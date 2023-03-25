Geçtiğimiz yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinin uyguladığı yaptırımlardan önce, Apple ile birçok alanda rekabete giren Çin merkezli ünlü teknoloji şirketi Huawei, 2023 yılına yeni ürünleriyle iddialı bir giriş yaptı. Eski günlerine geri dönmek isteyen firma, adeta önündeki engelleri hiçe sayarak çalışmalarını büyütüyor ve kendine çok güveniyor.

Kısa bir süre önce Huawei, yeni üst düzey P60 serisini, Enjoy isimli akıllı telefon ailesinin son üyesi Enjoy 60‘ı ve yeni katlanabilir canavarı Mate X3‘ü gururla tanıttı. Şirketin Operasyon Direktörü He Gang, lansmanın ardından gerçekleşe röportajda gazetecilerin sorularını cevapladı. Ünlü yönetici, Huawei’nin yeni telefonlarının piyasaya sürülmesinin ardından iPhone‘un güncel pazar payını kaybedeceğini iddia etti.

Yönetici, yaptığı konuşmada şirketin yeni katlanabilir cihazı Mate X3‘ü örnek gösterdi. Söz konusu telefonu iPhone 14 Pro Max ile karşılaştırarak daha ince ve daha hafif tasarımını vurguladı. Direktör P60 serisinin kamera yeteneklerine de değinerek bu alanda en iyisinin olduğunu söyledi.

Huawei, ABD tarafından kendisine getirilen kısıtlamalar düşünüldüğünde oldukça iyi işler çıkardığını söyleyebiliriz. Ancak, konu pazar payı olduğunda şirket hala eski rakiplerinin çok gerisinde. Firma, dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon pazarı olan ABD’de ürünlerini satamıyor ve geçeceğini iddia ettiği Apple ile arasında büyük bir satış farklı mevcut. Çinli üreticinin yeni telefonları her ne kadar oldukça iyi özelliklere sahip olsa da rakiplerinin rahatlıkla kullanabildiği bazı teknolojik desteklerden mahrum durumda.

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Genel olarak, Huawei’nin son olarak piyasaya sürdüğü yeni ürünler, önemli zorluklarla rağmen şirketin yenilikçiliğe olan bağlılığını sergiliyor. Ancak rakibi Apple’ın pazardaki hakimiyeti ve Huawei’ye getirilen sınırlamalar, markanın eski günlere geri dönmek adına önünde daha çok uzun bir yol olduğunu gösteriyor.

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