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Akıllı Telefonlar

HUAWEI’nin Yeni Nesil Akıllı Telefonları! | P50 Pro ve P50 Pocket

MWC 2022’deki turumuza HUAWEI standından devam ediyoruz. Bu seferde HUAWEI’nin yeni nesil akıllı telefonları P50 Pro ve P50 Pocket katlanabilir telefonuna yakından bakıyoruz. Bu sene içerisinde ülkemizde de satışa sunulması beklenen modeller neler sunuyor?

#HUAWEI #P50Pro #MWC2022

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Eren İmdat

Teknolojiyle içli dışlı, özellikle mobil teknolojiler üzerine hevesli bir o kadar da öğrenmeye açık Hardware Plus editörü ve yazarı.

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