Genel
HUAWEI’den Anneler Günü hediye alternatifleri
Annelerimize hediye almak için kararsız kalıyorsunuz. Hâlâ bir karar veremediyseniz, HUAWEI hem mutluluğunu hem de sağlığını ne kadar önemsediğinizi göstermeniz konusunda çeşitli seçenekler sunduğunu belirtiyor. HUAWEI Watch Fit Elegant, HUAWEI Band 6 ve FreeBuds 4i, bu yılki Anneler Günü’nün hediye seçenekleri arasında oldukça dikkat çekiyor.
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Annelerin birçok işe aynı anda koştuğu ve bunları idare ettikleri konusunda çok eminiz. Ama herkes bazen yardıma ihtiyaç duyar!Bu gibi durumlarda hem dengeyi sağlayacak hem de işi zevkli hale getirecek bir hediye fikri anneleriniz için harika bir seçenek olacak.
Neyse ki, akıllı saatlerin ve akıllı bilekliklerin yalnızca spor kıyafetlerle ilişkilendirildiği zamanların sonuna geldik. Artık giyilebilir hatta bazen zarif bir tasarıma sahip harika bir hediye olabilecek potansiyeldeler. Yeni HUAWEI WATCH FIT Elegant, ister spor kıyafetler ister yüksek topuklu ayakkabılar giymek istesin, annenizin tüm kıyafetlerine uyum sağlayacaktır. Paslanmaz çelik tasarımı ve floroelastomer kayışı hem spor hem ev işi hem de arkadaşlarla bir akşam yemeği sırasında muhteşem görünmesine katkı sağlayacak. Yaşam tarzı, hobileri veya egzersiz rutini ne olursa olsun, HUAWEI WATCH FIT Elegant her koşulda kendini kanıtlayan bir aksesuar olacaktır.
Her şeyin başı sağlık
Anneler Günü yaklaşırken, annenize sağlığını izlemesine yardımcı olacak özel bir hediye alma fikri çok güzel olur. HUAWEI WATCH FIT Elegant, daha sağlıklı ve daha güvenli bir yaşam tarzı sürdürmesine yardımcı olacak. Cihaz, kullanıcıların kalp atış hızını, kandaki oksijen doygunluğunu, uyku kalitesini ve stres seviyesini kesintisiz olarak izler. Dahası, anneniz HUAWEI Health uygulamasını kullanarak gerçek zamanlı olarak sağlığını kolayca izleyebilir ve hatta cihazda görüntülenen kişiselleştirilmiş sağlık veya uyku önerileriyle daha sağlıklı bir yaşama adım atabilmesine olanak sağlar. Ek olarak, HUAWEI WATCH FIT Elegant nabız ölçümü sağladığı gibi ayrıca günün her saniyesinde SpO2’yi izleyerek çok düştüğünde uyarı verir.
Anneniz için daha rahat tasarıma sahip bir cihaz arıyorsanız, rahat bir kullanım deneyimi ve çeşitli pratik işlevler sağlayan hafif HUAWEI Band 6’yı değerlendirmek çok mantıklı olacaktır. Cihaz, tüm gün kalp atış hızı, SpO2, stres ve uyku izlemenin yanı sıra ayağa kalkma hatırlatması ve kadın kullanıcılar için adet döngüsü izleme işlevini de içermesi ön plana çıkarıyor. Bunun yanı sıra, cihaz, annenizin daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek için yeni yollar oluşturmasına yardımcı olarak sağlığını iyileştirme deneyimi sunmak için tasarlandı.
Müziğe düşkün Anne’ler için!
Anneler Günü’nde annenizin yüzünde bir gülümseme görmek ve pozitif bir ruh haline girmesine yardımcı olmak için 10 günlük pil ömrüne sahip HUAWEI FreeBuds 4i, müzik dinlemeyi seven anneler için iyi bir seçim olabilir. Annenize HUAWEI FreeBuds 4i hediye ederken en beğendiği parçalardan bir müzik listesi yapmayı da unutmamalısınız.
Herkes dinlenmek, egzersiz yapmak, enerji kazanmak ve hatta uykuya dalmak gibi farklı nedenlerle müzik dinlemeyi seçiyor.. Annenizin tercihi ne olursa olsun, HUAWEI FreeBuds 4i onu hayal kırıklığına uğratmayacak. 10 günlük pil ömrü, yüksek ses kalitesi ve aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde anneniz uzun saatler boyunca HUAWEI FreeBuds 4i’yi kullanabilir.
