladı.

Firmanın düzenlediği oyun koleksiyonunu satın alan kullanıcılar 1.000 dolardan fazla değerde bilgisayar oyunu, kitap ve çizgi romana sahip olacak. Firma bu paketten kazandığı gelirin %100’ü Direct Relief, International Medical Corps ve Save the Children isimli yardım kuruluşlarına aktaracak.

Peki bu koleksiyonda hangi oyunlar mevcut. Söz konusu pakette Gotham Knights, Ghostrunner, Pathfinder gibi yeni oyunlar bulunuyor. Bunula beraber Enhanced Plus Edition, PAYDAY 2 ve Euro Truck Simulator 2 gibi popüler oyunların yanı sıra Türk geliştiricilerin, yayıncıların ve yaratıcıların 20’den fazla oyunu da koleksiyonda yer alıyor. Kullanıcılar ayrıca, Brian K. Vaughn ve Fiona Staples’ın ödüllü çizgi roman serisi Saga‘nın şu anda mevcut olan 10 cildinin tamamına, Paizo’dan Junker’s Delight macerasına eşlik eden Starfinder dijital çekirdek kural kitabına ve çok daha fazlasına sahip olacak.

To help support Turkiye-Syria earthquake relief efforts, we’ve joined forces with our industry friends for a bundle of games & books to lend aid to the people of the region.

100% of proceeds will go to @DirectRelief, @IMC_worldwide, and @SaveTheChildren.https://t.co/unv9sLdRCE pic.twitter.com/SA1nmjio0b

— Humble Bundle (@humble) March 1, 2023