Huawei’nin 7nm işlemcisi Kirin 990, IFA’da göründü!

Huawei’nin, yeni nesil işlemcisi olan Kirin 990, Berlin’de düzenlenen IFA teknoloji fuarında göz önüne serildi. Mate 30’da yer alacak donanımın görselleri standlarda yerini aldı.

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Kirin 990‘ın IFA’da tanıtılacağıyla ilgili bazı iddalar gelmeye başlamıştı. Fakat Huawei’nın Messe standında yer alan bir görsel iddiaları teyit etmiş oldu. Posterde yer alan bilgilerde, işlemcinin 7nm FinFET Plus teknolojisinden güç olan dünyanın en iyi 5G soketine sahip olduğu belirtiliyor.

“Gelişimi Tekrar Düşün” sloganını kullanan teknoloji devinin bu hamlesiyle, telekominünikasyon alanındaki liderliğini koruması ön görülüyor. Ancak Dün Samsung’un 5G modemle gelmesi beklenen Exynos 980‘i sızdırılmıştı. Huawei’nin ilk olarak Mate 30’da kullanması beklenen işlemcinin 2 hafta içerisinde Çin pazarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Diğer bir iddia ise gelen bilgileri kanıtlar nitelikte. Yeni ürünlerini tanıtmak üzere firmanın eş zamanlı olarak etkinliği Çin’de de yapacağı söyleniyor. Hatta medya kuruluşlarına varolan etkinlik için davetiye bile gönderilmiş. Yer alan bilgilere göre Huawei Ceo’su yeni teknolojileri tanıtmak üzere, basın mensuplarını Çin’de yapılacak olan etkinliğe davet ediyor.

İşin tuhaf tarafı Qualcoom, hali hazırda IFA 2019’da 5G teknolojilerinin yer aldığı bir konferans hazırlamıştı. Fakat duyuru Huawei’den sonra ortaya çıkmıştı.

Umarım, Snapdragon’un 5G modeme sahip yeni nesil işlemcisi beklenen de önce gelir. Teknoloji savaşları sürmeye devam ediyor. İlk olmak için verilen savaşta önceliğin mükemmeli yaratmakta olduğunu firmalara bir kez daha hatırlatmak isteriz.