FreeBuds 4i, 749 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla HUAWEI Online Mağaza’da satışa sunuluyor. Satın almak için tıklayın!
HUAWEI WATCH FIT Elegant, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle HUAWEI Online Mağaza üzerinden, 999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor. Satın almak için tıklayın!
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Akıllı Telefonlar
Asus Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip tanıtım öncesi ortaya çıktı!
Asus Zenfone 8 serisi ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Üç farklı model ile kullanıcılarını karşılaması beklenen akıllı telefon serisinin iki modeli ortaya çıktı. Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip olarak adlandırılan iki akıllı telefon, yapılan sızıntı sayesinde tanıtım öncesi görüntülendi. Teknik özellikleri ortaya çıkan iki cihaz farklı tasarım anlayışlarına sahip olacaklar. Asus, Zenfone 8 Flip modeli ile birlikte dönen kamera konseptini koruyacak. Ayrıca baz modelinde daha önceden konuşulan Mini versiyonu olacağı iddia ediliyor.
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Asus Zenfone 8 Flip ile dönen kamera tasarımı devam edecek!
Asus Zenfone serisine yeni üyeler getirmeye devam ediyor. Zenfone 6 modelinden bu yana yenilikçi anlayışı ile birlikte adından söz ettiren akıllı telefon üreticisi, serinin sekizinci üyeleri için geri sayıma geçti. Özellikle tasarım anlayışı nedeniyle merak edilen cihazlar bu yıl farklı alternatiflere sahip olacak. Üç farklı modele sahip olması beklenen akıllı telefon serisi ile alakalı geçtiğimiz günlerde büyük bir sızıntı ortaya çıktı. 91Mobiles isimli internet sitesinde Zenfone 8 serisinden iki cihaza ait sızıntı bilgiler paylaşıldı. Seriye ait Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip modellerinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Ayrıca cihazlar ile alakalı paylaşılan görseller sayesinde tasarım detayları da belli oldu. İlk dikkat çeken detay ise, Asus‘un dönen kameralı mekanizmadan vazgeçmemesi oldu. Zira ilk dedikodulara göre Zenfone 8 serisinde hiçbir şekilde dönen kamera mekanizmasının yer almayacaktı. Hatta firmanın bütün seride delikli ekran teknolojisine geçiş yapacağı iddia konusu oldu.
Ancak görünüşe göre firma, yenilikçi tasarım anlayışından vazgeçmek istemiyor. İlk ortaya çıkan bilgilere göre firma üç modelden oluşacak seride bir adet dönen kamera mekanizmalı cihaza yer verecek. Bununla birlikte firma seri içerisinde de alternatif sayısını arttırmak istiyor. Zenfone 8 Flip adıyla piyasaya çıkacak akıllı telefon, amiral gemisi teknik özelliklere sahip olacak. Akıllı telefon gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 888 işlemcisinden alacak. Ayrıca cihaz 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı kapasiteleri ile piyasaya çıkak. Üçlü kamera kurulumunun dikkat çektiği cihazda kameraların detayları da belli oldu. Dönen mekanizmalı 64 MP ana kamera, 8 MP telefoto ve 12 MP makro lensten oluşan bir kurulum bizleri bekliyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon kullanıcılarına 30W‘lık hızlı şarj desteği sağlayacak. 230 gram ağırlığa sahip olacak akıllı telefon, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile kullanıcılarını karşılayacak.
Serinin en küçük üyesi; Asus Zenfone 8!
91Mobiles‘ın internet sitesinde yer alan sızıntıda serinin baz modeli de ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre daha önceden planlanan Mini modeli, Zenfone 8 olacak. Akıllı telefonun 5.92 inçlik ekran ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Ayrıca bu modelde dönen mekanizmalı arka kamera kurulumu yer almıyor. Bunun yerine firma delikli ekran teknolojisini kullanmaya karar vermiş. Cihazın arka tarafında da iki adet kameradan oluşan bir kurulum dikkat çekiyor. Arka kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera ve 12 MP makro lens olarak bizleri karşılayacak. Akıllı telefon oldukça sade bir tasarım ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla cihaz amiral gemisi akıllı telefon rekabetine dahil olacak. Akıllı telefon serinin diğer üyeleri gibi Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Öte yandan serinin tüm üyeleri için 6/8/12/16 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneklerinin yer alacağı daha önceden kesinleşmişti.
