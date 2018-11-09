Gerek dolar kuru gerekse artan vergilendirmeler sebebiyle 10.000 TL’yi bulan ve hatta aşan telefon fiyatları birçok kişiyi yurt dışından telefon getirtme ya da direkt olarak ülke dışındaki seyahat sırasında telefon satın almaya itiyor idi. Ancak dün gece Resmi Gazete’de yayınlanan bildiriye göre 170,70 TL’lik harç ücreti 500 TL olarak güncellendi.

Bu nedenle artık yurt dışından telefon getirdiğinizde 500 TL pasaport kayıt ücreti vermeniz gerekecek.

Yukarıda görebileceğiniz gibi yazan bildiride “2 /7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harcı 500 TL olarak belirlenmiştir.” şeklinde belirtiliyor.

Biz de ofiste bu durumu değerlendirdik. Aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz…

IMEI kayıt ücreti 500 TL oldu! | vLog