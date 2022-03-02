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HUAWEI’nin Yeni Nesil Akıllı Telefonları! | P50 Pro ve P50 Pocket
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MWC 2022’deki turumuza HUAWEI standından devam ediyoruz. Bu seferde HUAWEI’nin yeni nesil akıllı telefonları P50 Pro ve P50 Pocket katlanabilir telefonuna yakından bakıyoruz. Bu sene içerisinde ülkemizde de satışa sunulması beklenen modeller neler sunuyor?
#HUAWEI #P50Pro #MWC2022
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