6 Şubat tarihinde ülkemizce elim bir deprem faciasına tanıklık ettik. Birçok insan depremden mütevellit vefat etti, yaralandı, evlerinden oldu. Depremlerden mütevellit vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.

Deprem şoku henüz atlatılmadan ülkede irili ufaklı birçok deprem daha yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Bugün saat 12.04 sularında Malatya’da bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinin paylaştığı bilgiye göre deprem Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinin Kozluk mevkisinde gerçekleşti. Deprem 5.5 büyüklüğünde ve yerin 5 km altında oldu.

Afad kaynaklı bilgiye göre ise deprem 5.6 büyüklükte ve yerin 6.96 km derinliğinde gerçekleşti. Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.