Serinin küçük üyesi Zenfone 8, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon 30W hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. 8K video çekme özelliği bulunan akıllı telefon, 3.5 mm‘lik kulaklık girişine de sahip olacak. Ayrıca akıllı telefonun ağırlığı da 170 gram olacak. Akıllı telefon serisi 12 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte seride bir adet de Pro modelin olacağı iddia ediliyor. Ancak Pro model ile alakalı kesinleşmiş bir detay henüz ortaya çıkmış değil. Asus farklı tasarım anlayışına sahip akıllı telefonlardan oluşan serisi ile farklı tarzda istekleri olan her kullanıcıya ulaşmak istiyor. Amiral gemisi rekabetinde de firma yerini güçlendirme derdinde. Bakalım Asus, Zenfone 8 serisi ile birlikte beklentilerin ötesine geçmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
IBM, dünyanın ilk 2 nanometrelik çipini geliştirdi!
IBM, nano katman teknolojisiyle üretilen dünyanın ilk 2 nanometrelik çipini geliştirerek, yarı iletken tasarımında ve işlenmesinde büyük bir buluşa imza attı. Yarı iletkenler; bilgisayar donanımlarından iletişim cihazlarına, ulaşımdan kritik altyapılara kadar pek çok sistemde kritik rol oynuyor.
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Çip performansının ve enerji verimliliğinin yükseltilmesine ilişkin talep; özellikle hibrit bulut, yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti (IoT) çağında artmaya devam ediyor. IBM’in bu artan talep için geliştirdiği 2 nanometrelik çip teknolojisi yarı iletken sektörünün en güncel teknoloji ile ilerlemesine katkı sağlayacak. Tasarımın günümüzdeki en gelişmiş 7 nanometrelik çiplere göre yüzde 45 daha yüksek performansa ulaşacağı ya da yüzde 75 daha az enerji tüketimi sağlayacağı tahmin ediliyor.
IBM tarafından geliştirilen 2 nanometrelik çiplerin sağlayabileceği avantajlar şunlar:
- Cep telefonu pil ömrü dört katına çıkarma: Artık kullanıcıların, cihazlarını dört günde bir şarj etmeleri yeterli olacak.
- Dizüstü bilgisayar işlevlerini büyük ölçüde hızlandırma: İşlemciler; uygulamalarda daha hızlı işleme, diller arası çeviri işlerinin daha kolay yapılmasına yardımcı olma ve daha hızlı internet erişimi gibi çeşitli işlevler sunabilecek.
- Nesne algılama ve yanıt süresini hızlandırma: Sürücüsüz otomobiller gibi otonom araçlarda da kullanılabilecek.
IBM Research Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Direktörü Darío Gil geliştirdikleri teknoloji hakkında şunları söyledi: “Yarı iletken dünyası ve BT endüstrisi için çok önemli olan 2 nanometrelik çipte yansıtılan bu yenilik; IBM’in teknoloji dünyasındaki zorlukları üstlenme yaklaşımının bir ürünüdür. Bu yenilik, sürdürülebilir yatırımlar ve iş birliğine dayalı bir araştırma ve geliştirme ekosistemi yaklaşımının nasıl çığır açabileceğinin göstergesidir.”
IBM yarı iletken inovasyonunda ön planda
IBM’in yarı iletken geliştirme çalışmaları, New York’taki Albany Nanotech Complex araştırma laboratuvarında sürdürülüyor. Bu laboratuvardaki IBM bilim insanları, mantık ölçekleme ve yarı iletken yeteneklerinin sınırlarını zorlamaya yönelik olarak, kamu sektörü ve özel sektör ortaklarıyla iş birliği içinde çalışıyor. İnovasyona yönelik bu iş birliği yaklaşımıyla IBM Research, dünyanın önde gelen yarı iletken araştırma ekosistemi haline geliyor. Üretim taleplerini karşılamaya ve küresel çip sektörünün büyümesini hızlandırmaya yardımcı olan IBM Research, ayrıca güçlü bir inovasyon hattı yaratıyor. Daha önce de 7 nanometrelik ve 5 nanometrelik teknolojileri ilk defa uygulayan IBM’in yarı iletken buluşlarından oluşan geçmişi, şunları içeriyor:
- Tek hücreli DRAM
- Dennard Ölçekleme Yasaları
- Kimyasal olarak güçlendirilmiş fotorezistler
- Bakır bağlantı kabloları
- Yalıtkan üstü Silikon teknolojisi
- Çok çekirdekli mikro işlemciler
- Yüksek-k geçit yalıtkanları
- Yerleşik DRAM ve 3 boyutlu çip yığınlama.
IBM’in 7 nanometrelik geliştirmelerini içeren ilk ticari ürünü, bu yıl içinde IBM POWER10 tabanlı IBM Power Systems’da piyasaya sürülecek.
