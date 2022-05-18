Daha öncesinde 85 TL’ye incelediğimiz TWS kulaklıktan sonra sıra en düşük fiyatlı akıllı saate geldi. Kargo ulaştıktan sonra hemen kullanmaya başladık ve bu videoda da deneyimlerimizi sizler aktardık.

Apple Watch benzeri tasarıma sahip olan akıllı saat birçok işleve sahip. Bunlardan bazıları kandaki oksijen oranını ölçme, tansiyon ölçme, ve nabız takibinin yanında, spor modları, müzik kontrolü, uyku takibi ve hava durumunu gösterme bulunuyor. Ayrıca birçok farklı saat arayüzünü kullanabileceğiniz saatin FitPro adındaki uygulama ile bağlantısını sağlayabiliyorsunuz. Bütün verilerinizi senkronize ederek takibini sağlayabiliyorsunuz.

135 TL’ye birçok özellikleri birlikte sunan akıllı saat Bluetooth 4.0 bağlantısına sahipken 1.18 inç boyutunda ekranla geliyor. Ayrıca 90 mAh boyutundaki bataryayı da kayış içerisindeki USB girişinden şarj edebiliyorsunuz.

Eğer sizde Imex D20 akıllı saate Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

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