Samsung Exynos 980, 5G entegreli yonga seti tanıtıldı!

Samsung Exynos 980, yerleşik 5G modemli ilk işlemcisi olarak resmiyet kazandı. Galaxy Note 10 serisine güç veren Exynos 9825 işlemcisindeki 7nm EUV (yoğun ultraviyole) litografi işleme teknolojisine kıyasla, Exynos 980’de 8 nanometre (nm) FinFET üretim teknolojisi kullanılıyor.

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Güney Koreli teknoloji devi, üst segment modellerinde Exynos 9800 ve Snapdragon X50 modemleri ile birlikte Exynos 9820 ve Snapdragon 855 işlemcilere yer veriyor. Ayrıca Samsung; Galaxy A90, Galaxy S10, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ modellerinin 5G varyasyonlarını belirli bölgelerde satmakta.

Exynos 980’de iki adet yüksek performanslı ARM Cortex-A77 çekirdek (2.2 GHz) ve altı verimli Cortex-A55 çekirdek (1.8 GHz) şeklinde kümeleniyor. İşlemciye 5 çekirdekli ARM Mali-G76 MP5 GPU eşlik ediyor.

Samsung Exynos 980, modem mobil bağlantı hızını 3.55 Gbps yani en üst düzeye çıkarmak için 2CC LTE ve 5G bağlantısını birleştiren E-UTRA-NR ikili bağlantı (EN-DC) teknolojisini kullanıyor. Modem buna ek olarak her yerde güvenilir mobilite için 2G’den 4G’ye tüm ağlara destek sunuyor.

Entegre yapay zekâ birimi tüm işlemleri cihaz üzerinde gerçekleştirirken önceki nesillere göre 2.7 kat daha iyi performans gösterebiliyor. Sinyal işlemci ise 108 MP çözünürlüğe kadar sensörlere destek sunuyor.

Samsung Exynos 980 yonga setinin üretimi bu yıl sonuna kadar başlaması bekleniyor. Bu kapsamda Samsung’un yeni işlemcisinden güç alan telefonların, 2020 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği belirtiliyor.