Tırnak büyüklüğünde bir çipte 50 milyar transistör
Çip başına transistör sayısının artırılması; onları daha küçük, daha hızlı, daha güvenilir ve daha verimli hale getirebilir. IBM’in 2 nanometrelik tasarımı; IBM Research’ün nano katman teknolojisini kullanan, gelişmiş yarı iletken ölçeklemesini ortaya koyuyor. IBM Research’ün 5 nanometrelik tasarımı duyurmasından sonraki dört yıl içinde geliştirilen bu buluş, tırnak büyüklüğünde bir çipe 50 milyara varan sayıda transistör sığdırılmasına olanak tanıyacak. Çip üzerinde daha fazla transistör bulunması; işlemci tasarımcıları için donanımla güçlendirilmiş güvenliğe ve şifrelemeye yönelik yeni yollar açılmasını mümkün kılacak.
IBM, IBM POWER10 ve IBM z15 gibi IBM donanımın en son nesillerinde diğer yenilikçi çekirdek düzeyinde geliştirmeleri de şimdiden uygulamaya başladı.
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Genel
TP-Link Dış Mekan Güvenlik Kamerası Yakında Türkiye’de!
TP-Link akıllı ev ürünleri serisi Tapo’nun dış mekan güvenlik kamerası da satışa sunuluyor. Yüksek çözünürlüğe sahip olan Tapo C310, hem gündüz hem gece kaliteli görüntü kaydı yapabiliyor. İster kablo ile ister Wi-Fi üzerinden ağa bağlanabilen kamera, kurulum kolaylığı da sunuyor.
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Akıllı ev ürünlerine yatırımını sürdüren TP-Link®, Tapo serisi akıllı ev çözümlerine dış mekan güvenlik kamerasını da ekledi. Yakında Türkiye’de satışa sunulacak olan Tapo C310, dış mekanlarda kullanım için geliştirilmiş, kurulumu son derece kolay olan, yüksek kaliteli görüntü sunan bir kamera. Diğer Tapo kameralar gibi kaliteli ve güvenli olduğu iddia ediliyor.
Tapo C310, ev ve küçük ofislerin güvenliği için geliştirilmiş. Kurulumu son derece kolay; hem Ethernet kablosu ile hem Wi-Fi ile ağa dahil olabiliyor. Bu açıdan kullanıcılara esneklik sağlıyor. Dış mekan koşullarına uygun olarak geliştirilen ve IP66 sertifikasına sahip olan kamera, yağmurlu, tozlu, zorlu hava koşullarında çalışabiliyor. Dış cephede duvara, pencere pervazına, kapıya, istenen her yere monte edilebilen kamera ile evler daha güvende oluyor.
Hareket algılama ve bildirim
Tapo C310 dış mekan kamerası, hareket algılama özelliğine sahip. Bir hareket algıladığında mesaj ile uyarı bildirimi gönderen kamera, aynı zamanda Otomatik Siren Sistemiyle ışık ve ses efektleriyle istenmeyen misafirleri korkutabiliyor. Yüksek çözünürlüğe sahip olan kamera, 3 MP çözünürlükte ve kristal netliğinde görüntü kaydediyor. Gelişmiş gece görüşü özelliğiyle tamamen karanlıkta dahi 30 metreye kadar gece görüşü sağlayabiliyor. Kameranın elde ettiği görüntüler istenirse bir microSD karta (128 GB) kaydedilebiliyor ve istendiğinde SD kart üzerinden kayıtlara erişilebiliyor. Üzerinde yerleşik mikrofon ve hoparlör yer alan Tapo C310, çift yönlü ses iletme özelliğine sahip. Bu sayede hem kameranın olduğu ortamın sesleri duyulabiliyor, hem de ses gönderilebiliyor. Örneğin; kapıya gelen bir kurye ile kamera aracılığıyla iletişim kurmak mümkün oluyor. Ayrıca Amazon Alexa ve Google Asistan desteği olan Tapo C310, ses ile de komut edilebiliyor.
Tapo serisi akıllı ev çözümlerini sürekli geliştiren TP-Link, akıllı priz, akıllı ampul ve iç mekan güvenlik kameralarından sonra dış mekan kamerası ile evleri daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Nisan ayı ortasında Türkiye’de satışa sunulması planlanan Tapo C310 dış mekan kamerasının fiyatı ise KDV dahil 55 USD olarak açıklanıyor.
Ürüne ait ayrıntılı bilgi için buradaki linke bakabilirsiniz.
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