Huawei, yeni üst seviye işlemcisini geliştirmeye hazırlanıyor!

Huawei, ilk 7 nanometre akıllı telefon işlemcisini üretmesiyle kazandığı gücünü korumak için yeni bir işlemci geliştirmeye hazırlanıyor. Bu işlemcinin kullanıldığı telefonların 2019’da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Huawei yeni işlemcisiyle neler sunacak?

Sektör içindeki kaynaklara göre; şirket, Kirin 980’in ardından isminin Kirin 990 olması beklenen ikinci 7 nanometre işlemcisini geliştirmek için dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi olan TSMC ile beraber çalışmalara başladı. TSMC’nin ikinci jenerasyon 7 nanometre üretim teknolojisinin kullanılarak üretilecek işlemcinin öncülüne göre %10 daha fazla performanslı çalışması ve %10 daha az enerji harcaması bekleniliyor. Ayrıca Kirin 990’ın Huawei’nin geliştirdiği 5G modemle beraber gelmesi bekleniyor. Böylece daha yüksek indirme hızları ve daha düşük gecikme hedefleniyor.

Kesinleşmeyen bu bilgiler ışığında yeni amiral gemisi işlemcisi Kirin 990’ın Çinli teknoloji devinin yakaladığı ivmeyi güçlendireceği söylenebilir.