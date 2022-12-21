Huawei, ses kalitesi, stil ve çok yönlülük getiren, kendi fiyat aralığında erişilebilir, modaya uygun ve üstün özelliklerle dolu Gerçek Kablosuz Stereo (TWS) kulaklık HUAWEI FreeBuds 5i’yi Türkiye’de ön satışa sundu.

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HUAWEI FreeBuds 5i, FreeBuds serisinden ses kalitesini ve aktif gürültü engellemeyi (ANC) devralırken aynı zamanda şık bir tasarım, çoklu ANC ve EQ modlarının yanı sıra farklı cihazlar ve işletim sistemleri arasında sorunsuz geçiş için Çift Cihaz Bağlantısı içeriyor.

HUAWEI FreeBuds 5i’nin şarj kutusu, Ada Mavisi, Nebula Siyahı ve Seramik Beyazı renk gruplarıyla gelen mürekkep püskürtmeli kaplama teknikleriyle basit bir çakıl taşı tasarımı ve dokulu yüzeyi ile birlikte geliyor. Yalnızca 4,9 g ağırlığındaki HUAWEI FreeBuds 5i’nin hafif tasarımı, kullanıcılar için uzun süre rahat ve kolay kullanılmasını sağlıyor. Önceki FreeBuds 4i’ye kıyasla 7 mm kısaltılan 29 mm uzunluğundaki kulaklık tasarımı, her dinleyicinin kulak şekline daha uyumlu hale getirerek daha rahat oturmasını sağlıyor.

HUAWEI FreeBuds 5i, Hi-Res Audio Wireless (Hi-Res) sertifikasıyla yüksek çözünürlüklü müzik deneyimi sunuyor. HD sesi oynatmak ve iletmek için güçlü donanım, algoritmalar, LDAC HD ses codec’i ve çoklu EQ efektlerinden yararlanarak orijinal sesin her zaman aslına uygun şekilde işlenmesini sağlar. HUAWEI FreeBuds 5i ayrıca dinleyicilerin bas artırma veya tiz artırma modunu seçerek ses efektlerini serbestçe ayarlamasına olanak tanıyan çoklu EQ efektleri sağlıyor.

HUAWEI FreeBuds 5i, çevresel gürültülerin minimum düzeyde karışmasıyla sesi temiz ve bozulmamış tutmak için, yüksek frekanslı gürültüyü pasif olarak etkili bir şekilde engellemek için geleneksel kulak içi tasarımın ötesinde hibrit gürültü giderme teknolojisi ile birlikte geliyor. Yalnızca dış gürültüyü algılamakla kalmayan, aynı zamanda kulak kanalındaki ekstra gürültüyü de yakalayan ve 42dB’ye kadar maksimum ANC derinliği sağlayan çift mikrofonlu ANC ve hibrit gürültü giderme teknolojisi ile donatılmış.

HUAWEI FreeBuds 5i’nizi üzerinizdeyken ister yoğun bir havaalanı ister metro istasyonu, restoran, ofis veya sessiz bir ev olsun, nerede olursanız olun gürültüye uyum sağlamak için Ultra, Genel ve Rahat gürültü giderme modları arasında seçim yapabileceksiniz. HUAWEI FreeBuds 5i, çağrıları kristal netliğinde iletmek için AI nöral ağı algoritmasını kullanarak sesinizi ayırt etmek ve geliştirmek için AI Gürültü Önleme özelliği ile birlikte geldiğinden, aramalar bir daha asla dikkatinizi dağıtacak gürültüleri içermeyecek.

HUAWEI FreeBuds 5i, akıllı özellikleri, uzun pil ömrü ve IP54 su geçirmezliği ile çok yönlülük getirerek nerede olursanız olun rahat bir kullanım sağlıyor. Çift cihaz bağlantısını destekleyen HUAWEI FreeBuds 5i ile kullanıcılar, akıllı telefon, tablet, PC ve saat dahil olmak üzere farklı cihazlar ve işletim sistemleri ile HarmonyOS, Android, iOS ve Windows işletim sistemleri arasında sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabiliyor. Kullanıcılar, bağlantıyı manuel olarak değiştirmeden müzik, toplantı ve aramalar arasında cihazlar arasında geçiş yapabiliyor.

HUAWEI FreeBuds 5i, tamamen şarj edilmiş bir kılıfla 28 saatlik pil ömrü ve yalnızca 15 dakikalık şarjla 4 saatlik ses çalmayı destekleyen hızlı şarj özelliği sunarak kullanıcıları pilin hızla bitmesi konusunda endişelenmekten kurtarır. Ayrıca, kulaklıklarınıza iki kez dokunarak uzaktan çekim yapmanızı sağlar, böylece harika fotoğraflar çekebilir ve bir selfie çubuğuyla uğraşmanıza gerek kalmadan, kısa mesafelerden odak uzaklığı kontrolleriyle uğraşmanıza gerek kalmaz.

HUAWEI FreeBuds 5i, 1.699 TL fiyatla Online Mağaza üzerinden satışa açıldı. Ön sipariş aşamasında ayrıca sepette 100 TL indirim yapılıyor. Ayrıca FreeBuds 5i Toz Mavisi rengi, tüm PC ve Tabletlerle birlikte 1.699 TL yerine 1.499 TL fiyata ek olarak 3 ay vade farksız taksit fırsatı ile sunuluyor.