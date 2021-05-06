HUAWEI’den Anneler Günü hediye alternatifleri

reklam

Annelerimize hediye almak için kararsız kalıyorsunuz. Hâlâ bir karar veremediyseniz, HUAWEI hem mutluluğunu hem de sağlığını ne kadar önemsediğinizi göstermeniz konusunda çeşitli seçenekler sunduğunu belirtiyor. HUAWEI Watch Fit Elegant, HUAWEI Band 6 ve FreeBuds 4i, bu yılki Anneler Günü’nün hediye seçenekleri arasında oldukça dikkat çekiyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Huawei Band 6 | Bileklik görünümlü akıllı saat!

Annelerin birçok işe aynı anda koştuğu ve bunları idare ettikleri konusunda çok eminiz. Ama herkes bazen yardıma ihtiyaç duyar!Bu gibi durumlarda hem dengeyi sağlayacak hem de işi zevkli hale getirecek bir hediye fikri anneleriniz için harika bir seçenek olacak.

reklam

Neyse ki, akıllı saatlerin ve akıllı bilekliklerin yalnızca spor kıyafetlerle ilişkilendirildiği zamanların sonuna geldik. Artık giyilebilir hatta bazen zarif bir tasarıma sahip harika bir hediye olabilecek potansiyeldeler. Yeni HUAWEI WATCH FIT Elegant, ister spor kıyafetler ister yüksek topuklu ayakkabılar giymek istesin, annenizin tüm kıyafetlerine uyum sağlayacaktır. Paslanmaz çelik tasarımı ve floroelastomer kayışı hem spor hem ev işi hem de arkadaşlarla bir akşam yemeği sırasında muhteşem görünmesine katkı sağlayacak. Yaşam tarzı, hobileri veya egzersiz rutini ne olursa olsun, HUAWEI WATCH FIT Elegant her koşulda kendini kanıtlayan bir aksesuar olacaktır.

Her şeyin başı sağlık

Anneler Günü yaklaşırken, annenize sağlığını izlemesine yardımcı olacak özel bir hediye alma fikri çok güzel olur. HUAWEI WATCH FIT Elegant, daha sağlıklı ve daha güvenli bir yaşam tarzı sürdürmesine yardımcı olacak. Cihaz, kullanıcıların kalp atış hızını, kandaki oksijen doygunluğunu, uyku kalitesini ve stres seviyesini kesintisiz olarak izler. Dahası, anneniz HUAWEI Health uygulamasını kullanarak gerçek zamanlı olarak sağlığını kolayca izleyebilir ve hatta cihazda görüntülenen kişiselleştirilmiş sağlık veya uyku önerileriyle daha sağlıklı bir yaşama adım atabilmesine olanak sağlar. Ek olarak, HUAWEI WATCH FIT Elegant nabız ölçümü sağladığı gibi ayrıca günün her saniyesinde SpO2’yi izleyerek çok düştüğünde uyarı verir.

Anneniz için daha rahat tasarıma sahip bir cihaz arıyorsanız, rahat bir kullanım deneyimi ve çeşitli pratik işlevler sağlayan hafif HUAWEI Band 6’yı değerlendirmek çok mantıklı olacaktır. Cihaz, tüm gün kalp atış hızı, SpO2, stres ve uyku izlemenin yanı sıra ayağa kalkma hatırlatması ve kadın kullanıcılar için adet döngüsü izleme işlevini de içermesi ön plana çıkarıyor. Bunun yanı sıra, cihaz, annenizin daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek için yeni yollar oluşturmasına yardımcı olarak sağlığını iyileştirme deneyimi sunmak için tasarlandı.

Müziğe düşkün Anne’ler için!

Anneler Günü’nde annenizin yüzünde bir gülümseme görmek ve pozitif bir ruh haline girmesine yardımcı olmak için 10 günlük pil ömrüne sahip HUAWEI FreeBuds 4i, müzik dinlemeyi seven anneler için iyi bir seçim olabilir. Annenize HUAWEI FreeBuds 4i hediye ederken en beğendiği parçalardan bir müzik listesi yapmayı da unutmamalısınız.

Herkes dinlenmek, egzersiz yapmak, enerji kazanmak ve hatta uykuya dalmak gibi farklı nedenlerle müzik dinlemeyi seçiyor.. Annenizin tercihi ne olursa olsun, HUAWEI FreeBuds 4i onu hayal kırıklığına uğratmayacak. 10 günlük pil ömrü, yüksek ses kalitesi ve aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde anneniz uzun saatler boyunca HUAWEI FreeBuds 4i’yi kullanabilir.

FreeBuds 4i, 749 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla HUAWEI Online Mağaza’da satışa sunuluyor. Satın almak için tıklayın!

HUAWEI WATCH FIT Elegant, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle HUAWEI Online Mağaza üzerinden, 999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor. Satın almak için tıklayın!

549 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunulan HUAWEI Band 6 satın almak isterseniz, vade farksız 4 taksit fırsatından da yararlanabilirsiniz.